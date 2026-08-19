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अर्जुन पुरस्कार के लिए बॉक्सर नरेंद्र बेरवाल का चयन, सोखरी गांव में जश्न, मां बोली- 'एशियन और ओलंपिक गेम्स में गोल्ड की उम्मीद'

देश के 17 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार के लिए चयनित किया गया. 4 खिलाड़ी हरियाणा से हैं. हांसी के बॉक्सर नरेंद्र बेरवाल के घर जश्न.

Boxer Narendra Berwal Arjuna Award 2026
Boxer Narendra Berwal Arjuna Award 2026 (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : August 19, 2026 at 12:34 PM IST

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हांसी: राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों के तहत इस बार देश के कुल 17 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार (Arjuna Award) के लिए चयनित किया गया है. जिनमें से 4 खिलाड़ी हरियाणा से हैं. इसके अतिरिक्त देश के 5 कोचों को द्रोणाचार्य पुरस्कार (Dronacharya Award) और 1 पूर्व एथलीट को लाइफटाइम कैटेगरी में पुरस्कार देने की घोषणा की गई है. विशेष बात ये है कि इस साल देश के किसी भी खिलाड़ी को सर्वोच्च खेल सम्मान 'मेजर ध्यानचंद खेल रत्न' नहीं दिया गया.

हरियाणा के चार खिलाड़ियों को मिलेगा अर्जुन पुरस्कार: हरियाणा के जिन चार खिलाड़ियों का नाम अर्जुन पुरस्कार के लिए चयनित हुआ है. उनमें हांसी के बॉक्सर नरेंद्र बेरवाल, हिसार की पैरा एथलीट (क्लब थ्रो) एकता भ्याना, सोनीपत के कबड्डी खिलाड़ी सुरजीत नरवाल और जींद की कबड्डी खिलाड़ी पूजा हथवाला का नाम शामिल है. हरियाणा के मुख्यमंत्री ने इन चारों खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा और कड़ी मेहनत से राज्य का नाम रोशन करने के लिए विशेष रूप से बधाई दी है.

अर्जुन पुरस्कार के लिए चयनित होने के बाद बॉक्सर नरेंद्र बेरवाल ने सभी का धन्यवाद किया (ETV Bharat)

बॉक्सर नरेंद्र बेरवाल के घर और गांव में जश्न: अर्जुन अवॉर्ड के लिए बॉक्सर नरेंद्र बेरवाल के नाम के चयन की सूचना जैसे ही हांसी में परिजनों को लगी, तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा. उनके गांव सोरखी में एक बार से जश्न का माहौल है. परिजनों, ग्रामीणों और खेल प्रेमियों ने मिठाई बांटकर जश्न मनाया और नरेंद्र की उपलब्धि पर गर्व जताया. अर्जुन अवॉर्ड के लिए चयन पर उनके पिता जगदीश बेरवाल ने कहा कि "ये पूरे परिवार, गांव, स्टेट और भारत के लिए गर्व की बात है. उम्मीद है आगे भी नरेंद्र कड़ी मेहनत जारी रखेगा और ज्यादा मेडल जीतेगा."

"ये सिर्फ हमारे परिवार की नहीं, बल्कि पूरे सोरखी गांव और हांसी जिले के लिए गर्व की बात है. परिजनों और ग्रामीणों ने नरेंद्र की उपलब्धि पर मिठाई बांटी और जश्न मनाया. हमें उम्मीद है कि नरेंद्र आने वाले एशियन गेम्स और ओलंपिक में भी भारत के लिए स्वर्ण पदक जीतकर देश का मान और ऊंचा करेगा."- रोशनी देवी, बॉक्सर नरेंद्र की मां

सम्मान मिलने से जिम्मेदारी बढ़ जाती है- बॉक्सर नरेंद्र: अर्जुन अवॉर्ड के लिए चयन होने पर नरेंद्र बेरवाल ने खुशी जताते हुए सरकार और अपने सभी समर्थकों का आभार व्यक्त किया. उन्होंने कहा कि "देश के लिए खेलना अपने आप में गर्व की बात है और इस तरह का सम्मान मिलने से जिम्मेदारी और बढ़ जाती है. मैं आगे भी इसी तरह देश और प्रदेश के लिए पदक जीतकर नाम रोशन करने का प्रयास करूंगा. तिरंगे की शान को हमेशा ऊंचा रखने के लिए मैं पूरी मेहनत और लगन से खेलते रहूंगा. खिलाड़ी को मेहनत और अनुशासन के साथ पर्याप्त नींद, संतुलित आहार और कोच की सलाह का इमानदारी से पालन करना चाहिए. लगातार मेहनत करने वाला खिलाड़ी निश्चित रूप से सफलता हासिल कर सकता है."

ग्लास्गो राष्ट्रमंडल खेलों में जीता सिल्वर मेडल: ग्लास्गो राष्ट्रमंडल खेलों में नरेंद्र ने 90 किलोग्राम से अधिक भारवर्ग में शानदार प्रदर्शन किया. क्वार्टर फाइनल और सेमीफाइनल मुकाबले जीतकर उन्होंने फाइनल में जगह बनाई. खिताबी मुकाबले में इंग्लैंड के डेमर थॉमस से 0-5 से हार के बावजूद नरेंद्र ने रजत पदक अपने नाम किया और देश का गौरव बढ़ाया. रजत पदक जीतने के बाद भी नरेंद्र ने साफ कर दिया था कि उनका सफर अभी खत्म नहीं हुआ है. उनका लक्ष्य आने वाले एशियन गेम्स और ओलंपिक में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीतना है.

