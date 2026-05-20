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अरुंधति चौधरी का कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए चयन, राजस्थान की पहली बॉक्सर बनीं, ग्लॉसगो में करेंगी भारत का प्रतिनिधित्व

कोटा की बॉक्सर अरुंधति चौधरी को स्कॉटलैंड के ग्लॉसगो में होने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए भारतीय टीम में चुना गया है.

बॉक्सर अरुंधति चौधरी
बॉक्सर अरुंधति चौधरी (ETV Bharat File Photo)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 20, 2026 at 5:44 PM IST

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कोटा: यूनाइटेड किंगडम के स्कॉटलैंड स्थित ग्लॉसको में 23 जुलाई से 2 अगस्त तक होने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए भारतीय टीम में कोटा की बॉक्सर अरुंधति चौधरी को जगह मिली है. वह 70 किलोग्राम वजन श्रेणी में मुकाबला करेंगी. अरुंधति के बेसिक कोच अशोक गौतम ने बताया कि पहली बार कोटा से कोई खिलाड़ी कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए चयनित हुआ है. साथ ही राजस्थान से बॉक्सिंग में कॉमनवेल्थ खेलने जाने वाली अरुंधति पहली खिलाड़ी हैं.

अशोक गौतम ने बताया कि अरुंधति ने बॉक्सिंग वर्ल्ड कप और वर्ल्ड चैंपियनशिप में पदक जीतकर राजस्थान की पहली अंतरराष्ट्रीय पदक विजेता बॉक्सर बनने का गौरव भी हासिल किया है. उनका चयन हाल ही में एशियन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने के आधार पर हुआ है. उम्मीद है कि वह विदेशी धरती पर बेहतर प्रदर्शन कर भारत का लोहा मनवाएंगी. अरुंधति के पिता एवं जिला मुक्केबाजी संघ के अध्यक्ष सुरेश चौधरी ने बताया कि बेटी के चयन के बाद उन्हें बधाइयों का सिलसिला लगातार मिल रहा है.

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पटियाला में चल रही है ट्रेनिंग: सुरेश चौधरी ने बताया कि वर्तमान में अरुंधति स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया (SAI) के ट्रेनिंग सेंटर पटियाला में प्रशिक्षण ले रही हैं, जहां विदेशी कोच उन्हें नई-नई तकनीक सिखा रहे हैं. इसी महीने में वह चेकोस्लोवाकिया जाएंगी, जहां भारतीय टीम के अन्य सदस्यों के साथ एक अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेंगी. जून के अंत में टीम यूके के आयरलैंड पहुंचेगी, जहां तीन सप्ताह का प्रशिक्षण कैंप होगा. कैंप समाप्त होते ही खिलाड़ी सीधे ग्लॉसगो में कॉमनवेल्थ गेम्स में शामिल होंगी.

कोटा में खुशी की लहर: अरुंधती के चयन के बाद महाबली स्पोर्ट्स एकेडमी के पदाधिकारियों व सदस्य, चेयरमैन देवी सिंह , कोटा बॉक्सिंग संघ के सचिव प्रीतम सिंह भाटी, कोच सूरज गौतम व देवेंद्र मालव ने बधाई दी है और बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद जताई है.

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