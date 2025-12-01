शतकों का शतक! क्या कोहली सचिन का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ पाएंगे या नहीं, जानिए पूरा समीकरण

ETV Bharat / sports

क्या विराट कोहली शतकों की सेंचुरी लगा पाएंगे या नहीं (IANS PHOTO)
By ETV Bharat Sports Team

Published : December 1, 2025 at 5:13 PM IST

4 Min Read
हैदराबाद: क्रिकेट के लेजेंड विराट कोहली ने एक बार फिर अपनी बैटिंग का दम दिखाया है. उन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ शानदार सेंचुरी बनाकर एक बार फिर सुर्खियों में हैं. इस शतक के साथ कोहली के इंटरनेशनल सेंचुरी की संख्या 83 हो गई.

कोहली के फैंस जश्न मना रहे हैं कि वो क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर के 100 सेंचुरी का रिकॉर्ड आने वाले दिनों में जरूर तोड़ देंगे. लेकिन टेस्ट से रिटायरमेंट लेने के बाद क्या कोहली सिर्फ वनडे खेलकर 100वीं सेंचुरी तक पहुंच पाएंगे या नहीं, यही सबसे बड़ा सवाल है. क्या उनका ऐसा कर पाना मुमकिन है या नहीं, आइए आंकड़ों और उनके भविष्य के मैचों से समझते हैं.

एक फॉर्मेट और 17 सेंचुरी की जरूरत
विराट कोहली के अब तक 30 टेस्ट सेंचुरी, 52 वनडे सेंचुरी और एक टी20 इंटरनेशनल सेंचुरी हैं, जो कुल मिलाकर 83 सेंचुरी बनती है. इसका मतलब है कि उन्हें 100 के जादुई आंकड़े तक पहुंचने के लिए 17 और सेंचुरी की जरूरत है. कोहली पहले ही टी20 और टेस्ट से रिटायरमेंट का ऐलान कर चुके हैं. इसलिए उनके पास रन और सेंचुरी बनाने के लिए केवल प्लेटफॉर्म बचा है. तीनों फॉर्मेट में खेलते समय जो मौके मिलते थे, वे अब नहीं हैं. उन्हें सिर्फ वनडे के भरोसे ही वे 17 सेंचुरी पूरी करनी हैं. कोहली के सामने यही सबसे बड़ी चुनौती है.

2027 तक कितने वनडे मैच हैं?
विराट कोहली 2027 वर्ल्ड कप खेलना चाहते हैं और अगर वो वनडे खेलते रहते हैं तो टीम इंडिया फ्यूचर टूर प्रोग्राम के मुताबिक, 2027 वर्ल्ड कप के ग्रुप स्टेज तक भारत के पास लगभग 35 वनडे मैच ही है. कोहली को इन 35 मैचों में 17 सेंचुरी बनानी हैं. इसका मतलब है कि आंकड़ों के हिसाब से विराट कोहली को अब से हर दो मैच में एक सेंचुरी लगानी होगी. तभी वह 2027 तक 100 सेंचुरी का रिकॉर्ड बना पाएंगे. वर्ल्ड क्रिकेट के इतिहास में किसी भी महान बल्लेबाज के लिए हर मैच में सेंचुरी बनाना नामुमकिन काम है, भले ही वह फॉर्म में ही क्यों न हो.

क्या कहता है कोहली के करियर रिकॉर्ड?
अगर हम कोहली के पूरे इंटरनेशनल करियर को देखें, तो उनके नाम लगभग हर 6 इनिंग में सेंचुरी बनाने का रिकॉर्ड है. इस हिसाब से, अगर कोहली अगले 35 मैचों में अपने करियर की बेस्ट फॉर्म में भी खेलते हैं, तो वे और 6 से 7 सेंचुरी बना सकते हैं. तब उनके कुल सेंचुरी की संख्या 89 या 90 हो जाएगी. फिर भी वो सचिन के रिकॉर्ड से 10 सेंचुरी दूर ही रहेंगे.

विराट को चमत्कार की जरूरत
विराट के पास अब 100 सेंचुरी पूरी करने का सिर्फ एक ही तरीका है और वो ऐसा चमत्कार है जो उन्होंने अपने क्रिकेट करियर में कभी नहीं देखा होगा. वह जादुई नंबर तक तब तक नहीं पहुंच सकते जब तक वो सेंचुरी की एक सीरीज नहीं मारते.

रिकॉर्ड नहीं, वर्ल्ड कप जरूरी
असल में, कोहली कभी भी ऐसे खिलाड़ी नहीं रहे जो रिकॉर्ड के लिए खेलते हैं. 2027 वर्ल्ड कप जीतना अब उनका एकमात्र लक्ष्य है. अच्छा होता अगर इस प्रोसेस में सेंचुरी भी बनतीं, लेकिन हम उनसे सिर्फ अपनी 100वीं सेंचुरी के लिए खुद पर प्रेशर डालने की उम्मीद नहीं कर सकते, भले ही सचिन का रिकॉर्ड न टूटे, वनडे क्रिकेट में कोहली की अचीवमेंट्स और चेजिंग में दिखाई गई हिम्मत उन्हें हमेशा 'द ग्रेटेस्ट' बनाए रखेगी. हालांकि, किंग कोहली का 100 सेंचुरी का रिकॉर्ड बनाना शायद मुमकिन न हो, जब तक कोई चमत्कार न हो जाए.

