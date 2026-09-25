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हिमाचल के मजदूर दंपति की बेटी ने एशियन गेम्स में जीता कांस्य पदक, अब गोल्ड की उम्मीद

सीमा ने एशियन गेम्स की 10,000 मीटर दौड़ में कांस्य पदक जीता. भारत का इस स्पर्धा में 16 साल बाद पदक का सूखा खत्म हुआ.

सीमा ने जीता कांस्य पदक
सीमा ने जीता कांस्य पदक (PIC CREDIT: उड़न परी FACEBOOK PAGE)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : September 25, 2026 at 8:56 AM IST

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चंबा: उड़न परी के नाम से मशहूर चंबा जिले की सीमा ने एक बार फिर देश और प्रदेश का नाम रोशन किया है. उन्होंने जापान में चल रही एशियाई खेलों में इताहिस रचा है. लंबी दूरी की धाविका सीमा ने जापान के आइची नागोया में महिलाओं की 10 हजार मीटर दौड़ में रजत पदक हासिल किया है.

सीमा ने 32 मिनट 50.05 सेकेंड का समय लेकर देश को कांस्य पदक दिलाया. उनकी इस कामयाबी के साथ ही एशियाई खेलों में इस स्पर्धा में भारत का 16 साल का पदक का इंतजार खत्म हो गया. एशियन गेम्स में महिलाओं की 10 हजार मीटर दौड़ में भारत को इससे पहले 2010 में प्रीजा श्रीधरन ने स्वर्ण और कविता राउत ने रजत पदक दिलवाया था. यह एशियन गेम्स के इतिहास में इस स्पर्धा में भारत का तीसरा पदक है. अभी सीमा एशियन गेम्स में ही 5,000 मीटर दौड़ में भी हिस्सा लेने वाली हैं. सीमा इस साल बेहद शानदार प्रदर्शन कर रही हैं. ऐसे में उनसे एक और मेडल की उम्मीद है.

मजदूरी करते हैं माता-पिता

10 जनवरी 2001 को हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में जन्मी सीमा भारत की एक प्रमुख लंबी दूरी की एथलीट हैं. उन्होंने बेहद गरीबी से निकलकर राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश और राज्य का नाम रोशन किया है. झुलाड़ा पंचायत के रेटा गांव में सीमा का जन्म चंबा के एक बेहद सामान्य और आर्थिक रूप से कमजोर परिवार में हुआ था. उनके माता-पिता मजदूरी करके परिवार चलाते थे. आर्थिक तंगी के बावजूद, बचपन से ही उनकी खेलों में गहरी दिलचस्पी थी.

20 से अधिक पदक जीत चुकी हैं सीमा

सीमा ने साई हॉस्टल धर्मशाला से अपनी एथलेटिक्स ट्रेनिंग शुरू की और बाद में खेलो इंडिया के तहत भुवनेश्वर के ओडिशा के कलिंगा करियर अकादमी में भी प्रशिक्षण प्राप्त किया. जूनियर और सीनियर दोनों वर्गों में सीमा अब तक 20 से अधिक राष्ट्रीय पदक जीत चुकी है. वर्ष 2023 में सीमा 10 किलोमीटर की राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीत चुकी है. जबकि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर 2024 में उन्होंने हांगकांग में आयोजित 17वीं एशियाई क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा था.

अति दुर्गम क्षेत्र से आती हैं सीमा

चंबा जिले के चुराह विधानसभा क्षेत्र की रेटा निवासी सीमा की ये उपलब्धि इसलिए भी बहुत बड़ी है कि क्योंकि सीमा अत्यंत दुर्गम क्षेत्र की रहने वाली हैं. विपरीत परिस्थितियों के बावजूद देश के लिए पदक जीतने पर चुराह विधानसभा क्षेत्र के विधायक डॉ हंसराज ने सीमा को बधाई देते हुए कहा कि सीमा इस उपलब्धि को हासिल कर देश की बेटी बन गई हैं. देश की इस बेटी पर हमें गर्व है.

उधर, उपायुक्त मुकेश रेपसवाल ने भी सीमा की इस उपलब्धि पर प्रसन्नता जाहिर करते हुए कहा कि देश के लिए पदक हासिल कर सीमा ने चंबा वासियों को गौरवान्वित किया है. सीमा के चंबा आगमन पर उनका भव्य स्वागत करके सम्मानित किया जाएगा. सीएम की इस उपलब्धि पर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने भी उन्हें बधाई दी है.

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