ब्राजील के दिग्गज खिलाड़ी रोनाल्डिन्हो 11 साल बाद प्रोफेशनल फुटबॉल में करेंगे वापसी
रोनाल्डिन्हो प्रोफेशनल फुटबॉल में वापसी करने वाले हैं और उन्होंने यह भी संकेत दिया है कि वह मैदान पर उतर सकते हैं.
Published : August 21, 2026 at 11:55 AM IST
हैदराबाद: ब्राजील के पूर्व फुटबॉलर और दिग्गज रोनाल्डिन्हो ने 11 साल बाद एक खिलाड़ी के तौर पर प्रोफेशनल फुटबॉल में वापसी का संकेत दिया है. 46 साल के रोनाल्डिन्हो जून में इटली के तीसरे दर्जे के क्लब रेवेना से जुड़े थे और उन्होंने कहा है कि वे अपने करियर का 300वां गोल करने के लिए अच्छी फिटनेस में हैं.
बीबीसी के अनुसार, रोनाल्डिन्हो ने कहा कि दोस्तों के साथ यहां आकर मुझे बहुत खुशी हो रही है, हमारे पास एक ऐसी टीम है जो कुछ अच्छा कर सकती है. क्या आप मुझे खेलते हुए देखेंगे? मुझे नहीं पता, यह तो सिर्फ कोच ही जानते हैं. इटली वापस आना बहुत अच्छा लग रहा है, मैं यहां अपनी टीम के साथियों को जिताने में मदद करने आया हूं. जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं अच्छी फॉर्म में हूं और अच्छा महसूस कर रहा हूं. अगर मैं अपना 300वां गोल कर पाऊं, तो यह और भी शानदार होगा.
बार्सिलोना के पूर्व सुपरस्टार गुरुवार को रेवेना पहुंचे और समुद्र किनारे हुए एक कार्यक्रम में समर्थकों ने उनका जोरदार स्वागत किया. वह सेरी सी (Serie C) क्लब के ओनरशिप प्रोजेक्ट के हिस्से के तौर पर और एक रजिस्टर्ड खिलाड़ी के रूप में क्लब से जुड़े हैं.
🇧🇷 THE GREATEST ENTERTAINER IN FOOTBALL HISTORY IS OFFICIALLY BACK— Imaan Danish Syed (@Imaandanish1) August 21, 2026
Brazil legend Ronaldinho has shocked the world by announcing a sensational comeback to professional football at the age of 46. The former Ballon d'Or winner is joining Italian third-tier side Ravenna in a…
इससे पहले गुरुवार को 'रोनाल्डिन्हो डे' कहा गया, क्योंकि ब्राजील के इस स्टार खिलाड़ी को समुद्र किनारे एक शानदार समारोह में लगभग 6,000 फैन्स की मौजूदगी में मीडिया के सामने पेश किया गया. ब्राजील के पूर्व फॉरवर्ड खिलाड़ी प्राइवेट जेट से पास के फ़ोरली एयरपोर्ट पहुंचे, जो रेवेना से लगभग 30 किलोमीटर (19 मील) दूर है. उन्होंने एयरपोर्ट पर काम करने वाले स्टाफ के लिए कुछ सॉकर बॉल्स पर ऑटोग्राफ भी दिए.
रोनाल्डिन्हो ने अपना आखिरी प्रोफेशनल मैच सितंबर 2015 में ब्राजीलियाई क्लब फ्लुमिनेंस के लिए खेला था. वह 2002 में वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम का हिस्सा थे; उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ़ क्वार्टर-फाइनल में जीत दिलाने वाला गोल किया था और 2005 में बैलन डी'ओर भी जीता था.
क्लब के मालिक ने जून में उनकी वापसी की घोषणा की. 2024 से क्लब के मालिक और इटैलियन-अमेरिकन बिजनेसमैन इग्नाजियो सिप्रियानी ने FIFA वर्ल्ड कप 2026 के दौरान यह जानकारी दी. सिप्रियानी ने गुरुवार को कहा कि उनका मकसद रोमांटिक है - अपना आखिरी गोल करने की कोशिश करना. उनका इसमें शामिल होना कोई दिखावा या लोगों के बीच हमारी चर्चा कराने के लिए किया गया मार्केटिंग स्टंट नहीं है.
रेवेना सोमवार को रेजियाना के खिलाफ अपने सेरी C सीजन की शुरुआत करेगी. पिछले सीजन में, क्लब ग्रुप B में तीसरे स्थान पर रहा था और वे सेरी B में प्रमोशन पाने की कोशिश करेंगे, जहां उन्होंने 2008 के बाद से कोई मैच नहीं खेला है.
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