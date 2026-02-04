ETV Bharat / sports

नवा रायपुर में गोल्फ का रोमांच, 16 वर्षीय कार्तिक सिंह का शानदार डेब्यू, वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने किया टूर्नामेंट का आगाज

रायपुर : नवा रायपुर के 'फेयरवे गोल्फ एंड लेक रिसॉर्ट' में गोल्फ के नए युग की शुरुआत हो गई है. 1.5 करोड़ रुपये की भारी-भरकम इनामी राशि वाले एसईसीएल छत्तीसगढ़ ओपन 2026 के पहले दिन एक किशोर खिलाड़ी ने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया. जहां एक ओर राज्य के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने विधिवत टी-ऑफ कर इस महाकुंभ की शुरुआत की, वहीं दूसरी ओर 16 साल के कार्तिक सिंह ने प्रोफेशनल सर्किट पर अपने पहले ही कदम के साथ लीडरबोर्ड पर कब्जा जमा लिया.

सियासत और खेल का संगम, वित्त मंत्री का विजन

छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने खेल का शुभारंभ किया. इस दौरान उन्होंने राज्य की बदलती छवि और खेल अर्थव्यवस्था पर जोर दिया.एसईसीएल छत्तीसगढ़ ओपन जैसे आयोजन राज्य के प्रति धारणा को बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं.

कार्तिक सिंह का शानदार डेब्यू

हमारा लक्ष्य नवा रायपुर को केवल एक प्रशासनिक राजधानी नहीं, बल्कि खेलों और पर्यटन का केंद्र बनाना है. खेलों का विकास अंततः निवेश और रोजगार सृजन का माध्यम बनेगा- ओपी चौधरी, वित्त मंत्री, छत्तीसगढ़

दिग्गज कपिल देव की प्रतीक्षा

टूर्नामेंट के अंतिम दिन भारतीय खेल जगत के आइकन और पीजीटीआई के अध्यक्ष कपिल देव मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे. उनके आगमन को लेकर खेल प्रेमियों और स्थानीय खिलाड़ियों में भारी उत्साह है.

गोल्फ खेलते वित्त मंत्री ओपी चौधरी

कड़ी प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार- कार्तिक सिंह

लीडरबोर्ड के शीर्ष पर काबिज कार्तिक सिंह ने अपनी सफलता का श्रेय फोकस और चिप-इन्स को दिया. उन्होंने कहा कि पीजीटीआई में प्रतिस्पर्धा का स्तर बहुत ऊंचा है और उन्हें खिताबी दौड़ में बने रहने के लिए अपने खेल को और भी बेहतर करना होगा.