यशवीर सिंह के गांव में जीत का जश्न, जैवलिन थ्रो स्पर्धा में जीता सिल्वर, परिजन बोले- 'ओलंपिक में गोल्ड की उम्मीद'
एशियन गेम्स 2026 में भिवानी के यशवीर सिंह ने पुरुष जैवलिन थ्रो स्पर्धा में रजत पदक जीता. उनके भिवानी जिले के गांव देवसर में जश्न.
Published : September 29, 2026 at 1:36 PM IST
भिवानी: एशियन गेम्स 2026 में भिवानी के लाल यशवीर सिंह ने एक बार फिर देश का नाम रोशन किया है. पुरुष जैवलिन थ्रो स्पर्धा में यशवीर सिंह ने शानदार प्रदर्शन करते हुए रजत पदक अपने नाम किया. यशवीर की इस उपलब्धि के बाद उनके पैतृक भिवानी जिला के गांव देवसर में खुशी की लहर है. परिवार के घर पर बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है. गांव में लोगों ने पटाखे फोडक़र और मिठाई बांटकर यशवीर की इस उपलब्धि का जश्न मनाया.
यशवीर सिंह परिवार और गांव में जश्न: परिवार के लोग यशवीर के पदक जीतने के बाद बेहद खुश नजर आए. घर पर बधाई देने वालों की भीड़ जुटी रही. ग्रामीणों ने पटाखे फोड़े और मिठाई बांटकर अपनी खुशी का इजहार किया. यशवीर की इस कामयाबी के पीछे उनके परिवार की खेल परंपरा भी बड़ी वजह है. परिवार के कई सदस्य खेलों से जुड़े रहे हैं और राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शन कर चुके हैं.
यशवीर को परिवार से मिली खेल की विरासत: यशवीर के भाई गोपाल तंवर ने बताया कि "बड़ी खुशी की बात है कि यशवीर ने सिल्वर मेडल जीता है. इससे पहले उन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स में ब्रॉन्ज मेडल जीता था. परिवार को उम्मीद है कि आने वाले समय में यशवीर वर्ल्ड चैंपियनशिप और ओलंपिक में भी देश के लिए पदक जीतेगा. हमारे दादा कई बार सर्विसेज स्तर पर पदक जीत चुके हैं, जबकि पिता राय सिंह भी राष्ट्रीय स्तर के पदक विजेता रहे हैं. परिवार के अन्य सदस्य भी खेलों में सक्रिय रहे हैं."
यशवीर का छोटा भाई भी जैवलिन में मेडलिस्ट: गांव के सरपंच नरेंद्र ने बताया कि यशवीर का छोटा भाई उत्सव भी जैवलिन थ्रो में नेशनल मेडलिस्ट है. यशवीर पिछले करीब आठ-नौ वर्षों से लगातार जैवलिन थ्रो की तैयारी कर रहा है. लंबे समय की मेहनत और लगातार अभ्यास के बाद आज वह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश का प्रतिनिधित्व कर रहा है. उन्होंने युवाओं को भी खेलों से जुडऩे का संदेश दिया और कहा कि पढ़ाई के साथ-साथ युवाओं को खेलों में भी आगे बढऩा चाहिए.
आने वाली प्रतियोगिताओं में भी मेडल की उम्मीद: पूर्व जिला पार्षद प्रवीण देवसरि ने कहा कि "पूरे परिवार को यशवीर से आगे भी बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद है. एशियन गेम्स में रजत पदक जीतने के बाद यशवीर सिंह ने एक बार फिर साबित किया है कि भिवानी की धरती प्रतिभावान खिलाडिय़ों की धरती है. परिवार और गांव के लोगों को अब यशवीर से आने वाले बड़े अंतरराष्ट्रीय मुकाबलों में भी शानदार प्रदर्शन की उम्मीद है."
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