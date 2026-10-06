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हांसी में बॉक्सर नरेंद्र बेरवाल का जोरदार स्वागत, विधायक विनोद भयाना ने किया सम्मानित, बोले- 'सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं'

Boxer Narendra Berwal ( ETV Bharat )

हांसी: एशियन गेम्स 2026 में देश के लिए लगातार दूसरा कांस्य पदक जीतकर हांसी के गांव सोरखी के अंतरराष्ट्रीय बॉक्सर नरेंद्र बेरवाल स्वदेश लौटे, तो क्षेत्र में खुशी की लहर दौड़ गई. मुंढाल पहुंचने पर हांसी से बीजेपी विधायक विनोद भयाना ने नरेंद्र बेरवाल का गर्मजोशी से स्वागत किया. इस दौरान बाइक और ट्रैक्टरों के साथ उनका स्वागत करते हुए उन्हें सम्मानित किया गया. नरेंद्र बेरवाल ने एशियन गेम्स में पुरुषों के 90 किलोग्राम से अधिक भारवर्ग में शानदार प्रदर्शन करते हुए कांस्य पदक अपने नाम किया.