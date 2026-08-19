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अर्जुन पुरस्कार के लिए बॉक्सर नरेंद्र बेरवाल का चयन, सोखरी गांव में जश्न, मां बोली- 'एशियन और ओलंपिक गेम्स में गोल्ड की उम्मीद'

हांसी: राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों के तहत इस बार देश के कुल 17 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार (Arjuna Award) के लिए चयनित किया गया है. जिनमें से 4 खिलाड़ी हरियाणा से हैं. इसके अतिरिक्त देश के 5 कोचों को द्रोणाचार्य पुरस्कार (Dronacharya Award) और 1 पूर्व एथलीट को लाइफटाइम कैटेगरी में पुरस्कार देने की घोषणा की गई है. विशेष बात ये है कि इस साल देश के किसी भी खिलाड़ी को सर्वोच्च खेल सम्मान 'मेजर ध्यानचंद खेल रत्न' नहीं दिया गया.

हरियाणा के चार खिलाड़ियों को मिलेगा अर्जुन पुरस्कार: हरियाणा के जिन चार खिलाड़ियों का नाम अर्जुन पुरस्कार के लिए चयनित हुआ है. उनमें हांसी के बॉक्सर नरेंद्र बेरवाल, हिसार की पैरा एथलीट (क्लब थ्रो) एकता भ्याना, सोनीपत के कबड्डी खिलाड़ी सुरजीत नरवाल और जींद की कबड्डी खिलाड़ी पूजा हथवाला का नाम शामिल है. हरियाणा के मुख्यमंत्री ने इन चारों खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा और कड़ी मेहनत से राज्य का नाम रोशन करने के लिए विशेष रूप से बधाई दी है.

अर्जुन पुरस्कार के लिए चयनित होने के बाद बॉक्सर नरेंद्र बेरवाल ने सभी का धन्यवाद किया (ETV Bharat)

बॉक्सर नरेंद्र बेरवाल के घर और गांव में जश्न: अर्जुन अवॉर्ड के लिए बॉक्सर नरेंद्र बेरवाल के नाम के चयन की सूचना जैसे ही हांसी में परिजनों को लगी, तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा. उनके गांव सोरखी में एक बार से जश्न का माहौल है. परिजनों, ग्रामीणों और खेल प्रेमियों ने मिठाई बांटकर जश्न मनाया और नरेंद्र की उपलब्धि पर गर्व जताया. अर्जुन अवॉर्ड के लिए चयन पर उनके पिता जगदीश बेरवाल ने कहा कि "ये पूरे परिवार, गांव, स्टेट और भारत के लिए गर्व की बात है. उम्मीद है आगे भी नरेंद्र कड़ी मेहनत जारी रखेगा और ज्यादा मेडल जीतेगा."

"ये सिर्फ हमारे परिवार की नहीं, बल्कि पूरे सोरखी गांव और हांसी जिले के लिए गर्व की बात है. परिजनों और ग्रामीणों ने नरेंद्र की उपलब्धि पर मिठाई बांटी और जश्न मनाया. हमें उम्मीद है कि नरेंद्र आने वाले एशियन गेम्स और ओलंपिक में भी भारत के लिए स्वर्ण पदक जीतकर देश का मान और ऊंचा करेगा."- रोशनी देवी, बॉक्सर नरेंद्र की मां

सम्मान मिलने से जिम्मेदारी बढ़ जाती है- बॉक्सर नरेंद्र: अर्जुन अवॉर्ड के लिए चयन होने पर नरेंद्र बेरवाल ने खुशी जताते हुए सरकार और अपने सभी समर्थकों का आभार व्यक्त किया. उन्होंने कहा कि "देश के लिए खेलना अपने आप में गर्व की बात है और इस तरह का सम्मान मिलने से जिम्मेदारी और बढ़ जाती है. मैं आगे भी इसी तरह देश और प्रदेश के लिए पदक जीतकर नाम रोशन करने का प्रयास करूंगा. तिरंगे की शान को हमेशा ऊंचा रखने के लिए मैं पूरी मेहनत और लगन से खेलते रहूंगा. खिलाड़ी को मेहनत और अनुशासन के साथ पर्याप्त नींद, संतुलित आहार और कोच की सलाह का इमानदारी से पालन करना चाहिए. लगातार मेहनत करने वाला खिलाड़ी निश्चित रूप से सफलता हासिल कर सकता है."

ग्लास्गो राष्ट्रमंडल खेलों में जीता सिल्वर मेडल: ग्लास्गो राष्ट्रमंडल खेलों में नरेंद्र ने 90 किलोग्राम से अधिक भारवर्ग में शानदार प्रदर्शन किया. क्वार्टर फाइनल और सेमीफाइनल मुकाबले जीतकर उन्होंने फाइनल में जगह बनाई. खिताबी मुकाबले में इंग्लैंड के डेमर थॉमस से 0-5 से हार के बावजूद नरेंद्र ने रजत पदक अपने नाम किया और देश का गौरव बढ़ाया. रजत पदक जीतने के बाद भी नरेंद्र ने साफ कर दिया था कि उनका सफर अभी खत्म नहीं हुआ है. उनका लक्ष्य आने वाले एशियन गेम्स और ओलंपिक में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीतना है.