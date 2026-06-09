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'पाकिस्तान में बंदूक के साए में खेल सकते हैं तो फिर भारत में क्यों नहीं'? बांग्लादेश के कप्तान लिटन दास का बड़ा बयान

Litton Das on T20 WC boycott: बांग्लादेश के टी20 कप्तान लिटन दास का कहना है कि भारत में T20 वर्ल्ड कप न खेलना का फैसला बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) का था. इस बारे में खिलाड़ियों की कोई राय नहीं ली गई थी. इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि अगर हम पाकिस्तान में बंदूक के साए में खेल सकते हैं तो फिर भारत में क्यों नहीं खेल सकते हैं?

लिटन दास का बड़ा बयान

लिटन दास ने ये सारी बातें T20 वर्ल्ड कप के होने के चार महीने बाद बांग्लादेश के एक मीडिया आउटलेट से बातचीत करते हुए कही. दास ने कहा, 'बोर्ड ने बस हमसे पूछा कि हम क्या चाहते हैं. अब, एक खिलाड़ी के तौर पर आप क्या चाहेंगे? जाहिर है, हम लड़ना नहीं चाहते थे. हम क्रिकेट खेलना चाहते थे. लेकिन उन्होंने (बोर्ड) भारत में सुरक्षा पर सवाल उठाए. मैंने कहा कि हमने पाकिस्तान में क्रिकेट खेला है, जहां लोग कमरे के बाहर बंदूक लेकर खड़े रहते थे. उससे ज्यादा खतरनाक क्या हो सकता है? लेकिन यह उनका फैसला था, खिलाड़ियों के तौर पर हमारी कोई बात नहीं सुनी गई.'

बता दें कि इस साल फरवरी में, बांग्लादेश के अंतरिम खेल सलाहकार आसिफ नजरुल ने दावा किया था कि वर्ल्ड कप में हिस्सा न लेने का फैसला खिलाड़ियों ने लिया था. हालांकि, बांग्लादेश के कप्तान लिटन दास ने इस बात का खंडन किया है. उन्होंने कहा कि 22 जनवरी को बांग्लादेशी खिलाड़ियों के साथ बोर्ड की बैठक सिर्फ एक मीडिया स्टंट था. हम वहां सिर्फ हिस्सा लेने और चाय पीने गए थे.