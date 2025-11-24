ETV Bharat / sports

बॉक्सिंग चैंपियन अरुंधति बोली- 4 साल के डाउनफॉल से स्ट्रेस हुआ, लेकिन कंसिस्टेंसी और मेहनत ने दिलाया गोल्ड

बॉक्सिंग वर्ल्ड कप में गोल्ड जीतने के बाद अरुंधति चौधरी से ईटीवी भारत ने बातचीत कर उनके चैंपियन बनने के सफर को जाना. पढ़िए...

अरुंधति चौधरी
अरुंधति चौधरी (ETV Bharat Kota)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : November 24, 2025 at 3:22 PM IST

कोटा : बॉक्सिंग वर्ल्ड कप में कोटा की रहने वाली अरुंधति चौधरी ने गोल्ड मेडल जीता है. कोटा पहुंचने पर ईटीवी भारत ने उनसे विशेष बातचीत की. अरुंधति चौधरी ने बताया कि राजस्थान में भी अगर हरियाणा और अन्य प्रदेशों की तरह बॉक्सिंग और अन्य गेम्स में प्राइज मनी बढ़ा दी जाए, दूसरी तरफ समय से यह पैसा मिल जाए और खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी में और ज्यादा सहयोग मिले, तब गेम्स में राजस्थान का स्तर काफी ऊंचा जा सकता है.

अरुंधति का कहना है कि वर्तमान में कई खिलाड़ी पैसा नहीं होने के चलते मोटिवेट नहीं हो पाए. उनके परिजन भी उनकी हेल्प नहीं कर पाते, इसीलिए अच्छा खेल होने के बावजूद भी वह मेडल लाने वाली प्रतियोगिताओं तक ही नहीं पहुंच पाते हैं. सरकार ने काफी कुछ किया है, लेकिन अभी भी हरियाणा काफी आगे और राजस्थान पीछे ही है. इसका एक सबसे बड़ा कारण सपोर्ट का काफी कम होना भी है. हरियाणा में कोई भी इवेंट बच्चा खेल रहा है तो कैश प्राइज काफी मिलता है और जॉब्स भी आसानी से मिल रही हैं. जिन खिलाड़ियों की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, उनको मदद की काफी जरूरत है. उनको कैश प्राइज समय से मिल जाए, ये सरकार से रिक्वेस्ट है. बेहतर और समय पर फाइनेंशियल सपोर्ट मिल जाए, तब मोटिवेशन मिलेगा और वे आगे बढ़ सकेंगे.

अरुंधति चौधरी से खास बातचीत (ETV Bharat Kota)

मेंटल ट्रेनिंग करवाई जाती है : अरुंधति ने कहा कि कंसिस्टेंसी की सभी स्पोर्ट्स में काफी जरूरी है. 2020 में वो जूनियर वर्ल्ड चैंपियन बनी थी. इसके बाद कुछ कंपटीशन में गोल्ड मेडल जीते, लेकिन डाउनफॉल भी आया. बीते 4 साल से चोट में भी रही हूं, लेकिन एक ही चीज थी, जिसने गोल्ड मेडल दिलाया और वो है कंसिस्टेंसी. लगातार कड़ी मेहनत की, बिना मेडल के बारे में सोचे अच्छी तैयारी की. डाउनफॉल और स्ट्रेस को लेकर अरुंधति ने कहा कि मेंटल ट्रेनिंग में साइकोलॉजिस्ट की भी मदद ली. खिलाड़ियों को काफी मेंटल ट्रेनिंग करवाई जाती है. इसके अलावा खिलाड़ियों को अपने कोच और अपने पेरेंट्स से सब कुछ खुलकर कहना चाहिए ताकि प्रॉब्लम कम आए.

बॉक्सिंग रिंग में फाइनल खेलने का इंतजार : सीनियर वर्ग में पहले इंटरनेशनल गोल्ड मेडल पर अरुंधति का कहना है कि इस बार वर्ल्ड कप में उनकी काफी तैयारी थी. लंबे समय बाद इंटरनेशनल कंपटीशन उन्हें खेलने को मिला. भारत में ही यह प्रतियोगिता हो रही थी, इसलिए अपने ही देश के क्राउड के सामने खेलने का अलग ही मोटिवेशन था. फाइनल मुकाबले में चोट लग गई तब दिमाग में यही था कि इसी दिन का इंतजार किया था, इसीलिए पीछे नहीं हट सकती थी और आखिरकार गोल्ड मिल गया.

