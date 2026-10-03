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एशियन गेम्स में भारतीय महिला हॉकी को स्वर्ण पदक का सिमडेगा में जश्न, खूब झूमे खिलाड़ी

सिमडेगा में जश्न ( Etv Bharat )

सिमडेगा: जापान के आइची-नागोया में चल रहे एशियन गेम्स 2026 में भारतीय महिला हॉकी टीम ने स्वर्णिम इतिहास रच दिया. झारखंड की बेटी और सिमडेगा की स्टार कप्तान सलीमा टेटे के नेतृत्व में भारत ने फाइनल मुकाबले में एशियाई चैंपियन चीन को 1-0 से पराजित कर 44 वर्षों के लंबे इंतजार के बाद महिला हॉकी का स्वर्ण पदक हासिल किया. भारत ने इससे पहले 1982 में नई दिल्ली में हुए एशियन गेम्स में महिला हॉकी का स्वर्ण जीता था. चार दशक से अधिक समय बाद मिले इस स्वर्ण ने भारतीय हॉकी प्रेमियों को जश्न का मौका दे दिया.