BPL में दुखद घटना, मैदान पर दिल का दौरा पड़ने से ढाका कैपिटल्स के कोच का हुआ निधन

बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) ने शनिवार को एक बयान में कहा, 'बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड महबूब अली जकी (59) के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करता है, जो BCB गेम डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के स्पेशलिस्ट पेस बॉलिंग कोच और बांग्लादेश प्रीमियर लीग (BPL) टी20 2026 में ढाका कैपिटल्स के असिस्टेंट कोच थे.'

महबूब अली जकी जब खिलाड़ियों के साथ अभ्यास कर रहे थे तभी वो मैदान में गिर पड़े, जिसके बाद टीम स्टाफ और मेडिकल कर्मियों ने तुरंत कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन (CPR) दिया. उसके बाद 59 साल के जकी को एम्बुलेंस से अल हरमैन अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया. लीग का मैच मूल कार्यक्रम के अनुसार ही जारी हुआ, जिसमें खिलाड़ियों, कोचों और मैच अधिकारियों ने इनिंग ब्रेक के दौरान जकी के लिए एक मिनट का मौन भी रखा.

हैदराबाद: बांग्लादेश प्रीमियर लीग (BPL) शुरू होने से पहले ही एक दुखद घटना सामने आई. जब ढाका कैपिटल्स के असिस्टेंट कोच महबूब अली जकी का शनिवार 27 दिसंबर को मैच से पहले मैदान पर दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया.

बयान में आगे कहा कि उनका निधन आज, 27 दिसंबर 2025 को सिलहट में दोपहर लगभग 1:00 बजे हुआ. तेज गेंदबाजी और बांग्लादेश क्रिकेट के विकास में महबूब अली जकी के समर्पण और अमूल्य योगदान को गहरे सम्मान और कृतज्ञता के साथ याद किया जाएगा. अचानक गिरने से मैदान पर मौजूद सभी लोग सदमे में थे, टीम अधिकारियों ने कहा कि ज़की ने घटना से पहले किसी भी स्वास्थ्य समस्या की शिकायत नहीं की थी.

शाकिब अल हसन का भावुक संदेश

इस दुखद घटना के बाद क्रिकेट जगत से श्रद्धांजलि का तांता लग गया. बांग्लादेश के अनुभवी ऑलराउंडर शाकिब अल हसन ने एक भावुक संदेश में अपना दुख व्यक्त करते हुए लिखा, 'मैं कोच महबूब अली जकी के निधन की खबर से बहुत दुखी और स्तब्ध हूं.'

शाकिब ने कहा, 'मैं उन्हें एक पेशेवर क्रिकेटर के तौर पर अपने शुरुआती दिनों से जानता हूं, उनके आखिरी पल एक क्रिकेट मैदान पर उस काम को करते हुए बीते, जिसे वह सबसे ज्यादा प्यार करते थे. उनके परिवार के प्रति मेरी हार्दिक संवेदनाएं.'

महबूब अली जकी एक सम्मानित व्यक्ति थे

महबूब अली जकी बांग्लादेश क्रिकेट में एक सम्मानित व्यक्ति थे. BPL टी20 2026 में ढाका कैपिटल्स के असिस्टेंट कोच के तौर पर अपनी भूमिका के साथ-साथ, उन्होंने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के गेम डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में स्पेशलिस्ट पेस बॉलिंग कोच के तौर पर भी काम किया. वह 2020 में U19 वर्ल्ड कप जीतने वाली बांग्लादेश टीम के फास्ट बॉलिंग कोच भी थे.