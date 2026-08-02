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कॉमनवेल्थ गेम्स में सिल्वर मेडल जीतकर चमके बॉक्सर नरेंद्र बेरवाल, हांसी में जश्न का माहौल

हांसी के बॉक्सर नरेंद्र बेरवाल के सिल्वर मेडल जीतने पर गांव सौरखी में जश्न का माहौल है.

Celebrations in Hansi after boxer Narendra Berwal wins a silver medal at the Commonwealth Games 2026
कॉमनवेल्थ गेम्स में सिल्वर मेडल जीतकर चमके बॉक्सर नरेंद्र बेरवाल (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : August 2, 2026 at 5:21 PM IST

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हांसी : हरियाणा के हांसी जिले के गांव सौरखी के अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सर नरेंद्र बेरवाल ने फाइनल मुकाबले में सिल्वर मेडल अपने नाम किया. उनके मेडल जीतने पर सौरखी गांव में खुशी की लहर दौड़ गई. ग्रामीणों ने मिठाईयां बांटकर जश्न मनाया और नरेंद्र के परिवार को बधाई देने वालों का तांता लग गया.

नरेंद्र बेरवाल के ग्रैंड वेलकम की तैयारी : अब 4 अगस्त को भारत पहुंचने पर भारतीय सेना की ओर से नरेंद्र बेरवाल का स्वागत किया जाएगा. इसके बाद 5 अगस्त को अपने पैतृक गांव सौरखी पहुंचने पर ग्रामीणों की ओर से उनका भव्य स्वागत और सम्मान समारोह आयोजित किया जाएगा. परिवार और ग्रामीण स्वागत की तैयारियों में जुटे हुए हैं. नरेंद्र की मां रोशनी देवी ने कहा कि बेटे की उपलब्धि पर उन्हें बेहद गर्व है. उन्होंने बताया कि बचपन से ही उन्होंने नरेंद्र को दूध, घी और हलवा खिलाकर मजबूत बनाया और आज वही बेटा अपने मुक्कों से देश का नाम रोशन कर रहा है.

कॉमनवेल्थ गेम्स में सिल्वर मेडल जीतकर चमके बॉक्सर नरेंद्र बेरवाल (ETV Bharat)

गोल्ड मेडल की उम्मीद थी : पिता जगदीश बेरवाल ने कहा कि उन्हें गोल्ड मेडल की उम्मीद थी, लेकिन सिल्वर मेडल भी किसी उपलब्धि से कम नहीं है. उन्होंने कहा कि उनका बेटा जहां भी प्रतियोगिता खेलने जाता है, देश के लिए कोई न कोई पदक जरूर जीतकर लौटता है. वहीं ग्रामीणों ने कहा कि नरेंद्र बेरवाल ने शानदार प्रदर्शन किया है और उन्हें इस उपलब्धि पर गर्व है. उन्होंने कहा कि यदि ग्रामीण क्षेत्रों के खिलाड़ियों को शुरुआत से ही बेहतर प्रशिक्षण और सुविधाएं मिलें, तो वे भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अधिक पदक जीतकर देश का नाम रोशन कर सकते हैं.

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