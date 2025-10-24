ETV Bharat / sports

सोफी डिवाइन ने वर्ल्ड कप से बाहर होने पर किस पर साधा निशाना? न्यूजीलैंड फैंस के लिए दिया भावुक मैसेज

Women's World Cup के सेमीफाइनल में इंडिया के पहुंचने के साथ ही न्यूजीलैंड बाहर हो गया. इस पर कप्तान ने भावुक मैसेज दिया है.

Sophie Devine
सोफी डिवाइन (IANS)
October 24, 2025

हैदराबाद: भारत ने न्यूजीलैंड को नवी मुंबई के डी. वाई पाटिल स्टेडियम में खेले गए मैच में 53 रनों से हराकर आईसीसी महिला वनडे विश्व कप के सेमीफाइनल में जगह बना ली है. भारत दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड से लगातार मिली हार के बाद सेमीफाइनल में पहुंचने वाली चौथी टीम बन गई है.

इस मैच में बारिश के चलते भारत से डीएलएस के तहत न्यूजीलैंड को 325 रनों का टारगेट मिला, जिसमें प्रतिका रावल (122) और स्मृति मंधाना (109) ने सेंचुरी बनाईं. न्यूजीलैंड 44 ओवर में 8 विकेट पर सिर्फ 271 रन ही बना पाई और 53 रनों से मैच हार गई. इस हार के बाद सोफी डिवाइन ने बड़ी बात बोली है.

वर्ल्ड कप से बाहर होने के बाद डिवाइन ने इशारों-इशारों में आईसीसी पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि बारिश की वजह से उनको मैच खेलने को नहीं मिले, उनकी बल्लेबाजी नहीं आई. इसके चलते उन्हें टूर्नामेंट से बाहर होना पड़ गया है. जब आईसीसी को पता था कि बारिश श्रीलंका में अहम साबित होगी और उससे मैच रद्द होंगे तो उन्हें श्रीलंका में मैच नहीं करने चाहिए थे.

जानिए न्यूजीलैंड की कप्तान ने क्या कहा?
सोफी डिवाइन ने कहा, 'हम बहुत निराश और दुखी हैं, सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि अपने परिवार अपने दोस्तों और उन लोगों के लिए भी जिन्होंने हमें सपोर्ट किया. सच कहूं तो यह एक बहुत ही निराशाजनक टूर्नामेंट रहा. मुझे लगता है कि हमें खेलने के और मौके मिलने चाहिए थे. हमें बैटिंग के और मौके मिलने चाहिए थे. आज इंडिया को पूरा क्रेडिट जाता है. 320 रन हमारे लिए बहुत ज्यादा थे, लेकिन जिस तरह से इजी गेज और ब्रूक हॉलिडे ने बैटिंग की, मुझे उन पर बहुत गर्व है कि उन्होंने लड़ना और कोशिश करना जारी रखा'.

डिवाइन ने आगे कहा, ' मुझे लगा कि हम पावर प्ले में शानदार थे. मुझे लगा कि हमने उन्हें अच्छी तरह से रोका. हम स्टंप्स पर टिके रहे. यह एक शानदार विकेट था. इसलिए मुझे लगता है कि 300-320 रन शायद ठीक थे, लेकिन जब आप विकेट नहीं लेते हैं तो मुश्किल होती है, तब विरोधी टीमें आप पर हावी हो सकती हैं और बहुत ज्यादा रन बना सकती हैं, हमें शायद थोड़ी मुश्किल हुई. मुझे लगा कि हमारी फील्डिंग शानदार थी. हां, हमने कुछ कैच छोड़े लेकिन हमारा ग्राउंडवर्क बहुत प्रभावशाली था'.

उन्होंने आगे कहा, 'मुझे लगा कि लड़कियों ने यह बहुत अच्छे से किया. मुझे लगता है कि कभी-कभी जब वे इस तरह की पार्टनरशिप करते हैं तो भटकना आसान होता है, लेकिन आज हमारा दिन नहीं था. उन्होंने (हॉलिडे और गेज) शानदार काम किया. मुझे लगता है कि यह (उनका भविष्य) कुछ ऐसा है जो वाकई रोमांचक है. जिस तरह से ये दोनों खिलाड़ी पिछले 18-24 महीनों में लगातार आगे बढ़े हैं. यह कुछ ऐसा है जिसे मैं साइडलाइन से देखकर बहुत उत्साहित हूं कि वे कहां तक जा सकते हैं. मैदान के चारों ओर खेलने की उनकी काबिलियत. मुझे लगता है कि ब्रूक इस टूर्नामेंट में असाधारण रही हैं. शांत रहने और हालात के हिसाब से अलग-अलग तरह की पारियां खेलने की उनकी काबिलियत. यह एक बहुत ही खास टैलेंट है'.

डिवाइन ने आगे कहा कि,' वर्ल्ड कप से आगे देखने के लिए बहुत सारी पॉजिटिव बातें हैं, बस यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि यह हमारे टूर्नामेंट का अंत है. वह (ताहुहू) बहुत बड़ी खिलाड़ी रही हैं. शायद यह वैसा मैच नहीं था जैसा वह खेलना चाहती थीं (उनका 200वां इंटरनेशनल मैच) और न ही वह नतीजा जो वह चाहती थीं. न्यूजीलैंड क्रिकेट के लिए उन्होंने जो कुछ भी किया है, वह बहुत बड़ा है. मुझे उन पर बहुत गर्व है'.

सोफी डिवाइन ने अंत में कहा,' न्यूजीलैंड क्रिकेट बारे में है कि हम गेम कैसे खेलते हैं, सिर्फ स्पिरिट में ही नहीं, बल्कि अपनी ताकतों पर भरोसा करके. इन बड़े देशों के खिलाफ लड़ना, उनके पास 1.4 बिलियन लोग हैं, हमारे पास 5 मिलियन हैं. यह सोचना कि हम अपनी औकात से कितना ज्यादा अच्छा करते हैं, मैं बस इसी तरह से आगे बढ़ना चाहता हूं. न्यूजीलैंड के लिए खेलने वाला हर गेम एक बहुत बड़ा सम्मान है. हां, हम इस टूर्नामेंट में आगे नहीं बढ़ सकते लेकिन हम कड़ी मेहनत करते रहेंगे'.

