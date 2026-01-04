ETV Bharat / sports

सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी पहुंची हजारीबाग, क्रिकेट प्रेमियों में उत्साह, सड़क पर झूमते नजर आए खिलाड़ी

हजारीबाग: सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी की जीत का उत्साह पूरे झारखंड में देखने को मिल रहा है. ट्रॉफी पूरे उत्साह उमंग के साथ रविवार को हजारीबाग लाई गई. हजारीबाग जिला क्रिकेट एसोसिएशन ने ट्रॉफी का जोरदार स्वागत किया. इस दौरान खिलाड़ी भी झूमते नजर आए. जिला क्रिकेट संघ ने कहा कि यह बेहद खुशी और गर्व की बात है कि एक महत्वपूर्ण ट्रॉफी झारखंड ने पहली बार जीता है. यह जीत अन्य खिलाड़ियों को प्रोत्साहित कर रही है कि अगर वह बेहतर खेलेंगे तो झारखंड की टीम में भी उनका स्थान बनेगा. आने वाले समय में राष्ट्रीय स्तर में भी अपनी पहचान बना सकते हैं.



सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जीतने के बाद झारखंड में जितने भी क्रिकेट एसोसिएशन के दफ्तर हैं, वहां ट्रॉफी ले जाया जा रहा है. इस दौरान क्रिकेट प्रेमियों का उत्साह चरम सीमा में देखने को मिल रहा है. खिलाड़ी ट्रॉफी का दीदार करने के लिए पहुंच रहे हैं. हजारीबाग में जैसे ही यह ट्रॉफी पहुंची तो खिलाड़ियों का उत्साह देखने लायक बना.

संवाददाता गौरव प्रकाश की रिपोर्ट (ईटीवी भारत)

ट्रॉफी देखने काफी तादाद में क्रिकेट प्रेमी पहुंचे

हजारीबाग जिला क्रिकेट एसोसिएशन के सदस्य ट्रॉफी के साथ सड़कों पर दिखे तो फोटो खींचने वालों का तांता लगा रहा. हर एक क्रिकेट प्रेमी ट्रॉफी को अपने मोबाइल में कैद करते हुए नजर आए. खिलाड़ी ट्रॉफी के आसपास झूमते हुए नजर आए. मौके पर मौजूद खिलाड़ियों ने कहा कि यह बेहद गर्व की बात है. यह महत्वपूर्ण ट्रॉफी झारखंड ने जीता है. इस जीत के बाद खिलाड़ी उत्साहित हैं.