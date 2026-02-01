ETV Bharat / sports

बजट 2026: खेल पर होगा फोकस, क्योंकि भारत कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 की मेजबनी करने वाला है

स्पोर्ट्स बजट 2026 ( Etv Bharat )

नई दिल्ली: आज (1 फरवरी, 2026) जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में केंद्रीय बजट 2026 पेश करेंगी, तो देश भर के खिलाड़ी यह जानने के लिए उत्सुक होंगे कि सरकार उनके सेक्टर के लिए क्या आवंटन और घोषणाएं करेगी. यह देखते हुए कि भारत 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी करने की तैयारी कर रहा है और 2036 ओलंपिक के लिए बोली लगाने का इच्छुक भी है, उम्मीद है कि सरकार खेल और खेल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बजटीय सपोर्ट में काफी बढ़ोतरी करेगी. एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार, वित्त मंत्री सीतारमण अगले 10 सालों में विश्व स्तरीय खेल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए मल्टी-ईयर कैपिटल आउटले की घोषणा कर सकती हैं, जिसमें हर मुख्य ओलंपिक खेल के लिए ट्रेनिंग सेंटर, टैलेंट की पहचान करने के लिए एक अच्छी तरह से स्थापित सिस्टम और एक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स साइंस एंड रिसर्च शामिल है, जो एथलीट प्रमोशन से स्पोर्ट्स इकोसिस्टम बनाने की दिशा में एक निर्णायक बदलाव का संकेत है.