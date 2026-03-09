टी20 विश्व कप चैंपियन भारत! पटना की सड़कों पर फूटा जश्न, पटाखों और तिरंगे के साथ सड़क पर उतरे अश्विनी चौबे
टी20 विश्व कप 2026 फाइनल में भारत की शानदार जीत के बाद पटना में जबरदस्त जश्न हुआ. पूर्व मंत्री अश्विनी चौबे भी शामिल हुए.
Published : March 9, 2026 at 9:12 AM IST
पटना: टी20 वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल में भारत की धमाकेदार जीत ने पूरे देश को उत्साह से भर दिया. नरेंद्र मोदी स्टेडियम, अहमदाबाद में खेले गए इस मैच में भारत ने न्यूजीलैंड को 96 रनों से हराकर लगातार दूसरी बार और कुल तीसरी बार टी20 विश्व चैंपियन का खिताब जीता. यह जीत भारत को टी20 विश्व कप की सबसे मजबूत टीम साबित करती है, जहां टीम ने 255/5 का विशाल स्कोर बनाया और न्यूजीलैंड को 159 रनों पर समेट दिया. पटना की सड़कों पर इस ऐतिहासिक जीत का जश्न देखते ही बन रहा था.
पटना में जश्न का माहौल: फाइनल मैच खत्म होते ही राजधानी पटना के विभिन्न इलाकों में क्रिकेट प्रेमियों ने जोरदार उत्सव शुरू कर दिया. खासकर डाकबंगला चौराहे पर हजारों की भीड़ जमा हो गई. लोग सड़कों पर उतर आए, पटाखे फोड़े, भारत माता की जय के नारे लगाए और तिरंगा लहराया. जश्न करीब एक घंटे से अधिक समय तक चला, जिसमें अबीर-गुलाल लगाकर एक-दूसरे को बधाई दी गई. माहौल ऐसा था मानो होली और दिवाली एक साथ मनाई जा रही हों.
पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे हुए शामिल: इस जश्न में पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अश्विनी चौबे भी सड़क पर पहुंचे. उन्होंने कहा कि वे इसी क्षेत्र में थे और भारतीय टीम की जीत देखकर खुद को रोक नहीं सके. चौबे ने इसे पूरे देश के लिए गर्व का क्षण बताया और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भारत खेल के मैदान में भी दुनिया में अपनी पहचान मजबूत कर रहा है. उन्होंने टीम के शानदार प्रदर्शन की सराहना की और पटना की सड़कों पर जश्न को देशभक्ति का प्रतीक बताया.
"यह जीत पूरे देश के लिए गर्व का क्षण है. भारतीय टीम ने जिस शानदार तरीके से खेल दिखाया है, वह देश के पराक्रम और खिलाड़ियों के आत्मविश्वास को दर्शाता है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में देश जिस तरह दुनिया में अपनी पहचान मजबूत कर रहा है, उसी तरह खेल के मैदान में भी भारत लगातार सफलता हासिल कर रहा है."-अश्विनी चौबे, पूर्व केंद्रीय मंत्री
महिला दिवस पर विशेष तोहफा: 8 मार्च को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर मिली यह जीत महिलाओं के लिए खास तोहफा साबित हुई. क्रिकेट प्रशंसक जया नारायण ने कहा कि भारतीय टीम ने महिलाओं को लगातार दूसरा टी20 विश्व कप जीतकर ऐतिहासिक उपहार दिया है. उन्होंने बिहार के खिलाड़ी ईशान किशन की खास तारीफ की, जिन्होंने आक्रामक बल्लेबाजी की और शानदार कैच पकड़े. जया ने कहा कि किशन का प्रदर्शन मैच की शुरुआत में ही टीम को मजबूत स्थिति में ले गया.
"आज ईशान किशन ने शानदार खेल दिखाया. मैदान पर हर जगह वही नजर आ रहे थे और उन्होंने बेहतरीन कैच भी पकड़े. शुरुआत में ही जिस कठिन कैच को पकड़कर टीम को विकेट दिलाया, उससे लग गया था कि भारतीय टीम जीत की ओर बढ़ रही है. इससे पहले उन्होंने आक्रामक बल्लेबाजी भी की थी, और उनकी बल्लेबाजी देखने में बहुत मजा आया."-जया नारायण, क्रिकेट प्रशंसक
ईशान किशन की सराहना: बिहार के गौरव ईशान किशन ने फाइनल में धमाकेदार प्रदर्शन किया. उन्होंने 25 गेंदों में 54 रन बनाए और विकेटकीपिंग में भी महत्वपूर्ण कैच लिए. क्रिकेट प्रेमी कृष्णा सिंह ने कहा कि किशन ने पूरी सीरीज में शानदार खेल दिखाया और बिहार का नाम रोशन किया. उन्होंने जीत को टीम इंडिया के दबदबे का प्रमाण बताया और कहा कि पटाखों और अबीर-गुलाल से जश्न होली-दिवाली जैसा बन गया.
"भारत ने न्यूजीलैंड के खिलाफ जिस तरह से दबदबा बनाकर जीत हासिल की, उससे साफ हो गया कि टीम इंडिया इस टूर्नामेंट की सबसे मजबूत टीम रही है. ईशान किशन ने पूरी सीरीज में शानदार प्रदर्शन किया है."-कृष्णा सिंह, क्रिकेट प्रशंसक
अन्य प्रशंसकों में खुशी की लहर: शुभम कुमार ने कहा कि सेमीफाइनल और फाइनल में 250 से अधिक रन बनाने वाली टीम ने टी20 क्रिकेट में अपना दबदबा साबित किया. उन्होंने सभी खिलाड़ियों के योगदान की सराहना की और भारतीय होने पर गर्व जताया. एक अन्य महिला फैन राजलक्ष्मी ने टीम के प्रदर्शन को शानदार बताया. उन्होंने जसप्रीत बुमराह की गेंदबाजी और संजू सैमसन व ईशान किशन की बल्लेबाजी की तारीफ की. राजलक्ष्मी ने भी महिला दिवस पर मिले इस तोहफे को यादगार बताया.
"सेमीफाइनल और फाइनल जैसे मुकाबले में भारतीय टीम ने जिस प्रकार 250 से अधिक रन बनाकर जीत हासिल की है वह शानदार रहा है. टीम ने टी20 क्रिकेट में अपना दबदबा साबित किया है. इस जीत पर दिल से भारतीय होने का गर्व हो रहा है और भारतीय टीम की जीत को सेलिब्रेट कर रहे हैं."-शुभम कुमार, क्रिकेट प्रशंसक
टीम का शानदार प्रदर्शन: भारतीय टीम ने बल्लेबाजी में संजू सैमसन की 89 रनों की पारी, अभिषेक शर्मा और ईशान किशन के अर्धशतक के साथ 255/5 का स्कोर बनाया. गेंदबाजी में जसप्रीत बुमराह ने 4 विकेट और अक्षर पटेल ने 3 विकेट लेकर न्यूजीलैंड को धराशायी किया. यह जीत भारत को टी20 विश्व कप में लगातार दूसरी बार चैंपियन बनाने वाली पहली टीम बनाती है.
पूरे देश में उत्साह: पटना का जश्न देश के अन्य हिस्सों में भी देखा गया उत्साह का प्रतिबिंब था. क्रिकेट प्रेमियों ने सड़कों पर निकलकर टीम इंडिया को सम्मान दिया. यह जीत न केवल खेल की जीत है, बल्कि देश की एकजुटता और उत्साह का प्रतीक भी बनी. भारतीय टीम के इस ऐतिहासिक प्रदर्शन पर पूरे देश ने बधाई दी है.
