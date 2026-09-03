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5 रन, 7 विकेट और हैट्रिक! चमारी अटापट्टू ने एशिया कप का बदल दिया इतिहास

125 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए इंडोनेशिया की बल्लेबाजी बुरी तरह से लड़खड़ा गई और श्रीलंका की जबरदस्त गेंदबाजी के सामने ताश के पत्तों की तरह बिखर गई. पूरी टीम 18.3 ओवर में सिर्फ 49 रनों पर ही ऑलआउट हो गई. श्रीलंका ने 75 रनों के बड़े अंतर से शानदार जीत हासिल की.

Women's Asia Cup 2026: महिला एशिया कप T20 टूर्नामेंट अभी संयुक्त अरब अमीरात (UAE) में चल रहा है. हाल ही में हुए एक लीग मैच में श्रीलंका का मुकाबला इंडोनेशिया से हुआ. पहले बल्लेबाजी करते हुए श्रीलंका ने अपने 20 ओवरों में 7 विकेट खोकर 124 रन बनाए, जिसमें नीलाक्षी डी सिल्वा ने सबसे ज्यादा 50 रन बनाए.

चमारी अटापट्टू के सात विकट

इस मैच की सबसे बड़ी बात श्रीलंकाई कप्तान चमारी अटापट्टू का प्रदर्शन रहा, जिन्होंने अपने 3.3 ओवर के स्पेल में सिर्फ 5 रन देकर 7 विकेट झटके. उनके इस शानदार प्रदर्शन में एक बेहतरीन हैट्रिक भी शामिल थी. इस प्रदर्शन के साथ उन्होंने एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया और एशिया कप के इतिहास (पुरुष और महिला दोनों टूर्नामेंटों में) में एक ही मैच में 7 विकेट लेने वाली पहली गेंदबाज बन गईं.

इसके अलावा, यह महिला इंटरनेशनल T20 (WT20I) के इतिहास में ICC के पूर्ण सदस्य देश की किसी खिलाड़ी का सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन है, और कुल मिलाकर पांचवां सबसे अच्छा प्रदर्शन है. इसके अलावा उन्होंने महिला T20I में एक ही मैच में हैट्रिक के साथ-साथ पांच विकेट (और बाद में सात विकेट) लेने वाली पहली कप्तान बनने का अनोखा रिकॉर्ड भी अपने नाम किया.

महिला एशिया कप में बेहतरीन बॉलिंग स्पेल

चमारी अटापट्टू (श्रीलंका) – 7/5 बनाम इंडोनेशिया, 2026

मरीना इकबाल (पाकिस्तान) – 5/10 बनाम नेपाल, 2012

वोंगपाका लिएंगप्रासर्ट (थाईलैंड) – 5/12 बनाम श्रीलंका, 2018

ओमाइमा सोहेल (पाकिस्तान) – 5/13 बनाम श्रीलंका, 2022

निदा डार (पाकिस्तान) – 5/21 बनाम श्रीलंका, 2018

चमारी अटापट्टू का टी20 करियर

2009 में श्रीलंका के लिए अपना इंटरनेशनल T20 डेब्यू करने के बाद से, अटापट्टू अब तक 167 मैच खेल चुकी हैं. यह ऐतिहासिक स्पेल आधुनिक खेल की बेहतरीन ऑल-राउंडर्स में से एक के तौर पर उनकी पहचान को और मजबूत करता है, जिससे उनके करियर का कुल स्कोर 4,094 रन (जिसमें चार शतक और 14 अर्धशतक शामिल हैं) और 85 विकेट हो गया है.