'पाकिस्तान में बंदूक के साए में खेल सकते हैं तो फिर भारत में क्यों नहीं'? बांग्लादेश के कप्तान लिटन दास का बड़ा बयान
Litton Das on T20 WC boycott: बांग्लादेश के टी20 कप्तान लिटन दास ने भारत में टी20 वर्ल्ड कप न खेलने पर बड़ा बयान दिया है.
Published : June 9, 2026 at 2:05 PM IST
Litton Das on T20 WC boycott: बांग्लादेश के टी20 कप्तान लिटन दास का कहना है कि भारत में T20 वर्ल्ड कप न खेलना का फैसला बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) का था. इस बारे में खिलाड़ियों की कोई राय नहीं ली गई थी. इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि अगर हम पाकिस्तान में बंदूक के साए में खेल सकते हैं तो फिर भारत में क्यों नहीं खेल सकते हैं?
लिटन दास का बड़ा बयान
लिटन दास ने ये सारी बातें T20 वर्ल्ड कप के होने के चार महीने बाद बांग्लादेश के एक मीडिया आउटलेट से बातचीत करते हुए कही. दास ने कहा, 'बोर्ड ने बस हमसे पूछा कि हम क्या चाहते हैं. अब, एक खिलाड़ी के तौर पर आप क्या चाहेंगे? जाहिर है, हम लड़ना नहीं चाहते थे. हम क्रिकेट खेलना चाहते थे. लेकिन उन्होंने (बोर्ड) भारत में सुरक्षा पर सवाल उठाए. मैंने कहा कि हमने पाकिस्तान में क्रिकेट खेला है, जहां लोग कमरे के बाहर बंदूक लेकर खड़े रहते थे. उससे ज्यादा खतरनाक क्या हो सकता है? लेकिन यह उनका फैसला था, खिलाड़ियों के तौर पर हमारी कोई बात नहीं सुनी गई.'
बता दें कि इस साल फरवरी में, बांग्लादेश के अंतरिम खेल सलाहकार आसिफ नजरुल ने दावा किया था कि वर्ल्ड कप में हिस्सा न लेने का फैसला खिलाड़ियों ने लिया था. हालांकि, बांग्लादेश के कप्तान लिटन दास ने इस बात का खंडन किया है. उन्होंने कहा कि 22 जनवरी को बांग्लादेशी खिलाड़ियों के साथ बोर्ड की बैठक सिर्फ एक मीडिया स्टंट था. हम वहां सिर्फ हिस्सा लेने और चाय पीने गए थे.
बांग्लादेश ने T20 वर्ल्ड कप का बॉयकॉट क्यों किया था?
दरअसल इस साल इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) से पहले, कोलकाता नाइट राइडर्स ने BCCI के निर्देश पर बांग्लादेश के तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को अपनी टीम से रिलीज कर दिया. इसके बाद, बांग्लादेश ने सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए भारत में T20 वर्ल्ड कप मैच न खेलने का फैसला किया और ICC से अपने मैच दूसरे देश में शिफ्ट करने की मांग की, जिसे ICC ने खारिज कर दिया. इसके बाद बांग्लादेश ने अपनी नेशनल क्रिकेट टीम को भारत भेजने से मना कर दिया. जिसके बाद ICC ने टी20 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश की जगह स्कॉटलैंड को टूर्नामेंट में शामिल करने का ऐलान कर दिया.
लिटन ने रिजवान पर हैंडशेक न करने का भी आरोप लगाया
इस बातचीत के दौरान लिटन दास ने पाकिस्तान के विकेटकीपर बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान पर हैंडशेक न करने का भी आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि हाल ही में खेले गए दोनों देशों के बीच दो टेस्ट मैच खेले गए, लेकिन रिजवान ने मैच खत्म होने के बाद ड्रेसिंग रूम से बाहर आकर खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाया, जो की पूरे बांग्लादेश के खिलाड़ियों की बेइज्जती है.