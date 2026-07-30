कॉमनवेल्थ गेम्स में चमके गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा, जैवलिन थ्रो के फाइनल में पहुंचें, गांव में जश्न का माहौल
भारत के नीरज चोपड़ा कॉमनवेल्थ गेम्स के जैवलिन थ्रो फाइनल में पहुंच गए हैं जिसके बाद पानीपत के गांव खंडरा में जश्न का माहौल है.
Published : July 30, 2026 at 8:39 PM IST
पानीपत : भारत के स्टार जैवलिन थ्रोअर और ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा ने कॉमनवेल्थ गेम्स में शानदार प्रदर्शन करते हुए 79.61 मीटर भाला फेंककर फाइनल के लिए क्वालीफाई कर लिया है. नीरज के फाइनल में पहुंचते ही उनके पैतृक गांव खंडरा में खुशी की लहर दौड़ गई. परिजनों और ग्रामीणों ने एक-दूसरे को बधाई देकर खुशी का इजहार किया. अब पूरे देश को फाइनल में नीरज से स्वर्ण पदक की उम्मीद है.
फाइनल के लिए शुभकामनाएं : नीरज चोपड़ा के चाचा भीम चोपड़ा ने कहा कि प्रतियोगिता के दौरान खिलाड़ियों को तेज़ हवा जैसी विषम परिस्थितियों का सामना करना पड़ा, जिसके बावजूद सभी खिलाड़ियों ने शानदार संघर्ष किया. उन्होंने कहा कि सबसे गर्व की बात ये है कि भारत के तीनों खिलाड़ी शीर्ष-12 में जगह बनाने में सफल रहे हैं. उन्होंने सभी भारतीय खिलाड़ियों को फाइनल के लिए शुभकामनाएं देते हुए विश्वास जताया कि वे बेहतरीन प्रदर्शन कर देश का नाम रोशन करेंगे.
बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद : गोल्ड जीतने की उम्मीद पर भीम चोपड़ा ने कहा कि किसी भी पदक का रंग उस दिन खिलाड़ी के प्रदर्शन पर निर्भर करता है. उन्होंने बताया कि तेज हवा के कारण कोई भी खिलाड़ी क्वालीफिकेशन मार्क तक नहीं पहुंच सका, जिससे प्रतियोगिता काफी चुनौतीपूर्ण रही. फिर भी उन्हें पूरा भरोसा है कि फाइनल में नीरज और अन्य भारतीय खिलाड़ी इससे भी बेहतर प्रदर्शन करेंगे और देश के लिए बड़ी उपलब्धि हासिल करेंगे
देश भर में उत्साह का माहौल : नीरज चोपड़ा के फाइनल में पहुंचने से देशभर में उत्साह का माहौल है. अब सभी की निगाहें फाइनल मुकाबले पर टिकी हैं, जहां देश को उनसे स्वर्ण पदक की उम्मीद है. परिवार और ग्रामीणों को विश्वास है कि नीरज एक बार फिर अपने दमदार प्रदर्शन से भारत का गौरव बढ़ाएंगे और देशवासियों को जश्न मनाने का एक और सुनहरा अवसर देंगे.
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