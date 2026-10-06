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हरिद्वार में राष्ट्रीय बालिका कबड्डी प्रतियोगिता का आगाज, दुबई समेत देशभर के खिलाड़ी दिखाएंगे दमखम

लक्सर: हरिद्वार जिले के लक्सर में सीबीएसई की राष्ट्रीय बालिका कबड्डी प्रतियोगिता का भव्य आगाज हो गया है. इस प्रतिष्ठित राष्ट्रीय प्रतियोगिता में न सिर्फ भारत के 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों से बल्कि, विदेश से भी टीमें लक्सर पहुंची हैं. जो अपना दमखम दिखाएंगी.

राष्ट्रीय बालिका कबड्डी प्रतियोगिता के उद्घाटन के दौरान मुकाबला (फोटो सोर्स- ETV Bharat)

इन राज्यों के अलावा यूएई की टीम कर रही प्रतिभाग: जमदग्नि पब्लिक स्कूल प्रशासन के मुताबिक, इस राष्ट्रीय प्रतियोगिता में पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर, गुजरात, महाराष्ट्र, केरल, पंजाब, हरियाणा, अंडमान निकोबार समेत देश के सभी राज्यों के अलावा संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के दुबई से भी कुल 2,000 से ज्यादा खिलाड़ी, कोच एवं टीम मैनेजर प्रतिभाग कर रहे हैं.

11 अक्टूबर तक चलेगी प्रतियोगिता: राष्ट्रीय बालिका कबड्डी प्रतियोगिता का विधिवत उद्घाटन उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक और दर्जाधारी राज्यमंत्री ओमप्रकाश जमदग्नि ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया. यह प्रतियोगिता 6 अक्टूबर से शुरू हो चुकी है. जो 11 अक्टूबर तक चलेगी. यह प्रतियोगिता तीन आयु वर्ग में अंडर-14, अंडर-17 एवं अंडर-19 बालिका वर्ग में आयोजित की जा रही है.

ये खिलाड़ी ही हमारे असली Gen G: उद्घाटन समारोह में खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि यह खिलाड़ी ही हमारे असली जेनरेशन गोल्ड (Gen G) हैं, जो कबड्डी जैसे स्वदेशी खेल में अपने आप को तपाकर भारत माता की आराधना कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत में खेलों का स्वर्णिम युग आया है और बेटियां हर क्षेत्र में देश का नाम रोशन कर रही हैं.

लक्सर की बेटियां आएं और नेशनल खिलाड़ियों से सीखें: वहीं, जमदग्नि पब्लिक स्कूल के चेयरमैन ओमप्रकाश जमदग्नि ने देश व विदेश के विभिन्न स्थानों से आई हुई सभी बेटियों का लक्सर की धरती पर आने पर स्वागत किया. उन्होंने कहा कि यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हमें इस राष्ट्रीय प्रतियोगिता की मेजबानी का अवसर मिला.

राष्ट्रीय बालिका कबड्डी प्रतियोगिता में हिस्सा लेने पहुंचीं बालिकाएं (फोटो सोर्स- ETV Bharat)

उन्होंने लक्सर क्षेत्र की बेटियों से विशेष आग्रह करते हुए कहा कि लक्सर की सभी बेटियों से आग्रह है कि वो स्कूल में आकर इस राष्ट्रीय टूर्नामेंट को देखें और नेशनल स्तर की खिलाड़ियों से कुछ सीखने का अवसर प्राप्त करें. ताकि, भविष्य में लक्सर की बेटियां भी राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपना परचम लहरा सकें.

इस अवसर पर सीबीएसई की तरफ से ऑब्जर्वर राहुल अहलावत, महिपाल राठी, जमदग्नि पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर अभिषेक जमदग्नि, प्रधानाचार्य मीनू शर्मा, इवेंट इंचार्ज सुमित ठाकुर, समस्त स्टाफ और बड़ी संख्या में खेल प्रेमी मौजूद रहे. पहले दिन हुए मुकाबलों में खिलाड़ियों ने अपने दमखम का शानदार प्रदर्शन किया.

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