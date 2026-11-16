ब्रिटेन के प्रिंस का भारत दौरा, मुंबई में सचिन तेंदुलकर के साथ खेला गली क्रिकेट
Prince William India Visit: ब्रिटेन के प्रिंस विलियम अपनी प्रिंसेस केट के साथ भारत के तीन दिवसीय दौरे पर हैं.
Published : November 16, 2026 at 12:29 PM IST
Prince William India Visit: ब्रिटेश की प्रिंस विलियम और प्रिंसेस केट भारत के तीन दिवसीय दौरे पर आज (16 नवंबर) मुंबई पहुंचे. उनके दौरे की शुरुआत दक्षिण मुंबई के बैलार्ड पियर इलाके में 'नेबरहुड टी' (चाय) और 'गली क्रिकेट' के साथ हुई. इस दौरान उन्होंने मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर के साथ क्रिकेट खेला, जिसमें स्कूली बचों की टीम ने भी हिस्सा लिया. मैच में प्रिंस विलियम ने गेंदबाजी की और सचिन तेंदुलकर बल्लेबाजी करते नजर आए. इसके बाद शाह जोड़े ने सड़क किनारे बच्चों के साथ कुल्हड़ वाली चाय की चुस्की ली. चाय के साथ-साथ, उन्होंने कुछ खास मेहमानों के साथ 'चाय पर चर्चा' भी की.
बत दें कि इस दौरे से पहले, अक्टूबर 2026 में प्रिंस विलियम ने लंदन के बकिंघम पैलेस के बाहर इंग्लैंड के पूर्व कप्तान जो रूट और भारत के पूर्व टेस्ट कप्तान अजिंक्य रहाणे के साथ गली क्रिकेट खेलकर अपने भारत दौरे का प्रचार भी किया था.
प्रिंस के भारत दौरे का मुख्य कार्यक्रम
ब्रिटेन के शाही जोड़े का ये दौरा मुख्य रूप से छठे वार्षिक अर्थशॉट प्राइज (Earthshot Prize) पुरस्कार समारोह के आयोजन पर केंद्रित है. जब वो 17 नवंबर को इस पुरस्कार समारोह में सचिन तेंदुलकर के साथ एक विशेष अतिथि के रूप में शामिल होंगे. इस दौरान वो मुंबई मेट्रो की यात्रा करेंगे. मुंबई के बाद ये शाही जोड़ा नई दिल्ली चाला जाएगा. जहां वो प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे.
प्रिंस विलियम का मुंबई से कनेक्शन
ब्रिटेन के प्रिंस विलियम का मुंबई से बहुत पुराना नाता है. इससे पहले वो मुंबई के ओवल ग्राउंड में क्रिकेट का आनंद ले चुके हैं. जब 10 अप्रैल 2016 को, प्रिंस विलियम और उनकी पत्नी केट मिडलटन ने अपने भारत दौरे शुरुआत मुंबई के मशहूर ओवल ग्राउंड में क्रिकेट के खेल से की थी. उस समय, शाही जोड़े ने सचिन तेंदुलकर और दिलीप वेंगसरकर के साथ मिलकर स्थानीय एनजीओ (NGO) के बच्चों के साथ क्रिकेट खेला था.