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वैभव सूर्यवंशी को प्लेइंग-11 में क्यों नहीं मिल रही जगह? कप्तान अय्यर ने बताई ये बड़ी वजह

वैभव सूर्यवंशी को प्लेइंग-11 में क्यों नहीं मिल रही जगह? ( IANS )

Shreyas Iyer on Vaibhav Sooryavanshi: वेस्टइंडीज के खिलाफ घरेलू मैदान पर खेली गई पांच मैचों की T20 सीरीज 2-2 से बराबर रही. हालांकि, युवा भारतीय बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी को इस सीरीज में एक भी मैच खेलने का मौका नहीं मिला. भले ही वह इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू कर चुके हैं, लेकिन वैभव को अभी भी अपने घरेलू मैदान पर खेलने के मौके का इंतजार है. पांचवें मैच के बाद टीम इंडिया के कप्तान श्रेयस अय्यर ने इस पर बात की. उन्होंने बताया कि वैभव को खेलने का मौका क्यों नहीं मिला. आखिर अय्यर ने क्या कहा?

सीरीज का निर्णायक पांचवां T20 मैच शनिवार को बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला जाना था, लेकिन बारिश ने मैच में भारी खलल डाला. ओवर कम करके मैच कराने की कोशिशें की गईं, लेकिन पूरा खेल नहीं हो सका. नतीजतन, मैच को रद्द करना पड़ा.