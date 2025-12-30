पूर्व पीएम खालिदा जिया के निधन के कारण बांग्लादेश प्रीमियर लीग के दोनों मैच हुए रद्द
BPL matches postponed: बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया का 80 साल की उम्र में आज सुबह निधन हो गया.
Published : December 30, 2025 at 12:31 PM IST
हैदराबाद: बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) ने देश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के निधन के बाद मंगलवार 30 दिसंबर को होने वाले बांग्लादेश प्रीमियर लीग (BPL) के दोनों मैचों को स्थगित कर दिया गया है. आज बीपीएल के मैच में सिलहट टाइटन्स बनाम चट्टोग्राम रॉयल्स और ढाका कैपिटल्स बनाम रंगपुर राइडर्स के बीच खेला जाना था.
BCB ने खालिदा जिया के निधन पर जताया शोक
बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, 'क्रिकेट बोर्ड बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (BNP) की चेयरपर्सन और पीपल्स रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री बेगम खालिदा जिया के निधन से बहुत दुखी है. BCB देश में क्रिकेट की प्रगति के लिए उनके लगातार आशीर्वाद और शुभकामनाओं के साथ याद करता है. प्रधानमंत्री के तौर पर अपने कार्यकाल के दौरान, उन्होंने बांग्लादेश में क्रिकेट के विकास के लिए शानदार समर्थन दिया, जिससे क्रिकेट इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार और देश भर में इस खेल के विकास में महत्वपूर्ण योगदान मिला. उनके विजन और प्रोत्साहन ने आज खेल को मिली कई प्रगतियों का रास्ता साफ किया.
The Bangladesh Cricket Board (BCB) is deeply saddened to learn of the passing of Begum Khaleda Zia, Chairperson of the Bangladesh Nationalist Party (BNP) and former Prime Minister of the People’s Republic of Bangladesh.— Bangladesh Cricket (@BCBtigers) December 30, 2025
The BCB recalls with gratitude her constant blessings and… pic.twitter.com/xIvYXFLRMS
आज होने वाला BPL मैच हुा रद्द
बोर्ड ने आगे कहा, 'बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड इस बड़ी क्षति पर पूरे देश के साथ गहरे दुख में शामिल है और अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त करता है. हम उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं. एक और पोस्ट में, बोर्ड ने बताया, 'देश के शोक और बेगम खालिदा जिया की विरासत के सम्मान में, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड घोषणा करता है कि आज के निर्धारित बांग्लादेश प्रीमियर लीग टी20 2025–26 मैच, सिलहट टाइटन्स बनाम चट्टोग्राम रॉयल्स और ढाका कैपिटल्स बनाम रंगपुर राइडर्स, रद्द कर दिए गए हैं और उन्हें फिर से शेड्यूल किया जाएगा.'
In respect of the nation’s mourning following the passing of Begum Khaleda Zia, today’s BPL T20 matches have been cancelled. Revised fixtures will be announced in due course.#BPL #BPL2026 #BCB #Cricket #T20 #Bangladesh pic.twitter.com/3Wh4cFXPSZ— Bangladesh Cricket (@BCBtigers) December 30, 2025
बता दें कि BPL का 2025-26 सीजन 27 दिसंबर को शुरू हुआ था, जिसमें पहले ही तीन मैच पूरे हो चुके हैं. लीग मैच के शुरू होने से ठीक पहले ढाका कैपिटल्स के असिस्टेंट कोच महबूब अली जकी का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया था.