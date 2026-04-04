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छत्तीसगढ़ मलखंब टीम के हीरो राकेश, अंतिम बार मां के नहीं कर पाए दर्शन, अब अमेरिका गॉट टैलेंट में दिखाएंगे जलवा

छत्तीसगढ़ की मलखंब टीम ने खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स में अपना जलवा दिखाया है.टीम के हीरो राकेश से देशदीपक गुप्ता ने खास बात की.

CG Malkhamb team hero Rakesh
छत्तीसगढ़ मलखंब टीम के हीरो राकेश (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : April 4, 2026 at 2:37 PM IST

7 Min Read
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सरगुजा : छत्तीसगढ़ में खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स में मलखंब को डेमो के रूप में लिया गया है और अंतिम चरण में सरगुजा में मलखंब की प्रतियोगिताएं हो रही हैं. पहले दिन का जब खेल शुरू हुआ तो महाराष्ट्र की टीम लगातार आगे चल रही थी. लेकिन अंतिम परिणाम आने तक छत्तीसगढ़ ने बाजी मार ली. छत्तीसगढ़ को इस बड़ी उपलब्धि को दिलाने वाले हीरो हैं राकेश.जिन्होंने मलखंब को अंतरराष्ट्रीय ख्याति दिलाई है. ईटीवी भारत ने मलखंब टीम के खिलाड़ी राकेश से बातचीत की है.


सवाल : राकेश किस तरह से आप पहली बार मलखंब सीखने पहुंचे?


जवाब : सभी को जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, मेरा नाम राकेश कुमार वर्दा है और मैं 2016 से मैं देवगंज जिला जो बस्तर में नारायणपुर है, वहां में पढ़ाई करता था. वहां हमारे सर थे मनोज प्रसाद सर, जो एसटीएफ के जवान है हमको प्रैक्टिस कराते थे.वहां सबसे पहले हमको मलखंब दिखाया गया. हमको मालूम नहीं था पहले तो मलखंब दिखाया गया उसके बाद वीडियो दिखाए. उसके बाद धीरे-धीरे इंटरेस्ट होने लगा कि हम हम भी कर सकते हैं. हम तो माड़ के आदमी हम पेड़ चढ़ते हैं तो हम और अच्छा कर सकते हैं, सोच के और थोड़ा जोश आ गया. सबसे अलग गेम लगा, मतलब कि जितना गेम है सबसे बेहतरीन, उसमें मतलब कि आप खेलोगे तो आपको बीमारी नहीं होगा. फिटनेस रहेगा, बॉडी पूरा मजबूत रहेगा तो मैं सोचा कि मैं भी कर सकता हूं. मेरा उम्र 13 -14 साल था अब 17 साल का हो गया.


सवाल : इसके बाद कहां-कहां खेलने गए आप और कहां-कहां प्रदर्शन किया?

जवाब : सबसे पहले जो बिलूपुरम तमिलनाडु में कंपटीशन था. 2020 में तो वहां सबसे फर्स्ट हमारा टीम गया. उसमें सबसे लास्ट नंबर पर आया. इतने कमजोर थे हम लोग कि कभी देखे नहीं थे, ना कभी किए थे तो इंटरेस्ट नहीं था. धीरे-धीरे सर ने और मोटिवेट किए और उसके बाद और प्रैक्टिस कराएं. 2020 में हमारा बिलासपुर में नेशनल गेम हुआ था. उसमें हमारा टीम फर्स्ट टाइम मेडल आया था, गोल्ड मेडल.

