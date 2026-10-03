एशियन गेम्स में गोल्ड दिलाने वाले सुनील मलिक का करनाल में जोरदार स्वागत, संघर्ष से शिखर तक पहुंचने की सुनाई कहानी
एशियन गेम्स में ईरान को हराकर भारत को कबड्डी का गोल्ड दिलाने वाले कप्तान सुनील मलिक का करनाल में जोरदार स्वागत किया गया है.
Published : October 3, 2026 at 9:02 PM IST
करनाल : एशियन गेम्स के कबड्डी मुकाबले में ईरान को शिकस्त देकर भारत के लिए गोल्ड मेडल जीतने वाले भारतीय कबड्डी टीम के कप्तान सुनील मलिक करनाल पहुंचे, जहां उनका जोरदार स्वागत किया गया. गोल्ड मेडल जीतने के बाद करनाल पहुंचे सुनील मलिक के स्वागत में खेल प्रेमियों और समर्थकों में खासा उत्साह देखने को मिला.
फाइनल में पिछड़ने के बाद भारत ने की जबरदस्त वापसी : सुनील मलिक ने फाइनल मुकाबले का जिक्र करते हुए बताया कि शुरुआत में ईरान की टीम बढ़त बनाए हुए थी, लेकिन ब्रेक के बाद भारतीय खिलाड़ियों ने रणनीति बदली और शानदार वापसी करते हुए मुकाबला अपने नाम किया. टीम के सामूहिक प्रयास और आखिरी समय तक जीत के लिए किए गए संघर्ष ने भारत को गोल्ड मेडल दिलाया.
हरियाणा के खिलाड़ियों की भी अहम भूमिका : सुनील मलिक ने कहा कि कबड्डी में भारत का प्रदर्शन लगातार शानदार रहा है. एक एशियन गेम्स को छोड़ दें तो भारत ने लगभग हर एशियन गेम्स में कबड्डी का गोल्ड मेडल जीता है. उन्होंने कहा कि यह पूरे देश के लिए गर्व की बात है. हरियाणा के खिलाड़ी भी लगातार देश का नाम रोशन कर रहे हैं और खेलों में प्रदेश की मजबूत पहचान बना रहे हैं.
संघर्ष ने बनाया चैंपियन : सुनील मलिक ने बताया कि उन्होंने महज 10-11 साल की उम्र में कबड्डी खेलना शुरू कर दिया था. शुरुआत से ही उन्हें कई चुनौतियों और संघर्षों का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा. लगातार मेहनत, अनुशासन और खेल के प्रति समर्पण के दम पर उन्होंने भारतीय टीम तक का सफर तय किया और कप्तान के तौर पर देश को गोल्ड दिलाने में अहम भूमिका निभाई.
लक्ष्य के आगे हर मुश्किल छोटी : सुनील मलिक ने कहा कि एक खिलाड़ी के जीवन में कई तरह की चुनौतियां आती हैं. कभी चोट, कभी संघर्ष और कभी असफलता सामने होती है, लेकिन एक खिलाड़ी इन्हीं मुश्किलों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ता है. उन्होंने कहा कि मेहनत और लगातार बेहतर प्रदर्शन करने की कोशिश ही खिलाड़ी को सफलता की ओर ले जाती है.
सरकार और कोच को दिया श्रेय : गोल्ड मेडल जीतने का श्रेय सुनील मलिक ने अपनी टीम, कोच और सरकार को दिया. उन्होंने कहा कि सरकार खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने के साथ-साथ धनराशि और नौकरी भी उपलब्ध करा रही है. उन्होंने उम्मीद जताई कि खिलाड़ियों को भविष्य में और बेहतर रोजगार के अवसर मिलें, ताकि खेलों में युवा और ज्यादा उत्साह के साथ आगे आ सकें.
आने वाले टूर्नामेंटों में भी तिरंगा ऊंचा रखने का भरोसा : सुनील मलिक ने कहा कि यह जीत केवल एक मुकाबले की जीत नहीं, बल्कि भारतीय कबड्डी की मजबूती और खिलाड़ियों की मेहनत का परिणाम है. उन्होंने भरोसा जताया कि भारतीय टीम आने वाले टूर्नामेंटों में भी पूरी तैयारी और आत्मविश्वास के साथ मैदान में उतरेगी और देश के लिए बेहतर प्रदर्शन करने का प्रयास जारी रखेगी.
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