एक ही टेस्ट में शतक और पांच विकेट! इस खिलाड़ी ने एक बार नहीं पांच बार किया ये कारनामा
Century and fifer in same test: एक ही टेस्ट में एक से ज्यादा बार शतक और पांच विकेट लेने वाले खिलाड़ियों में दो भारतीय हैं.
Published : November 30, 2025 at 3:45 PM IST
हैदराबाद: टेस्ट क्रिकेट को बेस्ट क्रिकेट कहा जाता है, क्योंकि क्रिकेट का सबसे लंबा फॉर्मेट खिलाड़ियों की तकनीक, धैर्य, क्षमता और फिटनेस की असली परीक्षा लेता है, और जो इस परीक्षा में पास होता है वो क्रिकेट की दुनिया में महान खिलाड़ी बन जाता है. इस फॉर्मेट में कुछ खिलाड़ी सिर्फ बल्ले से इतिहास रचते हैं तो कुछ गेंद से धमाल मचाते हैं.
लेकिन कुछ खिलाड़ी ऐसे भी रहे हैं जो दोनों विभागों में शानदार प्रदर्शन किया है और एक ही टेस्ट में शतक और पांच विकेट लेकर इतिहास भी रचा है. उन खिलाड़ियों ने इस कारनामे को एक बार नहीं बल्कि कई बार किया और अपनी बहुमुखी प्रतिभा का लोहा मनवाया.
यहां उन खिलाड़ियों की सूची है जिन्होंने एक ही टेस्ट मैच में शतक और पांच विकेट (फाइफर) लेने का दुर्लभ कारनामा सबसे अधिक बार किया है.
1. इयान बॉथम – 5 बार
इंग्लैंड के ऑलराउंडर इयान बॉथम ने इस सूची में सबसे ऊपर हैं. उन्होंने अपने 102 टेस्ट मैचों के करियर में 5 बार एक ही टेस्ट में शतक और पांच विकेट लिए हैं. इयान बॉथम के नाम टेस्ट में 34 की औसत से कुल 5200 रन हैं जिसमें 14 शतक और 22 अर्धशतक शामिल हैं. जबकि गेंदबाजी में उन्होंने 28 की औसत से 383 विकेट लिए हैं. जिसमें उन्होंने 27 बार फाइफर (5 विकेट) लिए हैं. उनकी आक्रामक बल्लेबाजी और घातक स्विंग गेंदबाजी ने उन्हें क्रिकेट इतिहास का सबसे महान ऑलराउंडर बनाने में अहम भूमिका निभाई.
2. रविचंद्रन अश्विन – 4 बार
भारत के पूर्व ऑलराउंडर रविचंद्रन अश्विन इस सूची में दूसरे स्थान पर हैं. उन्होंने अपने 106 टेस्ट मैचों में यह उपलब्धि 4 बार हासिल की है. उनकी उपयोगी बल्लेबाजी और विश्वस्तरीय स्पिन गेंदबाजी ने उन्हें वर्ल्ड क्रिकेट में एक अनोखी जगह दिलाई है. उन्होंने इस फॉर्मेट में 3503 रन बनाए हैं जिसमें 6 शतक और 14 अर्धशतक शामिल हैं, जबकि 537 विकेट लिए हैं जिसमें 37 बार फाइफर शामिल हैं.
3. रवींद्र जडेजा – 2 बार
टेस्ट में भारतीय टीम के सबसे भरोसेमंद ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा ने यह कारनामा 2 बार किया है. वो अभी क्रिकेट के इस फॉर्मेट में एक्टिव हैं, जिसकी वजह से वो आगे और भी रन और विकेट ले सकते हैं. उन्होंने अबतक 89 टेस्ट में 4095 रन बनाए जिसमें 6 शतक और 28 अर्धशतक शामिल हैं. जबकि गेंद से 348 विकेट भी लिए हैं जिसमें 15 बार फाइफर है.
इनके अलावा...
इन तीनों खिलाड़ियों के अलावा दक्षिण अफ्रीका के महान बल्लेबाज जैक कालिस, वेस्टइंडीज के महानतम ऑलराउंडरों सर गैरी सोबर्स, बांग्लादेश के ऑलराउंडरों शाकिब अल हसन और पाकिस्तान के मुश्ताक मोहम्मद ये कारनामा दो-दो बार कर चुके हैं.
एक ही टेस्ट मैच में शतक और पांच विकेट लेना किसी भी खिलाड़ी के लिए आसान नहीं, क्योंकि यह बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों में असाधारण कौशल, फिटनेस और मानसिक मजबूती की मांग करता है.