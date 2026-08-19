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BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप: लक्ष्य सेन दूसरे राउंड में हारकर टूर्नामेंट से हुए बाहर

लक्ष्य सेन ने इस हार पर निराशा जताते हुए कहा, 'यह एक अच्छा मैच था, मैं अपने प्रतिद्वंद्वी को पूरा श्रेय देता हूं. उन्होंने बहुत मजबूत खेल दिखाया. तीसरे सेट के आखिर तक हम दोनों पूरी तरह थक चुके थे. मुझे लगता है कि मैंने अपना सब कुछ झोंक दिया. आखिर में, यह मैच जीतने के लिए काफी नहीं था, जिससे मैं थोड़ा निराश हूं.'

इस हार के साथ ही लक्ष्य का अभियान शुरुआती दौर में ही खत्म हो गया और अब पुरुष सिंगल्स ड्रॉ में भारत की उम्मीदें सिर्फ आयुष शेट्टी पर टिकी हैं.

2021 वर्ल्ड चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले लक्ष्य सेन ने पहला गेम तो जीता, लेकिन अपनी लय बरकरार नहीं रख सके और वर्ल्ड नंबर 92 रैंक के टैन ने वापसी करते हुए 19-21, 21-19, 21-17 से जीत हासिल की. ​​वर्ल्ड चैंपियनशिप में यह टैन का पहला मुकाबला था और मैच 73 मिनट तक चला.

BWF World Championships 2026: भारत के लक्ष्य सेन बुधवार को बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप के पुरुष एकल वर्ग में अमेरिका के 18 वर्षीय गैरेट टैन के हाथों दूसरे राउंड में उलटफेर का शिकार होकर टूर्नामेंट से बाहर हो गए.

वहीं दूसरी तरफ सात्विकसाईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की भारत की पुरुष युगल जोड़ी वॉकओवर मिलने के बाद प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है. वर्ल्ड चैंपियनशिप की दो बार की कांस्य पदक विजेता भारत की इस जोड़ी को पहले दौर में बाई मिली थी और दूसरे दौर में उसका सामना स्कॉटलैंड के एलेक्जेंडर डुन और एडम प्रिंगल से होना था.

हालांकि बुधवार को ही मिश्रित युगल मुकाबले के दौरान डुन के दाहिने टखने में चोट लगने के बाद स्कॉटलैंड की जोड़ी ने अंतिम समय में नाम वापस ले लिया. डुन और उनकी जोड़ीदार जूली मैकफर्सन मिश्रित युगल में पक्कापोन तीरारात्साकुल और सप्सिरी तेरातनाचाई के खिलाफ 8-18 से पीछे थे तभी डुन को चोट लगी.

ध्रुव कपिला और तनीषा क्रास्टो की भारत की मिश्रित युगल जोड़ी ने भी मकाऊ के लियोंग इओक चोंग और एनजी वेंग ची को 21-11, 21-11 से हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई.

इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट में पदार्पण कर रहीं युवा उन्नति हुड्डा को महिला एकल के राउंड ऑफ 32 मुकाबले में पहला गेम जीतने के बावजूद कनाडा की 12वीं वरीय मिशेल ली के खिलाफ 21-11, 9-21, 21-23 से हार का सामना करना पड़ा.

पुरुष युगल में हरिहरन अम्साकरुणन और एमआर अर्जुन की जोड़ी को भी राउंड ऑफ 32 के एक अन्य मुकाबले में कांग मिन ह्युक और की डोंग जू की कोरिया की जोड़ी के खिलाफ 17-21, 14-21 से शिकस्त झेलनी पड़ी.