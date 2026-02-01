ETV Bharat / sports

बजट 2026: खेल पर होगा फोकस, क्योंकि भारत कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 की मेजबनी करने वाला है

Budget 2026: कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 के कारण सरकार खेल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बजटीय सपोर्ट में काफी बढ़ोतरी कर सकती है.

स्पोर्ट्स बजट 2026
स्पोर्ट्स बजट 2026 (Etv Bharat)
By ETV Bharat Sports Team

Published : February 1, 2026 at 10:40 AM IST

नई दिल्ली: आज (1 फरवरी, 2026) जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में केंद्रीय बजट 2026 पेश करेंगी, तो देश भर के खिलाड़ी यह जानने के लिए उत्सुक होंगे कि सरकार उनके सेक्टर के लिए क्या आवंटन और घोषणाएं करेगी.

यह देखते हुए कि भारत 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी करने की तैयारी कर रहा है और 2036 ओलंपिक के लिए बोली लगाने का इच्छुक भी है, उम्मीद है कि सरकार खेल और खेल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बजटीय सपोर्ट में काफी बढ़ोतरी करेगी.

एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार, वित्त मंत्री सीतारमण अगले 10 सालों में विश्व स्तरीय खेल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए मल्टी-ईयर कैपिटल आउटले की घोषणा कर सकती हैं, जिसमें हर मुख्य ओलंपिक खेल के लिए ट्रेनिंग सेंटर, टैलेंट की पहचान करने के लिए एक अच्छी तरह से स्थापित सिस्टम और एक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स साइंस एंड रिसर्च शामिल है, जो एथलीट प्रमोशन से स्पोर्ट्स इकोसिस्टम बनाने की दिशा में एक निर्णायक बदलाव का संकेत है.

पिछले साल खेल का बजट क्या था?
पिछले साल के बजट में, खेल और युवा मामलों के मंत्रालय को 3,794.30 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे, जो 2024-25 के संशोधित अनुमानों से 17% ज्यादा था. जमीनी स्तर पर एथलीटों को खोजने और उनका पोषण करने के लिए केंद्र का प्रमुख खेलो इंडिया कार्यक्रम उस बजट का सबसे बड़ा लाभार्थी था. इस महत्वाकांक्षी योजना के लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 1,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे. यह 2024-25 में 800 करोड़ रुपये के अनुदान से 200 करोड़ रुपये ज्यादा था.

भारत 2030 में अहमदाबाद में 100वें कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी करने वाला है, इसलिए 2026-27 के बजट में आवंटन भी इस प्रतिष्ठित आयोजन के लिए सरकार की तैयारियों को उजागर करेगा.

पिछले बजट में, नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन को सहायता के लिए आवंटित राशि को मामूली रूप से 340 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 400 करोड़ रुपये कर दिया गया था. भारतीय खेल प्राधिकरण (SAI) के लिए आवंटन 815 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 830 करोड़ रुपये कर दिया गया था.

