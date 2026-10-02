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रोहतक की बॉक्सर परवीन हुड्डा ने जीता गोल्ड, संघर्ष के दिनों के याद कर भावुक हो गई मां

Rohtak Boxer Parveen Family ( ETV Bharat )

रोहतक: रुड़की गांव की बेटी और भारतीय महिला मुक्केबाज परवीन हुड्डा ने जापान में चल रहे एशियन गेम्स में 65 किलोग्राम भार वर्ग के फाइनल मुकाबले में गोल्ड मेडल हासिल किया है. इस जीत के बाद रुड़की गांव सहित उनके परिवार में खुशी का माहौल है. मां नीलम हुड्डा ने बताया कि जापान रवाना होने से पहले परवीन ने परिजनों को भरोसा दिलाया था कि वह पदक जीतकर लौटेगी. अब उसने गोल्ड मेडल जीतकर अपना वादा पूरा कर दिया है.