फ्री में देखें BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप के सारे मैच, जानें कब और कहां होगी लाइव स्ट्रीमिंग?
BWF world championships 2026: 17 साल बाद भारत में हो रही वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप के लाइव स्ट्रीमिंग की पूरी जानकारी यहां पढ़ें
Published : August 17, 2026 at 2:07 PM IST
BWF Championships Live Streaming: बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप का आगाज 17 अगस्त से भारत की राजधानी नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में हो चुका है. 23 अगस्त तक चलने वाले इस चैंपियनशिप में दुनिया के बेहतरीन खिलाड़ी इस प्रतिष्ठित खिताब को जीतने के लिए एक दुसरे से मुकाबला करेंगे.
17 साल बाद
खास बात ये है कि BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप 17 साल बाद भारत में हो रही है. इससे पहले भारत ने 2009 के इस वर्ल्ड चैंपियनशिप की मेजबानी की थी. भारत ने इस चैंपियनशिप में 1983 में अपना पहला मेडल जीता था, जब प्रकाश पादुकोण ने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया था.
The dream. The pressure. The moment. The title. 🏆— BWF (@bwfmedia) August 16, 2026
Hear what becoming world champion means to 🇹🇭 Ratchanok Intanon, 🇯🇵 Nozomi Okuhara and 🇮🇳 Pusarla V. Sindhu. ❤️🏸#BWFWorldChampionships pic.twitter.com/9H1jpYMyEj
इसके अलावा 2011 से, भारत ने BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप के हर एडिशन में कम से कम एक मेडल जीता है. लगातार 11 एडिशन में कुल 14 मेडल जीते हैं, जो लगातार अच्छा प्रदर्शन करने का ऐसा रिकॉर्ड है जिसकी बराबरी सिर्फ चीन ने की है.
BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप में पीवी सिंधु ने महिला सिंगल्स में अब तक पांच मेडल जीत चुकी हैं और वह चीन की दिग्गज खिलाड़ी झांग निंग के साथ संयुक्त रूप से सबसे ज्यादा वर्ल्ड चैंपियनशिप मेडल जीतने वाली खिलाड़ी हैं.
BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप 2026 में भाग लेने वाले खिलाड़ी
बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप में 64 पुरुष और 64 महिला खिलाड़ी, साथ ही तीन डबल्स कैटेगरी में 48 जोड़ियां भाग लेंगी. जिसमें पीवी सिंधु, लक्ष्य सेन और आयुष शेट्टी समेत भारत के कुल 10 खिलाड़ी कोर्ट में उतरेंगे.
Who's next in line for the men's singles world title? ✨#BWFWorldChampionships #NewDelhi2026 pic.twitter.com/Exf7MCaogW— BWF (@bwfmedia) August 16, 2026
चैंपियनशिप में भारतीय टीम
- पुरुष सिंगल्स: लक्ष्य सेन, आयुष शेट्टी
- महिला सिंगल्स: पीवी सिंधु, उन्नति हुड्डा
- पुरुष डबल्स: सात्विकसाईराज रंकीरेड्डी/चिराग शेट्टी, हरिहरन अमसाकरुणन/एमआर अर्जुन
- महिला डबल्स: ट्रेसा जॉली/गायत्री गोपीचंद पुलेला, कविप्रिया सेल्वम/सिमरन सिंघी
- मिक्स्ड डबल्स: ध्रुव कपिला/तनीषा क्रास्टो, रोहन कपूर/रुत्विका शिवानी गद्दे
BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप की लाइव स्ट्रीमिंग
BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप 2026 नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में 17 से 23 अगस्त तक होगी. जिसका भारत में लाइव प्रसारण Sports18 पर किया जाएगा, जबकि मैच की लाइव स्ट्रीमिंग जिओसेनीमा पर होगी. इसके अलावा दुनिया भर में स्ट्रीमिंग बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के आधिकारिक यूट्यूब चैनल BWF TV और Olympics.com पर भी उपलब्ध होगी.
Who will be the next women's singles player to join this list? 👀👑#BWFWorldChampionships #NewDelhi2026 pic.twitter.com/pZXpDjyUP3— BWF (@bwfmedia) August 15, 2026
BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप 2026 का पूरा शेड्यूल
17 अगस्त: पहला राउंड (सभी इवेंट्स) 9:00
18 अगस्त - पहला/दूसरा राउंड 9:00
19 अगस्त: दूसरा राउंड 9:00
20 अगस्त: राउंड ऑफ 16 (प्री-क्वार्टर फाइनल) 10:30
21 अगस्त: क्वार्टरफाइनल 10:30
22 अगस्त: सेमीफाइनल 10:30
23 अगस्त- फाइनल 13:00