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एशियन गेम्स में गोल्ड दिलाने वाले सुनील मलिक का करनाल में जोरदार स्वागत, संघर्ष से शिखर तक पहुंचने की सुनाई कहानी

एशियन गेम्स में गोल्ड दिलाने वाले सुनील मलिक का करनाल में जोरदार स्वागत ( ETV Bharat )

करनाल : एशियन गेम्स के कबड्डी मुकाबले में ईरान को शिकस्त देकर भारत के लिए गोल्ड मेडल जीतने वाले भारतीय कबड्डी टीम के कप्तान सुनील मलिक करनाल पहुंचे, जहां उनका जोरदार स्वागत किया गया. गोल्ड मेडल जीतने के बाद करनाल पहुंचे सुनील मलिक के स्वागत में खेल प्रेमियों और समर्थकों में खासा उत्साह देखने को मिला.