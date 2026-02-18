ETV Bharat / sports

टी20 वर्ल्ड कप से बाहर होते ही पूर्व कप्तान ने रिटायरमेंट का किया ऐलान

कनाडा के पूर्व कप्तान नवनीत धालीवाल ( IANS )

Navneet Dhaliwal Retirement: टी20 इंटरनेशनल में कनाडा के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले और पूर्व कप्तान नवनीत धालीवाल ने घोषणा की है कि वह टी20 वर्ल्ड कप 2026 के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायर हो जाएंगे. धालीवाल गुरुवार 19 फरवरी को चेन्नई के एमए ​​चिदंबरम स्टेडियम में टूर्नामेंट के आखिरी ग्रुप स्टेज मैच में अफगानिस्तान के खिलाफ नेशनल टीम की जर्सी में अपना आखिरी मैच खेलेंगे. धालीवाल का क्रिकेट करियर

धालीवाल ने 2015 में कनाडा के लिए अपना पहला मैच खेला और टीम के लिए T20I में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए, उन्होंने 48 मैचों में 1305 रन बनाए. उन्होंने 18 वनडे भी खेले, जिसमें उन्होंने कुल 456 रन बनाए. कनाडा के कप्तान के तौर पर उनका रिकॉर्ड काफी अच्छा है. उनकी लीडरशिप में, टीम को 25 मैचों में से 21 में जीत मिली. हालांकि, वह कप्तान के तौर पर दो वनडे मैच में हार का सामना भी करना पड़ा. धालीवाल के लिए टीम की कप्तानी करना और अपने पहले टी20 वर्ल्ड कप मैच में 44 गेंदों पर 61 रन बनाना उनकी सबसे अच्छी याद थी.