कभी फटे जूते पहनकर खेली, आज रच डाला स्वर्णिम इतिहास, करनाल की हॉकी स्टार नेहा की अद्भुत कहानी
करनाल की महिला हॉकी खिलाड़ी नेहा की मेहनत रंग लाई है और भारतीय हॉकी टीम ने देश के लिए गोल्ड जीता है.
Published : October 3, 2026 at 11:01 PM IST|
Updated : October 3, 2026 at 11:13 PM IST
करनाल : सपनों की उड़ान किसी बंधन की मोहताज नहीं होती. यदि इरादे बुलंद हों और परिवार का साथ मिले, तो मुकाम कितना भी कठिन क्यों न हो, उसे हासिल किया जा सकता है. इस बात को सच साबित कर दिखाया है हरियाणा के करनाल की बहू और भारतीय महिला हॉकी टीम की स्टार खिलाड़ी नेहा ने. हाल ही में एशियाई खेलों में भारतीय महिला हॉकी टीम ने 44 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद ऐतिहासिक जीत दर्ज करते हुए देश का मान बढ़ाया. इस स्वर्णिम सफलता के पीछे नेहा का अथक परिश्रम और उनकी अटूट खेल भावना रही है.
दो साल का वादा और स्वर्णिम इतिहास : वर्ष 2024 में करनाल निवासी हॉकी खिलाड़ी सुनील के साथ नेहा का विवाह हुआ. शादी के बाद नेहा ने अपने ससुराल वालों से अपने सपने को पूरा करने के लिए दो साल का समय मांगा था. उनका संकल्प था कि वे इन दो वर्षों में अंतरराष्ट्रीय मंच पर देश के लिए पदक जीतकर खुद को साबित करेंगी. जापान में आयोजित एशियाई खेलों में जाने से पहले नेहा ने कहा था मैं पहले कांस्य और रजत पदक जीत चुकी हूं, इस बार सोने की बारी है. उन्होंने अपना वादा ना सिर्फ अपने परिवार से, बल्कि पूरे देश से निभाया और भारत को स्वर्ण पदक दिलाया है.
आर्थिक तंगी से राष्ट्रीय टीम तक का सफर : नेहा की यह सफलता अचानक नहीं मिली , इसके पीछे वर्षों का कड़ा संघर्ष और त्याग छिपा है. आर्थिक स्थिति बेहद खराब होने के बावजूद नेहा ने हार नहीं मानी. कई बार उन्हें फटे जूतों में अभ्यास करना पड़ा. वे रोजाना अभ्यास के लिए लगभग 10 किलोमीटर पैदल चलकर मैदान तक जाती थीं और कई बार खाली पेट ही जी-तोड़ पसीना बहाती थीं. नेहा की मां सावित्री देवी ने दूसरों के घरों और कारखानों में मजदूरी करके अपनी बेटी के खेल के सपनों को टूटने नहीं दिया.
करियर की शुरुआत: छठी कक्षा से हॉकी खेलने वाली नेहा ने 2016 में भारतीय रेलवे की ओर से राष्ट्रीय स्तर पर अपने हुनर का प्रदर्शन किया. इसके बाद उनका चयन भारतीय महिला हॉकी टीम में हुआ. वे टोक्यो 2020 और पेरिस 2024 ओलंपिक में भी भारतीय टीम का मुख्य हिस्सा रहीं. मैदान पर वे अपनी शानदार मिडफील्ड और फॉरवर्ड गेम के लिए जानी जाती हैं.
परिवार बना सबसे बड़ी ताकत : नेहा की इस ऐतिहासिक उपलब्धि से उनके ससुराल और पूरे करनाल जिले में खुशी और जश्न की लहर है. ससुर रामस्वरूप, जेठ अजय यादव और जेठानी कांता यादव बताते हैं कि मैच के दिन पूरा परिवार शाम 4:30 बजे से टीवी के सामने बैठा था और जीत के बाद ही उठा. नेहा के ससुर का कहना है कि नेहा की खेल के प्रति लगन देखकर पूरे परिवार ने उन्हें खुलकर समर्थन दिया. वहीं, उनकी जेठानी कांता यादव मानती हैं कि नेहा की यह सफलता समाज की हर उस महिला के लिए प्रेरणा है, जो घर संभालने के साथ-साथ अपने सपनों को पूरा करना चाहती है.
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