पीएम मोदी के साथ शेयर किया था दिलचस्प किस्सा: नरेंद्र का एक दिलचस्प किस्सा 2015 के वर्ल्ड मिलिट्री गेम्स (दक्षिण कोरिया) का है, जिसे उन्होंने खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साझा किया था. पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबले से पहले सेना की तरफ से संदेश था कि "चाहे कुछ भी हो जाए, पाकिस्तान से नहीं हारना है" नरेंद्र ने वो मुकाबला पूरी जी-जान लगाकर जीता. मैच इतना आक्रामक था कि दोनों मुक्केबाजों के सिर आपस में टकरा गए और दोनों के सिर पर गहरे कट लग गए. मैच जीतने के बाद नरेंद्र को सीधे अस्पताल जाकर टांके (Stitches) लगवाने पड़े थे. इसी मैच के बाद पाकिस्तानी बॉक्सर ने उनसे मजाक में कहा था कि "आपका नाम नरेंद्र, आपके कोच का नाम नरेंद्र राणा और आपके देश के पीएम का नाम नरेंद्र मोदी. मुझे तो इस नाम से ही डर/नफरत हो गई है.

बॉक्सर नरेंद्र बेरवाल का संघर्ष: नरेंद्र बेरवाल का जन्म हरियाणा के हिसार जिले के सौरखी (हांसी) गांव में एक सामान्य परिवार में हुआ था. सुपर हैवीवेट (+90 किलोग्राम) वर्ग का मुक्केबाज बनने के लिए भारी शारीरिक ताकत और स्टेमिना की जरूरत होती है. शुरुआती दिनों में जब महंगे सप्लीमेंट्स उपलब्ध नहीं थे, तब नरेंद्र के परिवार ने उनकी देसी खुराक (दूध, घी, बादाम) की जिम्मेदारी उठाई. सीमित ग्रामीण संसाधनों के बावजूद परिवार ने उनके खेल में कभी कमी नहीं आने दी.

2009 में की थी बॉक्सिंग की शुरुआत: बॉक्सर नरेंद्र बेरवाल ने साल 2009 में बॉक्सिंग की शुरुआत की थी. मैट्रिक के बाद नरेंद्र ने पूरी तरह मुक्केबाजी पर ध्यान केंद्रित कर लिया. भिवानी बॉक्सिंग अकादमी में कोच देवराज के मार्गदर्शन में उन्होंने घंटों पसीना बहाया और लगातार अभ्यास करते हुए अपने खेल को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया. वर्ष 2013 में वो भारतीय सेना में भर्ती हुए और इसके बाद अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए लगातार पदक जीतते रहे.

कौन हैं नरेंद्र बेरवाल? नरेंद्र बेरवाल भारत के एक उत्कृष्ट अंतरराष्ट्रीय मुक्केबाज हैं. जो मुख्य रूप से सुपर हैवीवेट (+90 / +92 किलोग्राम) वर्ग में देश का प्रतिनिधित्व करते हैं. वो वर्तमान में भारतीय सेना की सिग्नल कोर में सूबेदार के पद पर कार्यरत हैं.

  • जन्म तिथि: 14 नवंबर 1994
  • गृह राज्य: हरियाणा (सोरखी गांव, हांसी)
  • पेशा/पद: भारतीय सेना में सूबेदार
  • प्रशिक्षण: उन्होंने साल 2010 से अपने बॉक्सिंग करियर की शुरुआत की. वो भारतीय खेल प्राधिकरण (SAI), भिवानी सेंटर में कोच देवराज के मार्गदर्शन में ट्रेनिंग लेते हैं.
  • राष्ट्रीय सम्मान: उत्कृष्ट खेल उपलब्धियों के लिए उन्हें अर्जुन अवॉर्ड के लिए चयनित किया गया है.

2013 में भारतीय सेना में शामिल: साल 2013 में वह भारतीय सेना में शामिल हुए, जिसने उनके करियर को एक नई दिशा दी. सेना के कठोर प्रशिक्षण ने उन्हें मानसिक रूप से बेहद मजबूत बनाया. वर्तमान में वह भारतीय सेना की चिनार कोर में सूबेदार के रूप में देश की सेवा भी कर रहे हैं और रिंग में तिरंगे का मान भी बढ़ा रहे हैं.

नरेंद्र बेरवाल की उपलब्धियां:

सालप्रतियोगितापदक/उपलब्धिइवेंट/भार वर्ग
2026 ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलरजत पदकसुपर हैवीवेट (90+ किग्रा) स्पर्धा
2025विश्व बॉक्सिंग कप (नई दिल्ली)रजत पदक सुपर हैवीवेट
2025विश्व बॉक्सिंग कप (अस्ताना-स्टेज 2)कांस्य पदक सुपर हैवीवेट
2023हांगझोउ एशियन गेम्सकांस्य पदक +92 किग्रा स्पर्धा
2022एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप कांस्य पदक सुपर हैवीवेट
2019दक्षिण एशियाई खेल स्वर्ण पदक सुपर हैवीवेट

अब गोल्ड मेडल जीतने का जुनून: राष्ट्रमंडल खेल 2026 में फाइनल में इंग्लैंड के मुक्केबाज से कड़े मुकाबले के बाद उन्हें रजत पदक (सिल्वर) से संतोष करना पड़ा. पदक जीतने के बाद भी नरेंद्र संतुष्ट होकर नहीं बैठे हैं. उनका कहना है कि उनका संघर्ष तब तक जारी रहेगा जब तक वह आगामी एशियन गेम्स और ओलंपिक खेलों में भारत के लिए गोल्ड मेडल नहीं जीत लेते.

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