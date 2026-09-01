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दलीप ट्रॉफी 2026: वैभव सूर्यवंशी का कमाल, ईस्ट जोन 13 साल बाद फाइनल में पहुंचा

दिलीप ट्रॉफी 2026: ईस्ट जोन 13 साल बाद फाइनल में पहुंचा ( PTI )

Duleep Trophy 2026 Semifinal: वैभव सूर्यवंशी एक बार फिर दलीप ट्रॉफी में मैदान पर उतरने के लिए तैयार हैं क्योंकि ईस्ट जोन ने फाइनल में जगह बना ली है. उन्होंने मंगलवार को मौजूदा चैंपियन सेंट्रल जोन को चार विकेट से हराकर 13 साल बाद टूर्नामेंट के फाइनल में अपनी जगह पक्की की. टीम की जीत में वैभव सूर्यवंशी और मुकेश कुमार ने अहम योगदान दिया. बेंगलुरु में खेले गए टूर्नामेंट के पहले सेमीफाइनल मैच में ईस्ट जोन ने तीसरे दिन 159 रनों के लक्ष्य को 6 विकेट खोकर आसानी से हासिल कर लिया. जिसमें वैभव के 43 गेंद में 40 और कप्तान ईशान किशन के 41 गेंद में नाबाद 39 रन सबसे ज्यादा थे. वैभव ने पहली पारी में 92 रनों की शानदार पारी खेली थी. सेंट्रल जोन के लिए हर्ष दुबे ने चार विकेट लिए, लेकिन गेंदबाजों के बचाव के लिए 159 रन काफी नहीं थे. दोनों टीमों ने अपनी पहली पारी में 266 रन बनाए थे. शमी और मुकेश की खतरनाक गेंदबाजी की वजह से सेंट्रल जोन दूसरी पारी में बड़ा स्कोर नहीं कर सकी. टीम के बड़े खिलाड़ी कप्तान पाटीदार 5 रन और रिंकू सिंह 20 रन बनाकर आउट हो गए. जिससे उनकी टीम 158 रनों पर ही ढेर हो गई. शमी ने तीन और मुकेश ने चार विकेट चटकाए. मैच में कुल सात विकेट लेने के लिए मुकेश कुमार को 'मैन ऑफ द मैच' का अवॉर्ड दिया गया. मोहम्मद शमी विकेट लेने के बाद जश्न मनाते हुए (PTI)