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ब्रिटेन के प्रिंस का भारत दौरा, मुंबई में सचिन तेंदुलकर के साथ खेला गली क्रिकेट

ब्रिटेन के प्रिंस ने सचिन तेंदुलकर के साथ खेला गली क्रिकेट ( Etv Bharat )

Prince William India Visit: ब्रिटेश की प्रिंस विलियम और प्रिंसेस केट भारत के तीन दिवसीय दौरे पर आज (16 नवंबर) मुंबई पहुंचे. उनके दौरे की शुरुआत दक्षिण मुंबई के बैलार्ड पियर इलाके में 'नेबरहुड टी' (चाय) और 'गली क्रिकेट' के साथ हुई. इस दौरान उन्होंने मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर के साथ क्रिकेट खेला, जिसमें स्कूली बचों की टीम ने भी हिस्सा लिया. मैच में प्रिंस विलियम ने गेंदबाजी की और सचिन तेंदुलकर बल्लेबाजी करते नजर आए. इसके बाद शाह जोड़े ने सड़क किनारे बच्चों के साथ कुल्हड़ वाली चाय की चुस्की ली. चाय के साथ-साथ, उन्होंने कुछ खास मेहमानों के साथ 'चाय पर चर्चा' भी की.

बत दें कि इस दौरे से पहले, अक्टूबर 2026 में प्रिंस विलियम ने लंदन के बकिंघम पैलेस के बाहर इंग्लैंड के पूर्व कप्तान जो रूट और भारत के पूर्व टेस्ट कप्तान अजिंक्य रहाणे के साथ गली क्रिकेट खेलकर अपने भारत दौरे का प्रचार भी किया था.

ब्रिटेन के प्रिंस ने सचिन तेंदुलकर के साथ कुल्हड़ वाली चाय भी पी (Etv Bharat)