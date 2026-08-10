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Watch: गोल का जश्न मनाते टनल में गिरा फुटबॉलर, गोल भी हुआ अमान्य

Brazilian Footballer into tunnel: ब्राजीलियाई लीग मैच के दौरान गोल का जश्न मनाते हुए खिलाड़ी टनल में गिरने का वीडियो वायरल हो रहा है.

गोल का जश्न मनाते टनल में गिरा फुटबॉलर
गोल का जश्न मनाते टनल में गिरा फुटबॉलर (Screen grab from 'X')
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By ETV Bharat Sports Team

Published : August 10, 2026 at 5:21 PM IST

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ब्राजीलिया: ब्राजील में खेली जा रही एक फुटबॉल प्रतियोगिता में उस समय एक अजीब घटना घटी जब मैच के दौरान एक खिलाड़ी गोल का जश्न मनाते मनाते ग्राउंड के बाहर बने टनल में गिर गया. जिसकी वजह खिलाड़ी चोटिल हो गया. सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में ब्राजीलियाई खिलाड़ी जैसी मारान्हाओ को विज्ञापन बोर्ड के ऊपर से कूदने के बाद टनल में गिरते हुए देखा जा सकता है.

कोरिटिबा के 29 वर्षीय डिफेंडर जेसी मारानाओ चैपेकोएंस के खिलाफ 41वें मिनट में हेडर से गोल करके अपनी टीम को 2-0 से आगे कर दिया था. गोल करके वो फैंस की तरफ दौड़े और जैसे ही वो ग्राउंड में लेग होर्डिंग के ऊपर से छलांग लगाई वैसे ही वो दूसरी टीम के ड्रेसिंग रूम में जाने के लिए बने टनल में गिर गए.

उसके बाद खिलाड़ी बाहर तो निकल गया लेकिन उनके टखने में चोट लग गई. जिसकी वजह से हॉफ टाइम के बाद वो मैदान से बाहर चले गए. और तो और, उसके बाद रेफरी ने उनके गोल को ऑफसाइड करार देकर अमान्य करार दे दिया. हालांकि कोरिटिबा ने यह मैच 2-1 से अपने नाम कर लिया.

मैच के बाद डिफेंडर जेसी ने कहा, 'डिफेंडर शायद ही कभी गोल करते हैं. इसलिए जब मैं ने गोल किया तो बस जोश में बह गया. वहां मेरा पैर मुड़ गया. थोड़ी तकलीफ है, लेकिन मैं ठीक हूं.'

यह घटना पहली बार नहीं थी जब कोई फुटबॉलर इस टनल में गिर गया हो. इससे पहले 2014 में साओ पाउलो के खिलाफ कोरिटिबा की 3-1 की जीत के दौरान कैमरून के स्ट्राइकर जोएल बैरियर भी टनल में गिर गए थे.

TAGGED:

GOAL CELEBRATION
BRAZIL NEWS
FOOTBALL
BRAZILIAN FOOTBALLER INTO TUNNEL
FOOTBALLER FALLS INTO TUNNEL

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