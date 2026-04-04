छत्तीसगढ़ मलखंब टीम के हीरो राकेश, अंतिम बार मां के नहीं कर पाए दर्शन, अब अमेरिका गॉट टैलेंट में दिखाएंगे जलवा
छत्तीसगढ़ की मलखंब टीम ने खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स में अपना जलवा दिखाया है.टीम के हीरो राकेश से देशदीपक गुप्ता ने खास बात की.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : April 4, 2026 at 2:37 PM IST
सरगुजा : छत्तीसगढ़ में खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स में मलखंब को डेमो के रूप में लिया गया है और अंतिम चरण में सरगुजा में मलखंब की प्रतियोगिताएं हो रही हैं. पहले दिन का जब खेल शुरू हुआ तो महाराष्ट्र की टीम लगातार आगे चल रही थी. लेकिन अंतिम परिणाम आने तक छत्तीसगढ़ ने बाजी मार ली. छत्तीसगढ़ को इस बड़ी उपलब्धि को दिलाने वाले हीरो हैं राकेश.जिन्होंने मलखंब को अंतरराष्ट्रीय ख्याति दिलाई है. ईटीवी भारत ने मलखंब टीम के खिलाड़ी राकेश से बातचीत की है.
सवाल : राकेश किस तरह से आप पहली बार मलखंब सीखने पहुंचे?
जवाब : सभी को जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, मेरा नाम राकेश कुमार वर्दा है और मैं 2016 से मैं देवगंज जिला जो बस्तर में नारायणपुर है, वहां में पढ़ाई करता था. वहां हमारे सर थे मनोज प्रसाद सर, जो एसटीएफ के जवान है हमको प्रैक्टिस कराते थे.वहां सबसे पहले हमको मलखंब दिखाया गया. हमको मालूम नहीं था पहले तो मलखंब दिखाया गया उसके बाद वीडियो दिखाए. उसके बाद धीरे-धीरे इंटरेस्ट होने लगा कि हम हम भी कर सकते हैं. हम तो माड़ के आदमी हम पेड़ चढ़ते हैं तो हम और अच्छा कर सकते हैं, सोच के और थोड़ा जोश आ गया. सबसे अलग गेम लगा, मतलब कि जितना गेम है सबसे बेहतरीन, उसमें मतलब कि आप खेलोगे तो आपको बीमारी नहीं होगा. फिटनेस रहेगा, बॉडी पूरा मजबूत रहेगा तो मैं सोचा कि मैं भी कर सकता हूं. मेरा उम्र 13 -14 साल था अब 17 साल का हो गया.
सवाल : इसके बाद कहां-कहां खेलने गए आप और कहां-कहां प्रदर्शन किया?
जवाब : सबसे पहले जो बिलूपुरम तमिलनाडु में कंपटीशन था. 2020 में तो वहां सबसे फर्स्ट हमारा टीम गया. उसमें सबसे लास्ट नंबर पर आया. इतने कमजोर थे हम लोग कि कभी देखे नहीं थे, ना कभी किए थे तो इंटरेस्ट नहीं था. धीरे-धीरे सर ने और मोटिवेट किए और उसके बाद और प्रैक्टिस कराएं. 2020 में हमारा बिलासपुर में नेशनल गेम हुआ था. उसमें हमारा टीम फर्स्ट टाइम मेडल आया था, गोल्ड मेडल.
छत्तीसगढ़ की मलखंब टीम के हीरो राकेश अपनी कहानी बता रहे थे. इनकी कहानी ये है कि जब इनकी मां का निधन हो गया तो उनके अंतिम संस्कार में भी ये नहीं पहुंच पाए, क्योंकि उस समय ये खेल रहे थे और इन्हें पता भी नहीं चला. मां के निधन के दो-तीन दिन के बाद राकेश घर पहुंचे. लगातार वो प्रैक्टिस कर रहे हैं और सपना है कि अब ना सिर्फ मलखंभ में खेलना है बल्कि इंडियास गॉट टैलेंट के बाद अब अमेरिका गॉट टैलेंट तक छत्तीसगढ़ टीम को लेकर के जाना है. महाराष्ट्र जैसी टीम ने इनकी तारीफ की है तो यह कह रहे हैं कि उनका बड़ा ही आभार है क्योंकि महाराष्ट्र मलखंभ में कभी नंबर वन टीम होती थी और वह अगर इनके खेल की तारीफ कर रही है तो यह बड़ी बात है.
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