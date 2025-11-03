ETV Bharat / sports

कारपेंटर की बेटी ने लिया कमाल का कैच, बुलेट की रफ्तार से वर्ल्ड कप में उड़ाई गिल्ली, अमनजोत कौर के घर जमकर हुआ भांगड़ा

मोहाली के कारपेंटर की बेटी अमनजोत कौर ने वर्ल्ड कप मैच में ना सिर्फ कमाल का कैच लिया बल्कि बुलेट की रफ्तार से गिल्ली उड़ाई.

Carpenter daughter takes a stunning catch turns the tables in World Cup final match celebration at Amanjot Kaur house in Mohali
अमनजोत कौर के घर जमकर हुआ भांगड़ा (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : November 3, 2025 at 7:53 PM IST

5 Min Read
मोहाली/चंडीगढ़ : भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड कप का फाइनल मैच जीता जिसके बाद पूरे देश में जश्न का माहौल है. इस जीत के पीछे एक वजह पंजाब के मोहाली की बेटी अमनजोत कौर भी रही जो एक कारपेंटर की बेटी हैं और जिन्होंने अपनी शानदार फील्डिंग से ना सिर्फ दर्शकों का दिल लूट लिया बल्कि पूरे मैच का रुख ही बदल डाला. मोहाली की गलियों से निकलकर वर्ल्ड कप की ट्रॉफी तक पहुंची ये बेटी आज करोड़ों दिलों में बस गई है.

अमनजोत की फील्डिंग की देश में चर्चा : अमनजोत कौर ने जिस तरह से फील्डिंग की, उसकी चर्चा आज पूरे देश में है. मैच में कैच के दौरान हाथों से फिसल रही बॉल को ज़मीन से उन्होंने टच नहीं करने दिया और बुलेट की रफ्तार से थ्रो कर विकेट की गिल्ली उड़ाई, उसकी जितनी तारीफ की जाए, वो कम है.

कमाल के कैच ने बदला मैच का रुख : फाइनल मुकाबले में अमनजोत ने दीप्ति शर्मा की गेंद पर दक्षिण अफ्रीकी कप्तान लौरा वोल्वार्ड्ट का शानदार कैच पकड़ा जो मैच का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ. वोल्वार्ड्ट उस समय अपना शतक पूरा कर चुकी थीं, लेकिन अमनजोत के उस कैच ने भारतीय टीम को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई. इस कैच ने मैच का पासा ही पलट दिया. ये विकेट भारतीय टीम के लिए बेहद जरूरी था. इसके बाद साउथ अफ्रीका की पारी लड़खड़ाई और पूरी टीम 246 रन पर आउट हो गई.

बुलेट की रफ्तार से गिल्ली उड़ाई : अमनजोत कौर ने ना सिर्फ मैच में शानदार कैच लिया बल्कि शानदार फील्डिंग के जरिए साउथ अफ्रीकी टीम को पहला झटका भी उन्होंने दिया था. अमनजोत ने गेंद को विकेट पर डायरेक्ट हिट कर दूर से ही ताजमिन ब्रिट्स को रन आउट कर दिया जिसे देख सभी हैरान रह गए. 10वें ओवर के दौरान जब रेणुका सिंह ठाकुर की तीसरी गेंद को ताजमिन ब्रिट्स ने खेला तो ताजमिन रन लेने के लिए दौड़ पड़ी. अमनजोत ने बुलेट की रफ्तार से तेजी से गेंद उठाई और स्टम्प पर सीधा निशाना लगा दिया.

अमनजोत के घर के बाहर भांगड़ा : वर्ल्ड कप क्रिकेट के फाइनल मुकाबले में उनके शानदार प्रदर्शन के बाद अब मोहाली में उनके घर के सामने जमकर भांगड़ा हुआ है और परिजनों ने नाचते-गाते जोरदार जश्न मनाया है. मोहाली के फेज 5 में रहने वाले अमनजोत के परिवार ने शानदार खेल पर खुशी जाहिर करते हुए मिठाईयां भी बांटी.

अमनजोत कौर के घर जमकर हुआ भांगड़ा (Etv Bharat)

अमनजोत के पिता कारपेंटर : अमनजोत के पिता भूपिंदर सिंह मोहाली के बलोंगी में कारपेंटर का काम करते हैं. वहीं उनकी मां रंजीत कौर हाउसवाइफ हैं जबकि बहन कमलजोत कौर प्राइवेट जॉब करती हैं. वहीं जब अमनजोत मैदान पर भारत के लिए खेल रही थीं, उनके घर में एक बड़ी परेशानी भी चल रही थी, पिछले महीने उनकी दादी को दिल का दौरा पड़ा था और परिवार लगातार अस्पताल के चक्कर लगा रहा था. मगर परिवार ने ये बात अमनजोत से छुपाए रखी ताकि वो मैच पर पूरी तरह ध्यान केंद्रित कर सकें.

टूर्नामेंट के दौरान दादी को हार्ट अटैक : अमनजोत के पिता भूपिंदर सिंह ने बताया कि "पिछले महीने जब मां को हार्ट अटैक आया, तो हमने अमनजोत को कुछ नहीं बताया. पिछले कई दिन अस्पताल में गुजरे, लेकिन अब विश्व कप जीत की खुशी ने उन कठिन दिनों की तकलीफ को थोड़ा कम कर दिया है. अमनजोत के पिता ने कहा कि भारतीय महिला क्रिकेट टीम की इस जीत पर हम भावुक है. मैच के दौरान हम सभी की सांसें रुकी हुई थी. लेकिन एक उम्मीद थी कि इस बार का वर्ल्ड कप देश के नाम ही होगा. बेटी को बचपन से ही क्रिकेट खेलने का शौक था. स्कूल के दिनों में वो हर एक गेम में बेहतरीन थी. लड़कों को देखते हुए बोलती थी कि उसे सिर्फ क्रिकेट ही खेलना है. मैच के बाद बेटी से पूरे परिवार ने बात की लेकिन वह पूरी तरह भावुक थी जिसकी वजह से वो ज्यादा बात नहीं कर पाई."

अमनजोत कौर की दादी (Etv Bharat)

राजमा-चावल खिलाएगी मां : वहीं अमनजोत की मां ने बताया कि पांच-छह साल की उम्र से ही अमनजोत ग्राउंड में खेलती आ रही है. उसने हर एक गेम को खेला है. अमनजोत की दादी अक्सर अमनजोत के साथ ही ग्राउंड में जाती थी और उसका खेल देखती थी. अमनजोत को मिठाई नहीं पसंद है, इसलिए वापस आने पर उसके फेवरेट राजमा चावल बनाए जाएंगे.

सपना हुआ साकार : अमनजोत की बहन कमलजोत कौर ने बताया कि "बहन की जीत पर परिवार का हर एक व्यक्ति भावुक है. अमनजोत से परिवार ने मैच के पहले और बाद में बात की थी. बचपन से ही अमनजोत की खेल में दिलचस्पी थी. छोटी उम्र से ही वो एक बेहतरीन खिलाड़ी बनने का सपना संजोकर रखी थी और आज उसका वो सपना साकार हो गया है.

