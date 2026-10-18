वैभव सूर्यवंशी को प्लेइंग-11 में क्यों नहीं मिल रही जगह? कप्तान अय्यर ने बताई ये बड़ी वजह
वैभव सूर्यवंशी का भारत में डेब्यू करने का इंतजार लंब होता जा रहा है.
Published : October 18, 2026 at 11:11 AM IST
Shreyas Iyer on Vaibhav Sooryavanshi: वेस्टइंडीज के खिलाफ घरेलू मैदान पर खेली गई पांच मैचों की T20 सीरीज 2-2 से बराबर रही. हालांकि, युवा भारतीय बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी को इस सीरीज में एक भी मैच खेलने का मौका नहीं मिला. भले ही वह इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू कर चुके हैं, लेकिन वैभव को अभी भी अपने घरेलू मैदान पर खेलने के मौके का इंतजार है. पांचवें मैच के बाद टीम इंडिया के कप्तान श्रेयस अय्यर ने इस पर बात की. उन्होंने बताया कि वैभव को खेलने का मौका क्यों नहीं मिला. आखिर अय्यर ने क्या कहा?
सीरीज का निर्णायक पांचवां T20 मैच शनिवार को बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला जाना था, लेकिन बारिश ने मैच में भारी खलल डाला. ओवर कम करके मैच कराने की कोशिशें की गईं, लेकिन पूरा खेल नहीं हो सका. नतीजतन, मैच को रद्द करना पड़ा.
वैभव को प्लेइंग-11 में जगह क्यों नहीं मिल रही है?
मैच के बाद टीम इंडिया के कप्तान अय्यर ने इस सीरीज में वैभव को मौका न मिलने पर बात की. उन्होंने कहा कि वैभव को इसलिए मौका नहीं मिला क्योंकि टीम के पास संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा जैसी मजबूत ओपनिंग जोड़ी थी. हालांकि, उन्होंने भरोसा दिलाया कि वैभव को आगे जरूर मौका मिलेगा.
अय्यर ने कहा, 'मैं उससे लगातार कहता हूं कि तुम्हें मौका जरूर मिलेगा. उसे अपना आत्मविश्वास नहीं खोना चाहिए और बस अपने खेल पर ध्यान देना चाहिए. मौका न मिलने को लेकर ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है. कभी-कभी आपको धैर्य के साथ इंतजार करना पड़ता है. हमारे पास सैमसन और अभिषेक शर्मा की एक मजबूत ओपनिंग जोड़ी है. वैभव के साथ हमारी यही बातचीत होती रही है.'
सीरीज बराबर होने पर अय्यर ने क्या कहा?
5 मैचों की टी20 सीरीज बराबर होने पर भारतीय कप्तान खुश नहीं थे. उन्होंने अपने गेंदबाजों के प्रदर्शन पर असंतोष जताया और कहा कि अगर गेंदबाजों ने लगातार अच्छा प्रदर्शन किया होता, तो सीरीज का नतीजा कुछ और हो सकता था. अय्यर ने कहा, 'अगर हमारे गेंदबाजों ने दूसरे और चौथे मैच में बेहतर गेंदबाजी की होती, तो आज नतीजा कुछ और होता.' दूसरे मैच में टीम इंडिया 250 रनों का बचाव भी नहीं कर पाई. चौथे मैच में, भारतीय गेंदबाजों ने विंडीज के खिलाफ 247 रन दे दिए. टीम इंडिया ये दोनों मैच हार गई.