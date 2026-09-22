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एशियन गेम्स में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली सुचिका के ससुराल में जोरदार जश्न, ग्रैंड वेलकम की तैयारी

रोहतक : किलोई गांव की बहू सुचिका ने एशियन गेम्स में 60 किलोग्राम मिक्स्ड मार्शल आर्ट प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीतकर गांव, परिवार और प्रदेश का नाम रोशन किया है. सुचिका की इस उपलब्धि की खबर जैसे ही गांव और उनके ससुराल पक्ष के लोगों को मिली, परिवार में खुशी की लहर दौड़ गई. परिजनों ने एक-दूसरे को मिठाई खिलाकर और नाचकर अपनी खुशी का इजहार किया.

खेल की तैयारी को देती थी प्राथमिकता : परिवार के सदस्यों ने बताया कि सुचिका ने इस मुकाम तक पहुंचने के लिए कड़ी मेहनत के साथ-साथ कई तरह के त्याग किए. खेल को लेकर उनकी लगन इतनी अधिक थी कि वह अपने अभ्यास और प्रतियोगिताओं की तैयारियों को प्राथमिकता देती थीं. परिवार के कार्यक्रमों और अन्य सामाजिक आयोजनों में भी वह कई बार शामिल नहीं हो पाती थीं. परिजनों के अनुसार, उनका पूरा ध्यान अपने खेल और लक्ष्य पर रहता था.

एशियन गेम्स में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली सुचिका के ससुराल में जोरदार जश्न (Etv Bharat)

मेहनत और दृढ़ संकल्प को सलाम : अब कांस्य पदक जीतने के बाद परिवार के लोग उसकी मेहनत और दृढ़ संकल्प को सलाम कर रहे हैं.परिवार का कहना है कि सुचिका ने अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए दिन-रात मेहनत की और व्यक्तिगत खुशियों से लेकर पारिवारिक कार्यक्रमों तक कई चीजों को पीछे रखा. लंबे समय तक की गई मेहनत का परिणाम अब एशियन गेम्स में पदक के रूप में सामने आया है.