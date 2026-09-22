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भारतीय टीम के सोना जीतने पर हरियाणा के रोहतक में जश्न, शैफाली वर्मा के परिवार ने जमकर किया सेलिब्रेट

श्रीलंका को 147 रन से हराकर भारतीय महिला क्रिकेट टीम के गोल्ड जीतने पर शैफाली वर्मा के घर खुशी का माहौल है.

Celebration at Shafali Verma house in Rohtak on Indian women cricket team winning gold
भारतीय टीम के सोना जीतने पर हरियाणा के रोहतक में जश्न (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : September 22, 2026 at 4:23 PM IST

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रोहतक : एशियन गेम्स 2026 में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए श्रीलंका को 147 रन से हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम कर लिया. भारत की इस ऐतिहासिक जीत के साथ ही एशियन गेम्स में देश के पदकों के खाते में पहला गोल्ड आया. भारतीय टीम की इस उपलब्धि से रोहतक की स्टार क्रिकेटर शैफाली वर्मा के परिवार में भी खुशी का माहौल है. परिवार के सदस्यों ने एक-दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी जताई और बेटी की उपलब्धि को गर्व का क्षण जताया.

शानदार प्रदर्शन किया : शैफाली के पिता संजीव वर्मा ने कहा कि एशियन गेम्स में देश के लिए पहला स्वर्ण पदक जीतना गर्व का क्षण है. उन्होंने कहा कि भारतीय महिला खिलाड़ियों ने पूरे मुकाबले में शानदार प्रदर्शन किया. सभी खिलाड़ियों ने अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाई और टीम ने एकजुट होकर श्रीलंका को बड़े अंतर से हराया.

भारतीय टीम के सोना जीतने पर हरियाणा के रोहतक में जश्न (ETV Bharat)

बेहतर प्रदर्शन की बात कही थी : शैफाली वर्मा के पिता संजीव वर्मा ने बताया कि मैच से एक दिन पहले भी शैफाली ने बेहतर प्रदर्शन का भरोसा दिलाया था. उन्होंने कहा था कि टीम के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ देने का प्रयास करेगी. फाइनल में शैफाली ने बल्ले के साथ-साथ गेंदबाजी में भी योगदान दिया और दो विकेट हासिल किए.

आगे भी बेहतर करेगी शैफाली : संजीव वर्मा ने कहा कि शैफाली के अच्छे प्रदर्शन से परिवार काफी खुश है. उन्होंने कहा कि बेटी ने एक बार फिर देश और रोहतक का नाम रोशन किया है. परिवार को उम्मीद है कि शैफाली आने वाले मुकाबलों में भी इसी तरह शानदार प्रदर्शन जारी रखेगी.

147 रन से जीता मुकाबला : फाइनल मुकाबले में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में तीन विकेट पर 216 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया. स्मृति मंधाना ने 79 रन की शानदार पारी खेली, जबकि शैफाली वर्मा ने 48 रन बनाकर टीम को तेज शुरुआत दिलाने में अहम योगदान दिया. रिचा घोष ने भी 49 रन की तेज पारी खेली. जवाब में श्रीलंका की पूरी टीम 69 रन पर सिमट गई और भारत ने 147 रन से मुकाबला जीत लिया.

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