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ब्राजील ने भारत के खिलाफ फ्रेंडली मैच के लिए 26 खिलाड़ियों के नामों का किया ऐलान

ब्राजील और भारत के बीच फ्रेंडली मैच 3 अक्टूबर को कोलकाता में खेला जाएगा.

ब्राजील की फुटबॉल टीम
ब्राजील की फुटबॉल टीम (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 10, 2026 at 12:17 PM IST

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Brazil vs India Friendly Match: भारतीय दर्शक बहुत जल्द कोलकाता में कई ब्राजीलियाई फुटबॉल स्टार्स का जादू देखने वाले हैं. क्योंकि भारत और पांच बार की फीफा वर्ल्ड कप चैंपियन ब्राजील की टीम फ्रेंडली मैच खेलने वाली है. ये बड़ा मुकाबला 3 अक्टूबर को कोलकाता के विवेकानंद युवा भारती क्रीड़ांगन स्टेडियम में खेला जाएगा.

इस मैच के लिए ब्राजील के हेड कोच कार्लो एंसेलोटी ने अपने 26 खिलाड़ियों के नामों का भी ऐलान कर दिया है. जिसमें कई स्टार खिलाड़ियों को भी शामिल किया गया है. जिसकी वजह से भारतीय दर्शकों को मैदान पर कुछ बेहतरीन फुटबॉल स्टार्स का हुनर ​​देखने का मौका मिलेगा.

हालांकि दोनों टीमों की रैंकिंग में बहुत बड़ा अंतर है. ब्राजील जहां फुटबॉल की दुनिया में पांचवें नंबर की टीम है, तो वहीं भारतीय फुटबॉल टीम वर्ल्ड रैंकिंग में 138वें नंबर पर है.

ब्राजील की घोषित टीम में इंग्लिश प्रीमियर लीग जैसे की रियल मैड्रिड, चेल्सी, बार्सिलोना और आर्सेनल में खेलने वाले कुछ बेहतरीन खिलाड़ियो को भी शामिल किया है. रियल मैड्रिड के फॉरवर्ड विनीसियस जूनियर और बार्सिलोना के राफिन्हा इस ब्राजीलियाई टीम के मुख्य खिलाड़ी हैं. जिससे भारतीय डिफेंडर्स के सामने विरोधी स्ट्राइकर्स के हमले को रोकने की बड़ी चुनौती होगी.

नेमार टीम का हिस्सा नहीं होंगे
बता दें कि ब्राजील ने अपनी फुटबॉल टीम में बड़े बदलाव भी किए हैं. क्योंकि फीफा वर्ल्ड कप 2026 में उनकी टीम ने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया था और वो राउंड ऑ 32 में ही नॉर्वे से हारकर बाहर हो गए थे. वर्ल्ड कप टीम से सिर्फ 9 खिलाड़ियों को ही बरकरार रखा गया है. टीम के स्टार खिलाड़ी नेमार इस टम का हिस्सा नहीं होंगे, क्योंकि वो इंटरनेशनल फुटबॉल से रिटायर हो चुके हैं. इसके अलावा कैसिमिरो, एलिसन, एडरसन, डैनिलो और वेवरटन जैसे नाम भी इस नई टीम में शामिल नहीं हैं.

ब्राजील के स्टार फुटबॉलर नेमार
ब्राजील के स्टार फुटबॉलर नेमार (IANS)

भारत में फ्रेंडली मैच
भारत के खिलाफ मैच से पहले ब्राजील की टीम 25 सितंबर और 29 सितंबर को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलेगी. इसके बाद टीम कोलकाता में भारतीय फुटबॉल टीम से मुकाबला करने के लिए भारत की यात्रा करेगी. इससे पहले भारतीय टीम 25 सितंबर को बेंगलुरू में पनामा से एक फ्रैंडली मैच खेलेगी. उसके बाद 6 अक्टूबर को उरुग्वे से एक मैच खेलेगी.

भारत के खिलाफ फ्रैंडली मैच के लिए ब्राजील की टीम
ह्यूगो सूजा, पेड्रो मोरिस्को, ओटावियो, आर्थर डायस, डगलस सैंटोस, गेब्रियल मैगलहेस, जायर, मार्क्विनहोस, माथेउज़िन्हो, माउरो जूनियर, विटोर रीस, वेस्ले, एंड्री सैंटोस, ब्रेनो बिडोन, ब्रूनो गुइमारेस, डेनिलो सैंटोस, डगलस लुइज़, गेब्रियल बोंटेम्पो, एंड्रिक, एस्टेवाओ, जोआओ पेड्रो, पेड्रो, रफिन्हा, रेयान, सैमुअल लिनो, विनीसियस जूनियर.

ब्राजील पांच बार फीफा वर्ल्ड कप चैंपियन है
ब्राजील पांच बार फीफा वर्ल्ड कप चैंपियन है (IANS)

भारतीय फुटबॉल टीम का स्क्वाड
गोलकीपर: एल्बिनो गोम्स, गुरप्रीत सिंह संधू, प्रभसुखन सिंह गिल, सोम कुमार.
डिफेंडर: अभिषेक सिंह टेकचम, आकाश मिश्रा, अनवर अली, बिजॉय वर्गीज, ह्मिंगथनमाविया राल्टे, जय गुप्ता, प्रमवीर, रिकी मीतेई हाओबाम.
मिडफील्डर: अनिरुद्ध थापा, आशिक कुरुनियन, फारुख चौधरी, लालेंगमाविया राल्टे, मैकार्टन निक्सन, मोहम्मद सनन, रिकी शबोंग, सहल अब्दुल समद.
फॉरवर्ड: एडमंड लालरिंडिका, इरफान यादवाड, मनवीर सिंह, रहीम अली, रयान विलियम्स, विक्रम प्रताप सिंह.

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ब्राजील फुटबॉल टीम का भारत दौरा
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