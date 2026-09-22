एशियन गेम्स में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली सुचिका के ससुराल में जोरदार जश्न, ग्रैंड वेलकम की तैयारी
एशियन गेम्स के 60 किलोग्राम मिक्स्ड मार्शल आर्ट प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीतने पर रोहतक में सुचिका तारियाल के घर जश्न मनाया गया है.
Published : September 22, 2026 at 6:09 PM IST|
Updated : September 22, 2026 at 6:34 PM IST
रोहतक : किलोई गांव की बहू सुचिका ने एशियन गेम्स में 60 किलोग्राम मिक्स्ड मार्शल आर्ट प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीतकर गांव, परिवार और प्रदेश का नाम रोशन किया है. सुचिका की इस उपलब्धि की खबर जैसे ही गांव और उनके ससुराल पक्ष के लोगों को मिली, परिवार में खुशी की लहर दौड़ गई. परिजनों ने एक-दूसरे को मिठाई खिलाकर और नाचकर अपनी खुशी का इजहार किया.
खेल की तैयारी को देती थी प्राथमिकता : परिवार के सदस्यों ने बताया कि सुचिका ने इस मुकाम तक पहुंचने के लिए कड़ी मेहनत के साथ-साथ कई तरह के त्याग किए. खेल को लेकर उनकी लगन इतनी अधिक थी कि वह अपने अभ्यास और प्रतियोगिताओं की तैयारियों को प्राथमिकता देती थीं. परिवार के कार्यक्रमों और अन्य सामाजिक आयोजनों में भी वह कई बार शामिल नहीं हो पाती थीं. परिजनों के अनुसार, उनका पूरा ध्यान अपने खेल और लक्ष्य पर रहता था.
मेहनत और दृढ़ संकल्प को सलाम : अब कांस्य पदक जीतने के बाद परिवार के लोग उसकी मेहनत और दृढ़ संकल्प को सलाम कर रहे हैं.परिवार का कहना है कि सुचिका ने अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए दिन-रात मेहनत की और व्यक्तिगत खुशियों से लेकर पारिवारिक कार्यक्रमों तक कई चीजों को पीछे रखा. लंबे समय तक की गई मेहनत का परिणाम अब एशियन गेम्स में पदक के रूप में सामने आया है.
Suchika Tariyal leaves the MMA arena with a historic Bronze for India at the Asian Games after a strong fightback 🥉 Watch the 20th Asian Games Aichi-Nagoya LIVE on Sony Sports Network TV channels & Sony LIV. #SonySportsNetwork #SonyLIV #AsianGames #BaarBaarBharatHarBaarBharat https://t.co/nzTmxBww43— Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) September 21, 2026
किलोई गांव में खुशी का माहौल : सुचिका की सफलता से किलोई गांव में भी खुशी का माहौल है. ग्रामीणों का कहना है कि गांव की बहू ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शानदार प्रदर्शन कर क्षेत्र का गौरव बढ़ाया है. परिवार के सदस्यों ने कहा कि सुचिका के गांव लौटने पर उसका भव्य स्वागत किया जाएगा और उसकी उपलब्धि की खुशी में बड़ा जश्न मनाया जाएगा. परिवार ने कहा कि सुचिका की यह उपलब्धि आने वाली पीढ़ी के खिलाड़ियों के लिए भी प्रेरणादायक है. उन्होंने उम्मीद जताई कि सुचिका आगे भी देश और प्रदेश के लिए इसी तरह पदक जीतती रहेंगी.
VIDEO | Nagoya, Japan: Asian Games bronze medallist Suchika Tariyal revealed that legendary boxer Mary Kom has been her inspiration since childhood. “My inspiration is Mary Kom. I have liked her since my childhood. When we used to camp together, she used to look good. Mary Kom is my idol and I like her a lot,” she said. Tariyal said she never got an opportunity to have a personal conversation with her idol but would like to do so if given the chance. “I think it was in 2009-10. We just used to greet each other. I never talked to her personally. If I get a chance, I would like to talk to her,” she said. Tariyal dedicated the historic medal to her family, particularly her parents and husband. “I dedicate it to my family. I dedicate it to my parents and my husband. They have supported me a lot,” she said. (Full video available on PTI Videos - https://t.co/bIyFWTfmBd)— Press Trust of India (@PTI_News) September 21, 2026
एशियन गेम्स 2026 में कांस्य पदक जीतकर इतिहास रचने वालीं सुचिका तारियाल को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। 🥉— Nayab Saini (@NayabSainiBJP) September 21, 2026
इस स्पर्धा में भारत का पहला पदक हासिल कर अपनी असाधारण प्रतिभा का परिचय दिया है। उनका शानदार प्रदर्शन और उपलब्धि समस्त देशवासियों के लिए गर्व का विषय है। 🇮🇳#AsianGames2026… pic.twitter.com/GNvitKHvJZ
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