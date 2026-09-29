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यशवीर सिंह के गांव में जीत का जश्न, जैवलिन थ्रो स्पर्धा में जीता सिल्वर, परिजन बोले- 'ओलंपिक में गोल्ड की उम्मीद'

Celebrations at Devsar Village Bhiwani Yashveer Singh ( Yashveer Singh )

भिवानी: एशियन गेम्स 2026 में भिवानी के लाल यशवीर सिंह ने एक बार फिर देश का नाम रोशन किया है. पुरुष जैवलिन थ्रो स्पर्धा में यशवीर सिंह ने शानदार प्रदर्शन करते हुए रजत पदक अपने नाम किया. यशवीर की इस उपलब्धि के बाद उनके पैतृक भिवानी जिला के गांव देवसर में खुशी की लहर है. परिवार के घर पर बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है. गांव में लोगों ने पटाखे फोडक़र और मिठाई बांटकर यशवीर की इस उपलब्धि का जश्न मनाया.