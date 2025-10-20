ETV Bharat / sports

बंपर लॉटरी! दादा ने दिया फैंस को दिवाली गिफ्ट, भारत के मैच का 60 रुपये में उठाएं मजा

भारतीय क्रिकेट टीम के मैच को देखने के लिए टिकट सिर्फ 60 रुपये में मिलने वाला है. इसका ऐलान सौरव गांगुली ने किया है.

Sourav Ganguly
सौरव गांगुली (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : October 20, 2025 at 12:14 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद : भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व क्रिकेटर सौरव गांगुली ने इस दीपावली पर फैंस को बड़ा गिफ्ट दिया है. उनके इस गिफ्ट से फैंस की बंपर लॉटरी निकल आई है. ये गिफ्ट भारतीय क्रिकेट टीम के आने वाले मैचों की टिकट प्राइस से जुड़ा हुआ है. दरअसल, सौरव गांगुली बंगाल क्रिकेट एसोसिएशन (CAB) के अध्यक्ष हैं. ऐसे में उन्होंने एक बड़ा फैसला लिया है. जो टीम इंडिया के आगामी टेस्ट मैच से जुड़ा हुआ है.

इस नवंबर दक्षिण अफ्रीका की टीम भारत के दौरान पर आने वाली है. 14 नवंबर से लेकर 26 नवंबर तक दो टेस्ट मैचों की सीरीज खेली जाने वाली है. इसके बाद 3 वनडे और 5 टी20 मैच खेले जाएंगे. दक्षिण अफ्रीका के दौरे का पहला टेस्ट मैच कोलकाता के ईडन गार्डन्स क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाने वाला है. इस मैच के टिकट के लिए सौरव गांगुली ने बड़ा फैसला लिया है.

सौरव गांगुली ने फैंस को दिया दिवाली गिफ्ट
आपको बता दें कि, कोलकाता के ईडन गार्डन्स स्टेडियम में 6 साल के बाद कोई टेस्ट मैच होने वाला है. इस मौके पर कैब के अध्यक्ष सौरव गांगुली ने इस टेस्ट मैच की टिकट को लेकर ऐलान किया है. इस मैच की टिकट आज दोपहर 12 बजे से जोमैटो ऐप पर बुक की जा सकती हैं. इस मैच की 5 दिनों के टिकट के लिए फैंस को सिर्फ 300 रुपये देने होंगे. बता दें कि 1 दिन का खेल देखने के लिए सिर्फ 60 रुपये खर्च करने होंगे. इसके साथ ही एक दिन का 250 रुपये वाला टिकट भी मौजूद है.

India vs South Africa
भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका (ANI)

सौरव गांगुली के इस फैसले को फैंस के लिए दिवाली गिफ्ट समझा जा रहा है क्योंकि उन्होंने दीवाली के मौके पर फैंस को ये सौगात दी है. इसके साथ ही सौरव फैंस को स्टेडियम तक लाना चाह रहे है, जिसके लिए उन्होंने ये तरीका अपनाया है. ईडन गार्डन्स पर आखिरी टेस्ट मैच इंडिया और बांग्लादेश के बीच पिंक बॉल टेस्ट खेला गया था.

शुभमन गिल को रोहित शर्मा के बाद टेस्ट टीम का कप्तान बनाया गया था. उन्होंने इंग्लैंड में हुई पांच मैचों की सीरीज 2-2 से बराबर किया था. इसके बाद उन्होंने वेस्टइंडीज के खिलाफ दो टेस्ट मैचों की सीरीज 2-0 से जीती थी. अब गिल अपनी तीसरी टेस्ट सीरीज को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ जीतना चाहेंगे.

ये खबर भी पढ़ें : क्रिकेट के मैदान पर 8 महीने के बाद होगी स्टार क्रिकेटर की वापसी, वनडे में धमाल मचाने को तैयार

TAGGED:

IND VS SA MATCH TICKETS PRICE
SOURAV GANGULY
CAB PRESIDENT SOURAV GANGULY
INDIA VS SOUTH AFRICA TICKETS
INDIA VS SOUTH AFRICA MATCH TICKETS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

143 सीटों पर चुनाव लड़ेगी राजद, 59 सीट पर कांग्रेस के उम्मीदवार

दुनियाभर में अपनी छाप छोड़ रही है नैनीताल की मोमबत्ती, देश-विदेश को रोशन कर रही रोशन

मदीना जा रहे विमान की मेडिकल इमरजेंसी लैंडिग, तिरुवनंतपुरम डायवर्ट की गई फ्लाइट

भारत को वर्ल्ड कप में मिली लगातार तीसरी हार, इंग्लैंड ने जीत के साथ सेमीफाइनल में बनाई जगह

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.