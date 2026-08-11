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बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप: बंदरों को भगाने के लिए लंगूर की आवाज निकालने वाले की ली जाएगी मदद, पीवी सिंधू ने बोली बड़ी बात

बंदर लंगूरों से बहुत डरते हैं 'मंकी विस्परर्स' (बंदरों को संभालने वाले) में से एक जफर, जो स्टेडियम से बंदरों को दूर रखने की जिम्मेदारी संभालेंगे, ने कहा, 'बंदर लंगूरों से बहुत डरते हैं, इसीलिए उनकी नकल करना इतना असरदार है. मैंने कई सरकारी दफ्तरों में काम किया है, और इसका मकसद बंदरों को नुकसान पहुंचाना नहीं, बल्कि स्टेडियम से दूर रखना है.

इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम से बंदरों को दूर रखने के लिए आयोजकों ने तीन पेशेवर विशेषज्ञों को बुलाया है, जो लंगूर की तरह आवाज निकाल सकते हैं. दरअसल इसी साल जनवरी में इंडिया ओपन के दौरान स्टेडियम में बंदरो की वजह से हुई परेशानी को देखते हुए आयोजकों ने ऐसा फैसला लिया है.

नई दिल्ली: देश की राजधानी नई दिल्ली में 17 अगस्त से BWF बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप शुरू होने वाली है. टूर्नामेंट को सुचारू रूप से आयोजित करने बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया (BAI) एक अनोखा फैसला लिया है.

जफर ने ये भी कहा, 'यह हमारा पुश्तैनी पेशा है. हम पूरी जिंदगी यही काम करते आए हैं. ऐसी कोई जगह नहीं है जहां मैंने अपनी सेवाएं नहीं दी हों. नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक, राष्ट्रपति भवन, गुरुग्राम, चंडीगढ़, मथुरा, जहां से भी हमें काम मिलता है, हम वहां जाकर अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं.'

पीवी सिंधु की प्रतिक्रिया

भारत की स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु ने इस कदम पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि लोग इस फैसले पर हंस सकते हैं, लेकिन उन्हें उन कोशिशों की तारीफ करनी चाहिए जो देश इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए कर रहा है.

उन्होंने एक्स पर लिखा, 'आप इस समाधान पर हंस सकते हैं, लेकिन आपको इसकी कोशिश पसंद आनी चाहिए. इतने सारे लोग पर्दे के पीछे काम कर रहे हैं ताकि यह पक्का हो सके कि भारत दुनिया का स्वागत करने के लिए तैयार है. हमारे समाधान भले ही अनोखे भारतीय हों, लेकिन हमारा अपनापन, हमारा जज्बा और हमारी मेहमाननवाजी भी वैसी ही है. दिल्ली में बैडमिंटन की दुनिया को यह सब अनुभव करते हुए देखने का बेसब्री से इंतजार है. जल्द ही मिलते हैं!'

दूसरी बार वर्ल्ड चैंपियनशिप की मेजबानी

बता दें कि भारत दूसरी बार BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप की मेजबानी कर रहा है. इससे पहले भारत ने इस इवेंट की मेजबानी 2009 में की थी, जो हैदराबाद के गाच्चीबावली स्टेडियम में खेला गया था. इस बार, यह टूर्नामेंट 17 से 23 अगस्त तक नई दिल्ली के इंदिरा गाधी इंडोर स्टेडियम में आयोजित होगा.