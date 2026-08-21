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ब्राजील के दिग्गज खिलाड़ी रोनाल्डिन्हो 11 साल बाद प्रोफेशनल फुटबॉल में करेंगे वापसी

हैदराबाद: ब्राजील के पूर्व फुटबॉलर और दिग्गज रोनाल्डिन्हो ने 11 साल बाद एक खिलाड़ी के तौर पर प्रोफेशनल फुटबॉल में वापसी का संकेत दिया है. 46 साल के रोनाल्डिन्हो जून में इटली के तीसरे दर्जे के क्लब रेवेना से जुड़े थे और उन्होंने कहा है कि वे अपने करियर का 300वां गोल करने के लिए अच्छी फिटनेस में हैं.

बीबीसी के अनुसार, रोनाल्डिन्हो ने कहा कि दोस्तों के साथ यहां आकर मुझे बहुत खुशी हो रही है, हमारे पास एक ऐसी टीम है जो कुछ अच्छा कर सकती है. क्या आप मुझे खेलते हुए देखेंगे? मुझे नहीं पता, यह तो सिर्फ कोच ही जानते हैं. इटली वापस आना बहुत अच्छा लग रहा है, मैं यहां अपनी टीम के साथियों को जिताने में मदद करने आया हूं. जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं अच्छी फॉर्म में हूं और अच्छा महसूस कर रहा हूं. अगर मैं अपना 300वां गोल कर पाऊं, तो यह और भी शानदार होगा.

बार्सिलोना के पूर्व सुपरस्टार गुरुवार को रेवेना पहुंचे और समुद्र किनारे हुए एक कार्यक्रम में समर्थकों ने उनका जोरदार स्वागत किया. वह सेरी सी (Serie C) क्लब के ओनरशिप प्रोजेक्ट के हिस्से के तौर पर और एक रजिस्टर्ड खिलाड़ी के रूप में क्लब से जुड़े हैं.

इससे पहले गुरुवार को 'रोनाल्डिन्हो डे' कहा गया, क्योंकि ब्राजील के इस स्टार खिलाड़ी को समुद्र किनारे एक शानदार समारोह में लगभग 6,000 फैन्स की मौजूदगी में मीडिया के सामने पेश किया गया. ब्राजील के पूर्व फॉरवर्ड खिलाड़ी प्राइवेट जेट से पास के फ़ोरली एयरपोर्ट पहुंचे, जो रेवेना से लगभग 30 किलोमीटर (19 मील) दूर है. उन्होंने एयरपोर्ट पर काम करने वाले स्टाफ के लिए कुछ सॉकर बॉल्स पर ऑटोग्राफ भी दिए.