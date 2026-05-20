दुनिया के नंबर-2 खिलाड़ी ने विंबलडन से अपना नाम वापस लिया, जानें क्यों?
Carlos Alcaraz withdraws from Wimbledon: टेनिस स्टार कार्लोस अल्काराज ने जून में शुरू होने वाले विंबलडन से अपना नाम वापस ले लिया है.
Published : May 20, 2026 at 4:01 PM IST
हैदराबाद: दुनिया के नंबर-2 टेनिस खिलाड़ी कार्लोस अल्काराज ने अपने फैंस को एक बुरी खबर दी है. उन्होंने इस बात की पुष्टि की है कि वह इस साल की विंबलडन चैंपियनशिप में हिस्सा नहीं ले पाएंगे.
इस फैसले के पीछे की वजह यह है कि यह स्पेनिश खिलाड़ी अपनी कलाई की पुरानी चोट से अभी भी उबर रहा है. अल्काराज ने इस महीने की शुरुआत में फ्रेंच ओपन से भी अपना नाम वापस ले लिया था.
इस स्पेनिश खिलाड़ी को अप्रैल में हुए बार्सिलोना ओपन के दौरान अपनी दाईं कलाई में चोट लग गई थी. इसके बाद, अल्काराज ने अपनी चोट से उबरने पर ध्यान देने के लिए मैड्रिड ओपन और इटालियन ओपन से भी अपना नाम वापस ले लिया था.
23 साल के इस खिलाड़ी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में बताया कि विंबलडन में न खेलने का फैसला इसलिए लिया गया ताकि चोट और न बढ़े और वह बाकी के सीजन के लिए पूरी तरह से फिट रह सकें.
उन्होंने एक्स पर लिखा, 'मेरी रिकवरी अच्छी चल रही है और मैं अब काफी बेहतर महसूस कर रहा हूं, लेकिन बदकिस्मती से, मैं अभी भी खेलने के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं हूं. इसी वजह से मुझे क्वीन्स और विंबलडन के ग्रास-कोर्ट टूर्नामेंट से अपना नाम वापस लेना पड़ रहा है.'
अल्काराज ने आगे लिखा, 'ये दोनों टूर्नामेंट मेरे लिए बहुत खास हैं और मैं इन्हें बहुत मिस करूंगा. हम जल्द से जल्द वापसी करने के लिए लगातार मेहनत कर रहे हैं.'
Absolute Adonis 🫠 pic.twitter.com/V72M3TInEB— 🌸 𝑰𝒗𝒆𝒍𝒊𝒔𝒔𝒆¹¹ ³ *⋆Back to Alcaraz (#1) (@Maxs3Cats) May 19, 2026
अल्काराज को बार्सिलोना ओपन के दौरान चोट लगी थी, जहां उन्हें ओटो विर्टानेन के खिलाफ मैच बीच में ही छोड़ना पड़ा था. तब से, यह स्पेनिश खिलाड़ी खेल के मैदान से दूर है.
अल्काराज के विंबलडन से नाम वापस लेने का मतलब यह भी है कि फैंस को अल्काराज और सिनर की प्रतिद्वंद्विता देखने के लिए अभी और इंतजार करना पड़ेगा. ये दोनों खिलाड़ी अक्सर बड़े टूर्नामेंटों के फाइनल में एक-दूसरे का सामना करते रहे हैं.
पिछली बार इन दोनों का आमना-सामना पिछले साल यूएस ओपन के फाइनल में हुआ था, जहां अल्काराज ने जीत हासिल की थी. अल्काराज के दो ग्रैंड स्लैम (फ्रेंच और विंबलडन) से बाहर होने के चलते, सिनर दोनों टूर्नामेंट में खिताब के मजबूत दावेदार बन गए हैं.