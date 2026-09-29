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हांसी के मुक्केबाज नरेंद्र बेरवाल ने फिर रचा इतिहास, एशियन गेम्स में लगातार दूसरी बार जीता ब्रॉन्ज मेडल

हांसी के मुक्केबाज नरेंद्र बेरवाल ने फिर रचा इतिहास ( ETV Bharat )

हांसी : हरियाणा के हांसी के लाल और भारतीय बॉक्सिंग के दमदार मुक्केबाज नरेंद्र बेरवाल ने एक बार फिर देश का नाम रोशन किया है. एशियन गेम्स-2026 में नरेंद्र बेरवाल ने पुरुषों के 90 किलोग्राम भारवर्ग में कांस्य पदक अपने नाम किया है. सेमीफाइनल मुकाबले में नरेंद्र का सामना कजाकिस्तान के मौजूदा वर्ल्ड चैंपियन आइबेक ओरलबे से हुआ. मुकाबले में नरेंद्र ने पूरा दम लगाया, लेकिन आखिर में उन्हें 5-0 से हार का सामना करना पड़ा.