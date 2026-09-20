एशियन गेम्स में शतक जड़ने वाले बल्लेबाज, लिस्ट में दो भारतीय और एक पाकिस्तानी शामिल
एशियन गेम्स में अब तक 5 बल्लेबाज शतक जड़कर अपना नाम रिकॉर्ड बुक में दर्ज करा चुके हैं.
Published : September 20, 2026 at 7:49 PM IST
Century in Asian Games: एशियन गेम्स का 20वां एडिशन इन दिनो जापान में जारी है. महिला क्रिकेट प्रतियोगिता में भारत और श्रीलंका की टीमें फाइनल में पहुंच गई है. रविवार को श्रीलंका ने पहले सेमीफाइनल में पाकिस्तान को 8 विकेट से मात दी. जबकि भारत ने दूसरे सेमीफाइनल में बांग्लादेश को 114 रनों से हराकर फाइनल का टिकट हासिल किया.
भारतीय महिला टीम ने बांग्लादेश के खिलाफ शानदार प्रदर्शन किया और 20 ओवर में 195/4 रन बनाए. उसके बाद बांग्लादेश को 81 रनों पर ऑलआउट कर दिया. केवल तीन बल्लेबाजी ही दहाई का आंकड़ा छू पाईं. नंदनी शर्मा और दीप्ति शर्मा ने तीन-तीन विकेट लिए, जबकि श्री चरानी ने दो विकेट लिए.
इस मैच में दाएं हाथ की बल्लेबाज शेफाली वर्मा ने 49 गेंदों में नाबाद 100 रनों की शानदार पारी खेली. अपनी पारी में उन्होंने 204.08 की स्ट्राइक रेट से रन बनाए. जिसमें 3 चौके और 9 छक्के शामिल थे. इसके साथ वो एशियाई खेलों में शतक लगाने वाली पहली महिला क्रिकेटर बन गईं.
शेफाली वर्मा की ऐतिहासिक सेंचुरी
शेफाली ने अपनी शतकीय पारी के दौरान कई रिकॉर्ड बनाए. एशियन गेम्स शतक लगाने वाली पहली महिला क्रिकेटर बनने के साथ साथ वह T20I में शतक लगाने वाली तीसरी भारतीय महिला भी बनीं. इसके अलावा वो 2023 में यशस्वी जायसवाल के शतक के बाद एशियाई खेलों में ऐसा कारनामा करने वाली दूसरी भारतीय बल्लेबाज हैं.
एशियन गेम्स में शतक जड़ने वाले बल्लेबाज
एशियन गेम्स में अब तक केवल पांच बल्लेबाज ही शतकीय पारी खेल सके हैं. जिसमें चार मेंस हैं और एक महिला. इस लिस्ट में सबसे ऊपर पाकिस्तान का खिलाड़ी खालिद लतीफ है. जिसने 2010 के एशियन गेम्स में चीन के खिलाफ नाबाद 103 रनों की पारी खेली थी. उसके बाद नेपाल के कुशल मल्ला, मलेशिया के सय्यद अजीज और भारत के यशस्वी जायसवाल और शेफाली वर्मा के नाम शामिल हैं.
एशियन गेम्स के शतकवीर
|खिलाड़ी
|लिंग
|विरोधी टीम
|स्कोर
|संस्करण
|खालिद लतीफ (पाकिस्तान)
|पुरुष
|चीन
|103*
|2010
|कुशल मल्ला (नेपाल)
|पुरुष
|मंगोलिया
|137*
|2023
|सय्यद अजीज (मलेशिया)
|पुरुष
|थाईलैंड
|126
|2023
|यशस्वी जायसवाल (भारत)
|पुरुष
|नेपाल
|100
|2023
|शेफाली वर्मा (भारत)
|महिला
|बांग्लादेश
|100*
|2026
एशियन गेम्स 2026 का मेडल मैच
भारत महिला टीम अब 22 सितंबर को गोल्ड मेडल के लिए फाइनल में श्रीलंका के खिलाफ खेलेगी. भारत ने 2023 के संस्करण में स्वर्ण पदक जीता था और टीम अपने खिताब का बचाव करने की कोशिश करेगी. जबकि ब्रॉन्ज मेडल मैच में पाकिस्तान का सामना बांग्लादेश से होगा.