ETV Bharat / sports

कॉमनवेल्थ गेम्स में चमके गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा, जैवलिन थ्रो के फाइनल में पहुंचें, गांव में जश्न का माहौल

भारत के नीरज चोपड़ा कॉमनवेल्थ गेम्स के जैवलिन थ्रो फाइनल में पहुंच गए हैं जिसके बाद पानीपत के गांव खंडरा में जश्न का माहौल है.

Celebrations in Neeraj Chopra village Khandra in Panipat after he reached the Commonwealth Games javelin throw final
कॉमनवेल्थ गेम्स में चमके गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : July 30, 2026 at 8:39 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

पानीपत : भारत के स्टार जैवलिन थ्रोअर और ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा ने कॉमनवेल्थ गेम्स में शानदार प्रदर्शन करते हुए 79.61 मीटर भाला फेंककर फाइनल के लिए क्वालीफाई कर लिया है. नीरज के फाइनल में पहुंचते ही उनके पैतृक गांव खंडरा में खुशी की लहर दौड़ गई. परिजनों और ग्रामीणों ने एक-दूसरे को बधाई देकर खुशी का इजहार किया. अब पूरे देश को फाइनल में नीरज से स्वर्ण पदक की उम्मीद है.

फाइनल के लिए शुभकामनाएं : नीरज चोपड़ा के चाचा भीम चोपड़ा ने कहा कि प्रतियोगिता के दौरान खिलाड़ियों को तेज़ हवा जैसी विषम परिस्थितियों का सामना करना पड़ा, जिसके बावजूद सभी खिलाड़ियों ने शानदार संघर्ष किया. उन्होंने कहा कि सबसे गर्व की बात ये है कि भारत के तीनों खिलाड़ी शीर्ष-12 में जगह बनाने में सफल रहे हैं. उन्होंने सभी भारतीय खिलाड़ियों को फाइनल के लिए शुभकामनाएं देते हुए विश्वास जताया कि वे बेहतरीन प्रदर्शन कर देश का नाम रोशन करेंगे.

कॉमनवेल्थ गेम्स में चमके गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा (ETV Bharat)

बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद : गोल्ड जीतने की उम्मीद पर भीम चोपड़ा ने कहा कि किसी भी पदक का रंग उस दिन खिलाड़ी के प्रदर्शन पर निर्भर करता है. उन्होंने बताया कि तेज हवा के कारण कोई भी खिलाड़ी क्वालीफिकेशन मार्क तक नहीं पहुंच सका, जिससे प्रतियोगिता काफी चुनौतीपूर्ण रही. फिर भी उन्हें पूरा भरोसा है कि फाइनल में नीरज और अन्य भारतीय खिलाड़ी इससे भी बेहतर प्रदर्शन करेंगे और देश के लिए बड़ी उपलब्धि हासिल करेंगे

देश भर में उत्साह का माहौल : नीरज चोपड़ा के फाइनल में पहुंचने से देशभर में उत्साह का माहौल है. अब सभी की निगाहें फाइनल मुकाबले पर टिकी हैं, जहां देश को उनसे स्वर्ण पदक की उम्मीद है. परिवार और ग्रामीणों को विश्वास है कि नीरज एक बार फिर अपने दमदार प्रदर्शन से भारत का गौरव बढ़ाएंगे और देशवासियों को जश्न मनाने का एक और सुनहरा अवसर देंगे.

हरियाणा समेत देश की ताजा ख़बरें पढ़ने के लिए ईटीवी भारत ऐप डाउनलोड करें. यहां आपको मिलेंगी तमाम बड़ी ख़बरें, लोकसभा चुनाव से जुड़ी हर ख़बर, हर बड़ा अपडेट, वो भी सबसे सटीक और डिटेल एनालिसिस के साथ - Download App

ये भी पढ़ें : ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा और कोच जेलेजनी हुए अलग, दोनों ने बयान जारी कर दी जानकारी

ये भी पढ़ें : नीरज चोपड़ा और हिमानी मोर की वेडिंग रिसेप्शन, हरियाणा सीएम समेत कई बड़ी हस्तियां हुईं शामिल, कपल को दिया आशीर्वाद

ये भी पढ़ें : नीरज चोपड़ा भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल बने, रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने दी उपाधि

TAGGED:

COMMONWEALTH GAMES 2026
JAVELIN THROW FINAL
NEERAJ CHOPRA
जैवलिन फाइनल में नीरज चोपड़ा
COMMONWEALTH GAMES 2026

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.