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उत्तराखंड: हेड कांस्टेबल जितेंद्र का नेशनल लेवल पर डंका, ऑल इंडिया पुलिस रेसलिंग क्लस्टर में जीता कांस्य पदक

हेड कांस्टेबल जितेंद्र ने उत्तराखंड पुलिस का बढ़ाया मान ( Photo-Chamoli Police )

गौर हो कि चमोली पुलिस के जांबाज हेड कांस्टेबल जितेंद्र ने ऑल इंडिया पुलिस रेसलिंग क्लस्टर-2026 में 70 किलोग्राम भार वर्ग की बॉडी बिल्डिंग स्पर्धा में कांस्य पदक जीतकर प्रदेश का नाम रोशन किया है. उनकी इस ऐतिहासिक उपलब्धि से चमोली जनपद और पूरे पुलिस महकमे में खुशी का माहौल है. जितेंद्र के सम्मान में एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया.