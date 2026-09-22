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एशियन गेम्स में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली सुचिका के ससुराल में जोरदार जश्न, ग्रैंड वेलकम की तैयारी

एशियन गेम्स के 60 किलोग्राम मिक्स्ड मार्शल आर्ट प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीतने पर रोहतक में सुचिका तारियाल के घर जश्न मनाया गया है.

Celebration at Suchika Tariyal house in Kiloi Rohtak on winning bronze medal in Asian Games
एशियन गेम्स में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली सुचिका के ससुराल में जोरदार जश्न (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : September 22, 2026 at 6:09 PM IST

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Updated : September 22, 2026 at 6:34 PM IST

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रोहतक : किलोई गांव की बहू सुचिका ने एशियन गेम्स में 60 किलोग्राम मिक्स्ड मार्शल आर्ट प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीतकर गांव, परिवार और प्रदेश का नाम रोशन किया है. सुचिका की इस उपलब्धि की खबर जैसे ही गांव और उनके ससुराल पक्ष के लोगों को मिली, परिवार में खुशी की लहर दौड़ गई. परिजनों ने एक-दूसरे को मिठाई खिलाकर और नाचकर अपनी खुशी का इजहार किया.

खेल की तैयारी को देती थी प्राथमिकता : परिवार के सदस्यों ने बताया कि सुचिका ने इस मुकाम तक पहुंचने के लिए कड़ी मेहनत के साथ-साथ कई तरह के त्याग किए. खेल को लेकर उनकी लगन इतनी अधिक थी कि वह अपने अभ्यास और प्रतियोगिताओं की तैयारियों को प्राथमिकता देती थीं. परिवार के कार्यक्रमों और अन्य सामाजिक आयोजनों में भी वह कई बार शामिल नहीं हो पाती थीं. परिजनों के अनुसार, उनका पूरा ध्यान अपने खेल और लक्ष्य पर रहता था.

एशियन गेम्स में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली सुचिका के ससुराल में जोरदार जश्न (Etv Bharat)

मेहनत और दृढ़ संकल्प को सलाम : अब कांस्य पदक जीतने के बाद परिवार के लोग उसकी मेहनत और दृढ़ संकल्प को सलाम कर रहे हैं.परिवार का कहना है कि सुचिका ने अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए दिन-रात मेहनत की और व्यक्तिगत खुशियों से लेकर पारिवारिक कार्यक्रमों तक कई चीजों को पीछे रखा. लंबे समय तक की गई मेहनत का परिणाम अब एशियन गेम्स में पदक के रूप में सामने आया है.

किलोई गांव में खुशी का माहौल : सुचिका की सफलता से किलोई गांव में भी खुशी का माहौल है. ग्रामीणों का कहना है कि गांव की बहू ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शानदार प्रदर्शन कर क्षेत्र का गौरव बढ़ाया है. परिवार के सदस्यों ने कहा कि सुचिका के गांव लौटने पर उसका भव्य स्वागत किया जाएगा और उसकी उपलब्धि की खुशी में बड़ा जश्न मनाया जाएगा. परिवार ने कहा कि सुचिका की यह उपलब्धि आने वाली पीढ़ी के खिलाड़ियों के लिए भी प्रेरणादायक है. उन्होंने उम्मीद जताई कि सुचिका आगे भी देश और प्रदेश के लिए इसी तरह पदक जीतती रहेंगी.

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Last Updated : September 22, 2026 at 6:34 PM IST

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