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MMA रिंग में भारत के ओवैस याकूब का जलवा: 4 मिनट में बुल्गारिया के अजेय फाइटर को चटाई धूल

ओवैस याकूब, बुल्गारिया के डेल्यान जॉर्जिएव को हराने के बाद. ( Special Arrangement )

By Muhammad Zulqarnain Zulfi 3 Min Read