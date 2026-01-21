ETV Bharat / sports

पोल वॉल्ट एथलीटों को स्टेशन पर रोकने का मामला, सेंट्रल रेलवे ने TTE का किया बचाव

Pole Vault Athlete: सेंट्रल रेलवे ने TTE का बचाव करते हुए कहा कि उन्होंने अपने अधिकार में रहते हुए सही काम किया है.

पोल वॉल्ट में भारत के नेशनल रिकॉर्ड होल्डर देव कुमार मीणा और कुलदीप यादव
पोल वॉल्ट में भारत के नेशनल रिकॉर्ड होल्डर देव कुमार मीणा और कुलदीप यादव (PTI)
By ETV Bharat Sports Team

Published : January 21, 2026 at 9:03 PM IST

पनवेल (महाराष्ट्र): एक दिन पहले सीनियर ट्रैवलिंग टिकट एग्जामिनर (TTE) ने पनवेल में दो पोल वॉल्ट एथीलीट और कोच को उनके सामान के साथ ट्रेन से उतार दिया था. जिसकी एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल भी हुई. इस घटना के एक दिन बाद अब सेंट्रल रेलवे ने TTE के इस काम का बचाव किया है.

सेंट्रल रेलवे के जनसंपर्क अधिकारी (PRO) नितिन पालेकर ने ईटीवी भारत को बताया, 'संबंधित लोगों के पास शायद सामान ले जाने की अनुमति दिखाने के लिए उचित टिकट या दस्तावेज नहीं थे. ऐसे में TTE को संबंधित व्यक्तियों को ट्रेन से उतरने के लिए कहने का अधिकार है.' पालेकर ने आगे कहा, 'TTE ने सही काम किया है और वह अपने अधिकार क्षेत्र में था۔'

मंगलवार को, भारत के दो टॉप पोल वॉल्टर्स (पोल के साथ छलांग लगाने वाले खिलाड़ी) का एक वीडियो वायरल हुआ, जो ऑल इंडिया इंटर-यूनिवर्सिटी गेम्स के बाद अपने सामान के साथ यात्रा कर रहे थे. पोल वॉल्टर्स कुलदीप यादव और देव कुमार मीना को पनवेल स्टेशन पर एक रेलवे TTE ने रोक दिया और ट्रेन से उतार दिया, जब वे मंगलुरु से भोपाल जा रहे थे.

वीडियो में एक TTE और रेलवे सुरक्षा बल (RPF) का कांस्टेबल सामान की रखवाली करते हुए खड़े दिख रहे हैं, जिसके बारे में उन्होंने कहा कि इसकी जांच की जानी थी. एक कोच हाथ जोड़कर खिलाड़ियों को ट्रेन में चढ़ने देने की गुहार लगाता दिख रहा है. कोच के अनुसार, यह पूरा मामला छह घंटे तक चला. TTE ने उनके द्वारा लेकर जा रहे पोल के आकार पर आपत्ति जताई.

कोच और खिलाड़ियों ने कहा कि उनके पास असली टिकट थे, और रेलवे उन्हें बेवजह परेशान कर रहा था. नितिन पालेकर ने कहा है कि हो सकता है कि एथलीटों के पास इन पोल को ले जाने की अनुमति दिखाने वाले आवश्यक दस्तावेज न हों. नितिन के अनुसार, रेलवे के नियमों के अनुसार, यदि कोई सामान तय आकार से अधिक होता है, तो यात्रियों को ऐसी कार्रवाई से बचने के लिए, जिस स्टेशन से वे ट्रेन में चढ़ते हैं, वहां के रेलवे अधिकारियों से पहले से अनुमति लेनी होती है.

बता दें कि ऑल इंडिया इंटर-यूनिवर्सिटी गेम्स में यादव ने 5.10 मीटर की छलांग लगाकर गोल्ड मेडल जीतने में सफल रहे. जबकि मीना सफल नहीं हो पाए, क्योंकि वह बीमार थे और चौथे स्थान पर रहे. हालांकि, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 में, मीना ने 5.40 मीटर का नेशनल रिकॉर्ड बनाया, जो उनका बेस्ट भी है.

