ETV Bharat / sports

उत्तराखंड के डोमेस्टिक क्रिकेट में लागू होगा BCCI का कोड ऑफ कंडक्ट, जानें कितने सख्त हैं नियम

देहरादून: क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड ने अनुशासन की नई पहल शुरू की है. इसके तहत क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड ने खिलाड़ियों के लिए सख्त कोड ऑफ कंडक्ट लागू किया है. उत्तराखंड की डोमेस्टिक क्रिकेट में भी ये कोड ऑफ कंडक्ट लागू होंगे.

सीएयू ने डोमेस्टिक क्रिकेट में लागू किया कोड ऑफ कंडक्ट: सोमवार को हुई क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड की अपेक्स काउंसिल की बैठक में नए कोड ऑफ कंडक्ट को लेकर फैसला लिया गया है. बैठक में एसोसिएशन में रजिस्टर्ड खिलाड़ियों, टीम स्टाफ और कार्यरत कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए एक नया "कोड ऑफ कंडक्ट लागू" करने का फैसला लिया गया है. ये कोड ऑफ कंडक्ट काफी विस्तृत है. CAU जल्द ही इस सख्त गाइडलाइंस के लिए अप्रूवल फॉर्म जारी करेगा. इससे संबंधित सूचना सभी खिलाड़ियों और स्पोर्ट्स क्लबों तक पहुंचाई जाएगी.

उत्तराखंड के घरेलू क्रिकेट में पहली बार लागू हुआ कोड ऑफ कंडक्ट: CAU अध्यक्ष दीपक मेहरा ने बताया कि इस नई अनुशासन नियमावली का मुख्य उद्देश्य क्रिकेट खिलाड़ियों में अनुशासन और ईमानदारी के अलावा फिटनेस और प्रोफेशनलिज्म को बढ़ावा देना है. यह कोड ऑफ कंडक्ट आने वाले क्रिकेट सीजन से सभी एज ग्रुप के खिलाड़ियों और हर लेवल पर लागू होगा. साथ ही उन्होंने बताया कि अब तक बीसीसीआई के मैचों में लागू होने वाले कोड ऑफ कंडक्ट को पहली बार उत्तराखंड के डोमेस्टिक क्रिकेट में भी लागू किया गया है. ये छोटे स्तर पर भी क्रिकेट को प्रोफेसलिज्म की दिशा में आगे ले जाएगा. उन्होंने कहा कि एसोसिएशन का मकसद है कि हमारे सभी खिलाड़ी मैदान पर अच्छा प्रदर्शन करें साथ ही मैदान के बाहर भी अनुशासन का परिचय देते हुए सभी आदर्श खिलाड़ी बनें. इन नियमों से युवा प्रतिभा सही दिशा में आगे बढ़ेगी और राज्य का क्रिकेट और मजबूती के साथ नए आयाम की ओर बढ़ेगा.