परिवार के साथ अरुंधति
परिवार के साथ अरुंधति (ETV Bharat Kota)

आने वाला साल टर्निंग पॉइंट, लक्ष्य ओलंपिक में मेडल : अरुंधति ने आने वाले सालों के लक्ष्य के बारे में बताया कि सबसे बड़ा लक्ष्य उनका ओलंपिक में मेडल लाना ही है. इसके लिए ही वह जुटी हुई हैं. इस ओलंपिक में पार्टिसिपेट करने के लिए भी काफी सीढ़ियां उन्हें चढ़नी पड़ेगी. इनमें एशियाई चैंपियनशिप है, अगस्त में कॉमनवेल्थ, अक्टूबर में एशियन गेम्स और इसके बाद वर्ल्ड कप है. यह ओलंपिक क्वालीफाई इवेंट है. आने वाला साल 2026 काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि कॉमनवेल्थ गेम, एशियन गेम और एशियाई चैंपियनशिप सभी इसी साल हैं. यह सभी प्रतियोगिताएं उनके करियर के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हो सकती है. अरुंधति ने कहा कि वो पुणे आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट जाने वाली हैं. इसके बाद कोच से बातचीत करके भारत के बाहर भी जाकर प्रैक्टिस का प्लान बनाया जा रहा है, जहां बेहतर खिलाड़ी को पार्टनर बनाकर प्रेक्टिस करना चाहते हैं. देश के बाहर खेलना ज्यादा महत्वपूर्ण है. इसके लिए तैयार होने के लिए बाहर की ट्रेनिंग की ही जरूरत है.

लंबा खेलना है तो चोट से जल्दी उभरना जरूरी : बॉक्सिंग में लॉन्ग ड्यूरेशन की जगह शॉर्ट ड्यूरेशन में ही आपको बेहतर करना पड़ता है. इस सवाल पर अरुंधति ने कहा कि ऐसा नहीं है. मैरी कॉम 40 साल की उम्र तक खेली हैं. तीन बच्चे होने के बाद भी उन्होंने अपना जज्बा नहीं खोया. मैरी कॉम इसका उदाहरण है कि हम लंबे समय तक भी बॉक्सिंग में बने रह सकते हैं, लेकिन बॉक्सिंग में चोट ज्यादा लगती है. इंजरी के चलते गेम छोड़ने का एक बड़ा कारण होता है. इससे बचाव अच्छा रिहैबिलिटेशन और फिजियोथेरेपी भी है. हम चोट से जल्दी उभर सकते हैं और उसके बाद आगे बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं.

बॉक्सिंग चैंपियन अरुंधति
बॉक्सिंग चैंपियन अरुंधति (ETV Bharat Kota)

प्राइज मनी समय से रिलीज हो : उन्होंने कहा कि गोल्ड मेडल जीतने पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे व अशोक गहलोत के साथ स्पोर्ट्स मिनिस्टर सभी ने बधाई दी और मोटिवेट किया. सभी का धन्यवाद देती हूं. खेलो इंडिया के उद्घाटन में भाग लेने सोमवार को जयपुर जा रही हूं, जहां पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी रहेंगे. अरुंधति ने कहा कि वो वहां उन्हीं से मांग करेंगी कि सभी बच्चों के प्राइज मनी टाइम टू टाइम नहीं आते हैं और यह पैसा खिलाड़ी के लिए काफी महत्वपूर्ण होता है. इन्हें समय से रिलीज करवाएं.

इंटरनेशनल प्रतियोगिता में बॉक्सर लवलीना जैसा विवाद भी आया था और एक लॉबी भी बॉक्सिंग सहित अन्य स्पोर्ट्स फेडरेशन में काम करती है. इसके जवाब में अरुंधती ने कहा कि राजस्थान में उन्हें काफी सपोर्ट मिला है. सभी मामलों में बॉक्सिंग फेडरेशन, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया व आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट ने हमेशा सपोर्ट किया है. उन्हीं के सपोर्ट से वो आगे बढ़ रही हैं.

