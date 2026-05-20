ETV Bharat / sports

दुनिया के नंबर-2 खिलाड़ी ने विंबलडन से अपना नाम वापस लिया, जानें क्यों?

हैदराबाद: दुनिया के नंबर-2 टेनिस खिलाड़ी कार्लोस अल्काराज ने अपने फैंस को एक बुरी खबर दी है. उन्होंने इस बात की पुष्टि की है कि वह इस साल की विंबलडन चैंपियनशिप में हिस्सा नहीं ले पाएंगे.

इस फैसले के पीछे की वजह यह है कि यह स्पेनिश खिलाड़ी अपनी कलाई की पुरानी चोट से अभी भी उबर रहा है. अल्काराज ने इस महीने की शुरुआत में फ्रेंच ओपन से भी अपना नाम वापस ले लिया था.

इस स्पेनिश खिलाड़ी को अप्रैल में हुए बार्सिलोना ओपन के दौरान अपनी दाईं कलाई में चोट लग गई थी. इसके बाद, अल्काराज ने अपनी चोट से उबरने पर ध्यान देने के लिए मैड्रिड ओपन और इटालियन ओपन से भी अपना नाम वापस ले लिया था.

23 साल के इस खिलाड़ी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में बताया कि विंबलडन में न खेलने का फैसला इसलिए लिया गया ताकि चोट और न बढ़े और वह बाकी के सीजन के लिए पूरी तरह से फिट रह सकें.

उन्होंने एक्स पर लिखा, 'मेरी रिकवरी अच्छी चल रही है और मैं अब काफी बेहतर महसूस कर रहा हूं, लेकिन बदकिस्मती से, मैं अभी भी खेलने के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं हूं. इसी वजह से मुझे क्वीन्स और विंबलडन के ग्रास-कोर्ट टूर्नामेंट से अपना नाम वापस लेना पड़ रहा है.'