नवा रायपुर में गोल्फ का रोमांच, 16 वर्षीय कार्तिक सिंह का शानदार डेब्यू, वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने किया टूर्नामेंट का आगाज

छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में गोल्फ टूर्नामेंट का शुभारंभ हुआ है. फेयरवे गोल्फ एंड लेक रिसॉर्ट में गोल्फ के खिलाड़ी जुटे हैं.

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : February 4, 2026 at 11:38 AM IST

रायपुर: नवा रायपुर के 'फेयरवे गोल्फ एंड लेक रिसॉर्ट' में गोल्फ के नए युग की शुरुआत हो गई है. 1.5 करोड़ रुपये की भारी-भरकम इनामी राशि वाले एसईसीएल छत्तीसगढ़ ओपन 2026 के पहले दिन एक किशोर खिलाड़ी ने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया. जहां एक ओर राज्य के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने विधिवत टी-ऑफ कर इस महाकुंभ की शुरुआत की, वहीं दूसरी ओर 16 साल के कार्तिक सिंह ने प्रोफेशनल सर्किट पर अपने पहले ही कदम के साथ लीडरबोर्ड पर कब्जा जमा लिया.

पहले दिन के खेल का लेखा-जोखा

  • कार्तिक का मैजिकल डेब्यू: गुरुग्राम के युवा गोल्फर कार्तिक सिंह ने अपने पहले डीपी वर्ल्ड पीजीटीआई टूर्नामेंट में 8-अंडर 61 का स्कोर कर सबको चौंका दिया.
  • शानदार रिकवरी: पहले होल पर बोगी (Bogeys) के बावजूद कार्तिक ने 1 ईगल और 7 बर्डी के साथ जबरदस्त वापसी की.
  • करीबी मुकाबला: हनी बैसोया, मोहम्मद अज़हर और आर्यमान रौतेला 7-अंडर 62 के स्कोर के साथ कार्तिक के ठीक पीछे दूसरे स्थान पर डटे हुए हैं.

सियासत और खेल का संगम, वित्त मंत्री का विजन

छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने खेल का शुभारंभ किया. इस दौरान उन्होंने राज्य की बदलती छवि और खेल अर्थव्यवस्था पर जोर दिया.एसईसीएल छत्तीसगढ़ ओपन जैसे आयोजन राज्य के प्रति धारणा को बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं.

हमारा लक्ष्य नवा रायपुर को केवल एक प्रशासनिक राजधानी नहीं, बल्कि खेलों और पर्यटन का केंद्र बनाना है. खेलों का विकास अंततः निवेश और रोजगार सृजन का माध्यम बनेगा- ओपी चौधरी, वित्त मंत्री, छत्तीसगढ़

दिग्गज कपिल देव की प्रतीक्षा

टूर्नामेंट के अंतिम दिन भारतीय खेल जगत के आइकन और पीजीटीआई के अध्यक्ष कपिल देव मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे. उनके आगमन को लेकर खेल प्रेमियों और स्थानीय खिलाड़ियों में भारी उत्साह है.

कड़ी प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार- कार्तिक सिंह

लीडरबोर्ड के शीर्ष पर काबिज कार्तिक सिंह ने अपनी सफलता का श्रेय फोकस और चिप-इन्स को दिया. उन्होंने कहा कि पीजीटीआई में प्रतिस्पर्धा का स्तर बहुत ऊंचा है और उन्हें खिताबी दौड़ में बने रहने के लिए अपने खेल को और भी बेहतर करना होगा.

