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कभी फटे जूते पहनकर खेली, आज रच डाला स्वर्णिम इतिहास, करनाल की ​हॉकी स्टार नेहा की अद्भुत कहानी

कभी फटे जूते पहनकर खेली, आज रच डाला स्वर्णिम इतिहास ( ETV Bharat )

करनाल : सपनों की उड़ान किसी बंधन की मोहताज नहीं होती. यदि इरादे बुलंद हों और परिवार का साथ मिले, तो मुकाम कितना भी कठिन क्यों न हो, उसे हासिल किया जा सकता है. इस बात को सच साबित कर दिखाया है हरियाणा के करनाल की बहू और भारतीय महिला हॉकी टीम की स्टार खिलाड़ी नेहा ने. ​हाल ही में एशियाई खेलों में भारतीय महिला हॉकी टीम ने 44 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद ऐतिहासिक जीत दर्ज करते हुए देश का मान बढ़ाया. इस स्वर्णिम सफलता के पीछे नेहा का अथक परिश्रम और उनकी अटूट खेल भावना रही है.