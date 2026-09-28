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Cape Town Seniors International 2026 : घुटने की सर्जरी के बाद हिमानी पूनिया की शानदार वापसी, केपटाउन में जीता स्वर्ण और रजत

जयपुर: गुलाबी नगरी जयपुर की दो बार की राष्ट्रीय चैंपियन बैडमिंटन खिलाड़ी हिमानी पूनिया ने घुटने की सर्जरी के बाद अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शानदार वापसी की है. दक्षिण अफ्रीका के केपटाउन में आयोजित 'केपटाउन सीनियर्स इंटरनेशनल 2026' में हिमानी ने एक स्वर्ण और एक रजत पदक अपने नाम किया. प्रतियोगिता 23 से 27 सितंबर तक केपटाउन के केनिलवर्थ स्थित जॉन टायर्स हॉल में आयोजित हुई.

हिमानी ने प्रतियोगिता में महिला एकल 40+ वर्ग में स्वर्ण पदक जीता, जबकि महिला युगल 45+ वर्ग में रजत पदक हासिल किया. यह प्रतियोगिता बीडब्ल्यूएफ वर्ल्ड सीनियर सर्किट का हिस्सा थी. अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वापसी के साथ दो पदक जीतना हिमानी के लिए खास उपलब्धि रही.

महिला एकल में पहली बार जीता अंतरराष्ट्रीय स्वर्ण : महिला एकल 40+ वर्ग में स्वर्ण पदक हिमानी के लिए विशेष रहा, क्योंकि यह उनके करियर में महिला एकल वर्ग में पहला अंतरराष्ट्रीय स्वर्ण पदक है. उन्होंने प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन करते हुए खिताब अपने नाम किया. वहीं, महिला युगल 45+ वर्ग में हिमानी ने रीयूनियन आइलैंड की क्लेन वर्जिनी के साथ जोड़ी बनाई. दोनों ने बेहतर प्रदर्शन करते हुए रजत पदक हासिल किया. इस तरह हिमानी ने एक ही अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में एकल और युगल दोनों वर्गों में पदक जीतकर अपनी वापसी को यादगार बनाया.

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घुटने की सर्जरी के बाद कोर्ट पर लौटीं : हिमानी की यह उपलब्धि इसलिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि उन्होंने घुटने की सर्जरी के बाद प्रतिस्पर्धी बैडमिंटन में वापसी की है. सर्जरी के बाद फिटनेस हासिल करना और दोबारा अंतरराष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में उतरना उनके लिए चुनौतीपूर्ण रहा. इसके बावजूद उन्होंने खुद को तैयार किया और केपटाउन में पदक जीतने में सफलता हासिल की. हिमानी ने अपनी वापसी और जीत को लेकर कहा कि देश के लिए पदक जीतकर वह गौरवान्वित महसूस कर रही हैं. उन्होंने कहा कि महिला एकल में अपना पहला अंतरराष्ट्रीय स्वर्ण और महिला युगल में रजत जीतना उनके लिए बेहद खास है.

कोच और परिवार का जताया आभार : हिमानी पूनिया ने कहा कि सर्जरी के बाद दोबारा कोर्ट पर लौटना, खुद को फिट करना और फिर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतना उनके लिए भावुक पल है. उन्होंने अपनी इस उपलब्धि का श्रेय कोच, परिवार और शुभचिंतकों के सहयोग को दिया. जयपुर की इस खिलाड़ी की केपटाउन में सफलता ने सीनियर बैडमिंटन में उनकी मजबूत वापसी को दर्शाया है. महिला एकल में पहला अंतरराष्ट्रीय स्वर्ण और युगल में रजत पदक जीतकर हिमानी ने प्रतियोगिता में भारत और जयपुर का नाम रोशन किया.