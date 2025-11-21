ETV Bharat / sports

विश्व मुक्केबाजी कप 2025: बॉक्सर जैस्मिन लेम्बोरिया के गोल्ड जीतने पर जश्न का माहौल, परिजन बोले- ओलंपिक में भी गोल्ड की उम्मीद

Boxer Jasmine Lamboria: विश्व मुक्केबाजी कप 2025 में भिवानी की मुक्केबाज जैस्मिन लेम्बोरिया ने गोल्ड मेडल जीता. परिजनों में जश्न का माहौल.

BOXER JASMINE LAMBORIA
BOXER JASMINE LAMBORIA (sports authority of india)
भिवानी: नई दिल्ली में विश्व मुक्केबाजी कप 2025 में भारतीय बॉक्सर का प्रदर्शन शानदार रहा है. भिवानी की मुक्केबाज जैस्मिन लेम्बोरिया ने 57 किलो भार वर्ग में गोल्ड मेडल जीता है. हरियाणा के भिवानी की रहने वाली बॉक्सर जैस्मिन लेम्बोरिया के घर जश्न का माहौल है. उनके घर बधाई देने वालों का तांता लगा है. परिजनों ने बताया कि इस साल जैस्मिन लेम्बोरिया का ये तीसरा मेडल है. जिसकी वजह से हम बहुत खुश हैं.

जैस्मिन लेम्बोरिया के घर जश्न का माहौल: जैस्मिन लेम्बोरिया के पिता जयवीर सिंह ने कहा "2025 में लगातार तीसरी बार मेडल जीत कर जैस्मिन में पूरे देश को गौरवान्वित किया है. जैस्मिन लेम्बोरिया की फाइट चीन की खिलाड़ी के साथ थी. वो 2024 पेरिस ओलंपिक की गोल्ड मेडलिस्ट थी. इसके बावजूद हम आश्वस्त थे कि जैस्मिन फाइनल मैच को आसानी से जीत लेगी, क्योंकि इससे पहले भी जैस्मिन ने इंग्लैंड में आयोजित वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में ओलंपिक की सिल्वर मेडलिस्ट को हराया था. वो पोलैंड की बॉक्सर थी. इसलिए हम आश्वत थे कि फाइनल मैच जैस्मिन जीत जाएगी और वो हमारी उम्मीदों पर खरा उतरी. जैस्मिन का आगे का गोल कॉमनवेल्थ और एशियन गेम्स में मेडल जीतना इसके बाद उनका लक्ष्य 2028 के ओलंपिक में मेडल लाना होगा."

विश्व मुक्केबाजी कप 2025: बॉक्सर जैस्मिन लेम्बोरिया के गोल्ड जीतने पर परिजनों में जश्न (Etv Bharat)

'जैस्मिन की मेहनत का नतीजा': जैस्मिन लेम्बोरिया के कोच और चाचा संदीप सिंह ने कहा "जितनी भागीदारी हमारी रही है. उससे ज्यादा भागीदारी जैस्मिन लेम्बोरिया की इस खेल में रही है. जिसके चलते आज इस स्तर पर जैस्मिन पहुंची है. वो बहुत मेहनती है. हमने उसके गाइड किया है. हम जितना जानते हैं उतना बॉक्सिंग के बारे में उसको बताया. उसने उतनी ही शिद्दत से उसे निभाया. जैस्मिन लेम्बोरिया को खेलते हुए लगभग नौ साल हो गए हैं."

'ओलंपिक में मेडल लाना लक्ष्य': बॉक्सर जैस्मिन लेम्बोरिया ताऊ महाबीर ने बताया कि "जैस्मिन बेटी ने एक साल में तीन मेडल लाकर इतिहास रचा है. यही उम्मीद है कि हमारी लड़की आने वाले ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीते. हमें उस पर पूरा गर्व है. जैस्मिन के चाचा ही उसके कोच हैं. उन्होंने जैस्मिन के साथ बहुत मेहनत की है.

भारतीय सेना में सूबेदार हैं जैस्मिन लेम्बोरिया: बता दें कि बॉक्सर जैस्मिन लेम्बोरिया भारतीय सेना में सूबेदार के पद पर कार्यरत हैं. इससे पहले जैस्मिन इसी साल इंग्लैंड तथा कजाकिस्तान में आयोजित विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भी देश के लिए मेडल जीत चुकी हैं.

