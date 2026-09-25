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हिमाचल के मजदूर दंपति की बेटी ने एशियन गेम्स में जीता कांस्य पदक, अब गोल्ड की उम्मीद

सीमा ने जीता कांस्य पदक ( PIC CREDIT: उड़न परी FACEBOOK PAGE )

चंबा: उड़न परी के नाम से मशहूर चंबा जिले की सीमा ने एक बार फिर देश और प्रदेश का नाम रोशन किया है. उन्होंने जापान में चल रही एशियाई खेलों में इताहिस रचा है. लंबी दूरी की धाविका सीमा ने जापान के आइची नागोया में महिलाओं की 10 हजार मीटर दौड़ में रजत पदक हासिल किया है. सीमा ने 32 मिनट 50.05 सेकेंड का समय लेकर देश को कांस्य पदक दिलाया. उनकी इस कामयाबी के साथ ही एशियाई खेलों में इस स्पर्धा में भारत का 16 साल का पदक का इंतजार खत्म हो गया. एशियन गेम्स में महिलाओं की 10 हजार मीटर दौड़ में भारत को इससे पहले 2010 में प्रीजा श्रीधरन ने स्वर्ण और कविता राउत ने रजत पदक दिलवाया था. यह एशियन गेम्स के इतिहास में इस स्पर्धा में भारत का तीसरा पदक है. अभी सीमा एशियन गेम्स में ही 5,000 मीटर दौड़ में भी हिस्सा लेने वाली हैं. सीमा इस साल बेहद शानदार प्रदर्शन कर रही हैं. ऐसे में उनसे एक और मेडल की उम्मीद है. मजदूरी करते हैं माता-पिता 10 जनवरी 2001 को हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में जन्मी सीमा भारत की एक प्रमुख लंबी दूरी की एथलीट हैं. उन्होंने बेहद गरीबी से निकलकर राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश और राज्य का नाम रोशन किया है. झुलाड़ा पंचायत के रेटा गांव में सीमा का जन्म चंबा के एक बेहद सामान्य और आर्थिक रूप से कमजोर परिवार में हुआ था. उनके माता-पिता मजदूरी करके परिवार चलाते थे. आर्थिक तंगी के बावजूद, बचपन से ही उनकी खेलों में गहरी दिलचस्पी थी.