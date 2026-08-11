बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप: बंदरों को भगाने के लिए लंगूर की आवाज निकालने वाले की ली जाएगी मदद, पीवी सिंधू ने बोली बड़ी बात
दिल्ली में होने वाली बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप में बंदरों को दूर रखने के लिए आयोजकों ने एक अनोखा उपाय अपनाया है.
Published : August 11, 2026 at 11:26 AM IST
नई दिल्ली: देश की राजधानी नई दिल्ली में 17 अगस्त से BWF बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप शुरू होने वाली है. टूर्नामेंट को सुचारू रूप से आयोजित करने बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया (BAI) एक अनोखा फैसला लिया है.
इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम से बंदरों को दूर रखने के लिए आयोजकों ने तीन पेशेवर विशेषज्ञों को बुलाया है, जो लंगूर की तरह आवाज निकाल सकते हैं. दरअसल इसी साल जनवरी में इंडिया ओपन के दौरान स्टेडियम में बंदरो की वजह से हुई परेशानी को देखते हुए आयोजकों ने ऐसा फैसला लिया है.
बंदर लंगूरों से बहुत डरते हैं
'मंकी विस्परर्स' (बंदरों को संभालने वाले) में से एक जफर, जो स्टेडियम से बंदरों को दूर रखने की जिम्मेदारी संभालेंगे, ने कहा, 'बंदर लंगूरों से बहुत डरते हैं, इसीलिए उनकी नकल करना इतना असरदार है. मैंने कई सरकारी दफ्तरों में काम किया है, और इसका मकसद बंदरों को नुकसान पहुंचाना नहीं, बल्कि स्टेडियम से दूर रखना है.
3 men will have a unique job at the BWF World Championship starting next week in Delhi.— jonathan selvaraj (@jon_selvaraj) August 10, 2026
Imitate langur calls at the Indira Gandhi Stadium to keep away rhesus macaques (who dread langurs) from the venue.
Decision made after a monkey gatecrashed the India Open earlier this year. pic.twitter.com/4IGyvQhyQD
जफर ने ये भी कहा, 'यह हमारा पुश्तैनी पेशा है. हम पूरी जिंदगी यही काम करते आए हैं. ऐसी कोई जगह नहीं है जहां मैंने अपनी सेवाएं नहीं दी हों. नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक, राष्ट्रपति भवन, गुरुग्राम, चंडीगढ़, मथुरा, जहां से भी हमें काम मिलता है, हम वहां जाकर अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं.'
पीवी सिंधु की प्रतिक्रिया
भारत की स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु ने इस कदम पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि लोग इस फैसले पर हंस सकते हैं, लेकिन उन्हें उन कोशिशों की तारीफ करनी चाहिए जो देश इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए कर रहा है.
You can laugh at the solution, but you have to love the effort 😂❤️🇮🇳— PV Sindhu (@Pvsindhu1) August 10, 2026
So many people are working behind the scenes to make sure India is ready to welcome the world. Our solutions may be uniquely Indian, but so are our warmth, our spirit and our hospitality.
Can’t wait for the… https://t.co/ORDFuAkITL
उन्होंने एक्स पर लिखा, 'आप इस समाधान पर हंस सकते हैं, लेकिन आपको इसकी कोशिश पसंद आनी चाहिए. इतने सारे लोग पर्दे के पीछे काम कर रहे हैं ताकि यह पक्का हो सके कि भारत दुनिया का स्वागत करने के लिए तैयार है. हमारे समाधान भले ही अनोखे भारतीय हों, लेकिन हमारा अपनापन, हमारा जज्बा और हमारी मेहमाननवाजी भी वैसी ही है. दिल्ली में बैडमिंटन की दुनिया को यह सब अनुभव करते हुए देखने का बेसब्री से इंतजार है. जल्द ही मिलते हैं!'
दूसरी बार वर्ल्ड चैंपियनशिप की मेजबानी
बता दें कि भारत दूसरी बार BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप की मेजबानी कर रहा है. इससे पहले भारत ने इस इवेंट की मेजबानी 2009 में की थी, जो हैदराबाद के गाच्चीबावली स्टेडियम में खेला गया था. इस बार, यह टूर्नामेंट 17 से 23 अगस्त तक नई दिल्ली के इंदिरा गाधी इंडोर स्टेडियम में आयोजित होगा.