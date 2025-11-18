ETV Bharat / sports

बॉक्सिंग वर्ल्ड कप 2025: अरुंधति ने सेमीफाइनल में जर्मनी की लियोनी को हरा पदक किया पक्का

अरुंधति चौधरी को सेमीफाइनल में मिली जीत से भारत के लिए 70 किलोग्राम कैटेगिरी में पदक तय हो गया है.

Boxing player Arundhati Choudhary
बॉक्सिंग खिलाड़ी अरुंधति चौधरी (courtesy - coach Ashok gautam)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : November 18, 2025 at 8:22 PM IST

1 Min Read
कोटा: अंतरराष्ट्रीय बॉक्सिंग खिलाड़ी अरुंधति चौधरी ग्रेटर नोएडा में चल रही बॉक्सिंग वर्ल्ड कप 2025 में भारत टीम का हिस्सा हैं. उन्होंने मंगलवार को शहीद विजय सिंह पथिक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में खेले गए सेमीफाइनल मुकाबले में जर्मनी की लियोनी आयशा मुलेर को टेक्निकली नॉकआउट (टीकेओ) मारते हुए जीत दर्ज की. जिसके साथ ही उनका इस प्रतियोगिता में पदक तय हो गया है. कोटा की रहने वाली अरुंधति 20 नवंबर को उज्बेकिस्तान की खिलाड़ी के साथ फाइनल मैच खेलेंगी.

कोटा में अरुंधति को बॉक्सिंग सीखाने वाले कोच अशोक गौतम ने बताया कि अरुंधति 70 किलोग्राम वजन कैटेगिरी में भारतीय महिला बॉक्सिंग टीम की सदस्य हैं. उनका मुकाबला सेमीफाइनल में जर्मनी की लियोनी आयशा मुलेर के साथ था. इसमें अरुंधति ने शुरुआत से ही अच्छा प्रदर्शन किया और 3-0 से नॉकआउट मारा है. अरुंधति के पंच के सामने लियोनी मुलेर नहीं टिक पाई. अशोक गौतम ने बताया कि फाइनल मुकाबले में अरुंधति उज्बेकिस्तान बॉक्सिंग प्लेयर अजीजा जोकीरोवा के साथ खेलने वाली हैं. यह फाइनल मुकाबला 20 नवंबर को खेला जाएगा.

पढ़ें: 7 अंतरराष्ट्रीय खिताब जीत चुकी कोटा की अरुंधति बॉक्सिंग वर्ल्ड कप में भारत को करेंगी रिप्रजेंट

अशोक गौतम का कहना है कि अरुंधती ने इस प्रतियोगिता में पदक तय कर लिया है. कोटा के खेल प्रेमियों को अब अरुंधति से उम्मीद हो गई है कि वह बॉक्सिंग के वर्ल्ड कप में भी स्वर्ण पदक लेकर आएंगी. अरुंधति इसके पहले सात अंतरराष्ट्रीय बॉक्सिंग चैंपियनशिप में पदक जीत चुकी हैं.

ARUNDHATI CHOUDHARY WON SM
अंतरराष्ट्रीय बॉक्सर अरुंधति चौधरी
BOXER ARUNDHATI CHOUDHARY OF KOTA
ARUNDHATI CHOUDHARY FINAL MATCH
BOXING WORLD CUP 2025

