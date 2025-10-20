ETV Bharat / sports

बंपर लॉटरी! दादा ने दिया फैंस को दिवाली गिफ्ट, भारत के मैच का 60 रुपये में उठाएं मजा

हैदराबाद : भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व क्रिकेटर सौरव गांगुली ने इस दीपावली पर फैंस को बड़ा गिफ्ट दिया है. उनके इस गिफ्ट से फैंस की बंपर लॉटरी निकल आई है. ये गिफ्ट भारतीय क्रिकेट टीम के आने वाले मैचों की टिकट प्राइस से जुड़ा हुआ है. दरअसल, सौरव गांगुली बंगाल क्रिकेट एसोसिएशन (CAB) के अध्यक्ष हैं. ऐसे में उन्होंने एक बड़ा फैसला लिया है. जो टीम इंडिया के आगामी टेस्ट मैच से जुड़ा हुआ है.

इस नवंबर दक्षिण अफ्रीका की टीम भारत के दौरान पर आने वाली है. 14 नवंबर से लेकर 26 नवंबर तक दो टेस्ट मैचों की सीरीज खेली जाने वाली है. इसके बाद 3 वनडे और 5 टी20 मैच खेले जाएंगे. दक्षिण अफ्रीका के दौरे का पहला टेस्ट मैच कोलकाता के ईडन गार्डन्स क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाने वाला है. इस मैच के टिकट के लिए सौरव गांगुली ने बड़ा फैसला लिया है.

सौरव गांगुली ने फैंस को दिया दिवाली गिफ्ट

आपको बता दें कि, कोलकाता के ईडन गार्डन्स स्टेडियम में 6 साल के बाद कोई टेस्ट मैच होने वाला है. इस मौके पर कैब के अध्यक्ष सौरव गांगुली ने इस टेस्ट मैच की टिकट को लेकर ऐलान किया है. इस मैच की टिकट आज दोपहर 12 बजे से जोमैटो ऐप पर बुक की जा सकती हैं. इस मैच की 5 दिनों के टिकट के लिए फैंस को सिर्फ 300 रुपये देने होंगे. बता दें कि 1 दिन का खेल देखने के लिए सिर्फ 60 रुपये खर्च करने होंगे. इसके साथ ही एक दिन का 250 रुपये वाला टिकट भी मौजूद है.