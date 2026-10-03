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एशियन गेम्स में भारतीय महिला हॉकी को स्वर्ण पदक का सिमडेगा में जश्न, खूब झूमे खिलाड़ी

एशियाई खेलों में भारतीय महिला हॉकी टीम के स्वर्ण पदक जीतने के बाद सिमडेगा में जश्न मनाया गया.

Indian womens hockey team
सिमडेगा में जश्न (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : October 3, 2026 at 1:50 PM IST

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सिमडेगा: जापान के आइची-नागोया में चल रहे एशियन गेम्स 2026 में भारतीय महिला हॉकी टीम ने स्वर्णिम इतिहास रच दिया. झारखंड की बेटी और सिमडेगा की स्टार कप्तान सलीमा टेटे के नेतृत्व में भारत ने फाइनल मुकाबले में एशियाई चैंपियन चीन को 1-0 से पराजित कर 44 वर्षों के लंबे इंतजार के बाद महिला हॉकी का स्वर्ण पदक हासिल किया. भारत ने इससे पहले 1982 में नई दिल्ली में हुए एशियन गेम्स में महिला हॉकी का स्वर्ण जीता था. चार दशक से अधिक समय बाद मिले इस स्वर्ण ने भारतीय हॉकी प्रेमियों को जश्न का मौका दे दिया.

फाइनल में भारत के लिए लालरेमसियामी ने निर्णायक गोल किया. पहले क्वार्टर में मिले इस गोल के बाद भारतीय टीम ने पूरे मुकाबले में शानदार संयम के साथ खेलते हुए चीन के लगातार हमलों को नाकाम किया. चीन ने बराबरी के लिए कई प्रयास किए, लेकिन भारतीय रक्षापंक्ति ने हर चुनौती का डटकर सामना किया. गोलकीपर और डिफेंस की मजबूत दीवार के आगे चीनी खिलाड़ी गोल करने में सफल नहीं हो सकीं. अंतिम सीटी बजते ही भारतीय खिलाड़ियों ने मैदान पर जीत का जश्न मनाया.

भारतीय महिला हॉकी को स्वर्ण पदक का सिमडेगा में जश्न (Etv Bharat)

झारखंड की चार बेटियों का जलवा

इस ऐतिहासिक स्वर्णिम अभियान में झारखंड की चार बेटियां भारतीय टीम का हिस्सा रहीं. कप्तान सलीमा टेटे के साथ निक्की प्रधान, ब्यूटी डुंगडुंग और दीपिका सोरेंग ने टीम में अपनी मौजूदगी दर्ज कराई. सिमडेगा की दो बेटियों सलीमा टेटे और ब्यूटी डुंगडुंग के साथ दीपिका सोरेंग की मौजूदगी ने जिले के खेलप्रेमियों का उत्साह और बढ़ा दिया. झारखंड की बेटियों के भारतीय टीम में शामिल होकर एशियन गेम्स में स्वर्ण जीतने से राज्य के हॉकी खिलाड़ियों में भी नई ऊर्जा देखने को मिली.

सिमडेगा के एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम में मना जश्न

भारत की ऐतिहासिक जीत की खबर मिलते ही सिमडेगा में जश्न शुरू हो गया. एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम में हॉकी खिलाड़ियों और खेलप्रेमियों ने एक-दूसरे को मिठाई खिलाकर जीत की खुशी मनाई. खिलाड़ियों ने नाच-गाकर भारतीय टीम और झारखंड की बेटियों की उपलब्धि का जश्न मनाया. स्टेडियम में देशभक्ति और हॉकी के नारों से माहौल गूंज उठा.

ओलंपिक का टिकट भी पक्का

एशियन गेम्स में स्वर्ण पदक जीतने के साथ भारतीय महिला हॉकी टीम ने लॉस एंजिल्स 2028 ओलंपिक के लिए सीधे क्वालीफाई कर लिया है. यह उपलब्धि टीम के लिए दोहरी खुशी लेकर आई है. झारखंड की चार खिलाड़ियों के प्रदर्शन और टीम की इस सफलता को राज्य के हॉकी जगत में बड़ी उपलब्धि के रूप में देखा जा रहा है.

हॉकी झारखंड के महासचिव मनोज कोनबेगी ने भारतीय टीम, कप्तान सलीमा टेटे समेत झारखंड की चारों खिलाड़ियों को बधाई दी. उन्होंने कहा कि 44 वर्षों बाद एशियन गेम्स में स्वर्ण जीतना भारतीय हॉकी के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि है. झारखंड की बेटियों ने पूरे राज्य का गौरव बढ़ाया है. उन्होंने हॉकी झारखंड के अध्यक्ष भोलानाथ सिंह समेत सभी पदाधिकारियों को भी शुभकामनाएं दी.

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