छत्तीसगढ़ मलखंब टीम के हीरो राकेश (Etv Bharat)
सवाल : इसके बाद मुंबई का सफर कैसे हुआ? कैसे यह ख्याल आया कि इस खेल को लेकर वहां भी जाना चाहिए.जवाब : बहुत पहले से सर की नजर इस पर थी कि टेलीविजन में जाएंगे. मतलब उतना इंटरेस्ट नहीं था. हमारा सबसे टारगेट था मलखंब करना. मलखंब में आगे बढ़ना और छत्तीसगढ़ को फर्स्ट नंबर पर लाना ये हमारा सपना था. लेकिन धीरे-धीरे सर ने बहुत कोशिश किया और सिर्फ सर का एक दिन फोन आया और बोले कि हमारी टीम को बुलाया गया है. मुंबई में इंडिया गाट टैलेंट में. बहुत अच्छा लगा और वहां जाने के बाद बहुत 24 घंटा मेहनत करते थे, हम लोग शाम को 8 बजे जाते तो दो 3 बजे रात तक चलता था. उसके बाद फिर आप सभी ने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया, पूरा छत्तीसगढ़ वोटिंग किया और वहां हमारी टीम सीजन 10 की विनर हो गई. इसके पीछे मनोज सर का बहुत बड़ा योगदान है.सवाल : आपके घर में कौन-कौन है, भाई बहन कितने हैं?जवाब : सबसे पहले तो हमारे घर में 6 भाई लोग हैं और मेरी मम्मी गुजर गई और पापा हैं. पापा ही पूरा घर चलाते हैं, खेतीबाड़ी से चलता है. पापा भी अच्छा ही रहते हैं. बीमार नहीं होते हैं. मम्मी जी बहुत पहले छोड़ के गई मेरे को. मेरा भी सपना था कि मैं मम्मी को देख पाऊ. कुछ अलग तरह के करके दिखाऊं ताकि उनको अच्छा लगे. मैं उनको अलग लग्जरी जैसा घर या कुछ गिफ्ट करूं. ऐसा था मेरा सपना बहुत बड़ा था. लेकिन उनकी डेथ हो गई तब मैं भी इधर ही नारायणपुर में रहता था. तो मेरे को पता नहीं चला. मां का अंतिम संस्कार हुआ तब भी जा नहीं पाया सर मैं. दो-तीन दिन के बाद घर गया.सवाल : आप आगे खेलेंगे. कहां अपने आप को देखना चाहते हैं? क्या आपके टारगेट हैं? और उस टारगेट को अचीव करने के बाद परिवार के लिए क्या करना चाहिए?जवाब : मेरा टारगेट यही था कि मैं जब भी कुछ भी बनूं अपना गांव का नाम रोशन करूं. अपना छत्तीसगढ़ का नाम रोशन करूं. और इंडिया के लिए खेलूं तो हमारा सबसे पहले मलखंब से बात करें तो ओलंपिक में अगर आज नहीं जुड़ा है और मेरा टारगेट था कि ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतना, देश के लिए नाम रोशन करना, छत्तीसगढ़ का नाम रोशन करना और अभी सर टारगेट हमारा इंडिया गाट टैलेंट जीते तो हम लोग टेलीविजन शो में उतर गए हैं तो हमारा टारगेट है कि अमेरिका गाट टैलेंट जीतना हैं, हमारा सपना यही है. और इसके साथ पढ़ाई जितना खेलेंगे उतनी पढ़ाई भी बराबर करेंगे. अभी तो बहुत बड़ी सोच है कि मैं मम्मी को दे नहीं पाया जो चीज तो मैं सक्सेसफुल आदमी बन जाऊं तो पिताजी को कुछ अलग तरह से दिखाना चाहता हूं.सवाल : महाराष्ट्र की टीम यहां आई हुई है उनके कैप्टन ने छत्तीसगढ़ की टीम की खूब तारीफ की. उन्होंने कहा कि बहुत ही अच्छी टीम है और उनसे सीखने को मिलता है. इस पर आप क्या कहेंगे?जवाब : सबसे पहले तो बहुत अच्छा लग रहा है कि ये बोले तो, मलखंब में जो सबसे फर्स्ट आता था महाराष्ट्र आता था और तमिलनाडु आता था. हम लोग सबसे लास्ट नंबर पर आते थे. अब धीरे-धीरे हम लोग बहुत ज्यादा मेहनत किए ताकि हम भी ये कर सकते हैं. बहुत-बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि उतने बड़े लोग हमारी टीम की भी तारीफ कर रहे हैं, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है.

छत्तीसगढ़ की मलखंब टीम के हीरो राकेश अपनी कहानी बता रहे थे. इनकी कहानी ये है कि जब इनकी मां का निधन हो गया तो उनके अंतिम संस्कार में भी ये नहीं पहुंच पाए, क्योंकि उस समय ये खेल रहे थे और इन्हें पता भी नहीं चला. मां के निधन के दो-तीन दिन के बाद राकेश घर पहुंचे. लगातार वो प्रैक्टिस कर रहे हैं और सपना है कि अब ना सिर्फ मलखंभ में खेलना है बल्कि इंडियास गॉट टैलेंट के बाद अब अमेरिका गॉट टैलेंट तक छत्तीसगढ़ टीम को लेकर के जाना है. महाराष्ट्र जैसी टीम ने इनकी तारीफ की है तो यह कह रहे हैं कि उनका बड़ा ही आभार है क्योंकि महाराष्ट्र मलखंभ में कभी नंबर वन टीम होती थी और वह अगर इनके खेल की तारीफ कर रही है तो यह बड़ी बात है.

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