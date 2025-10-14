कौन है महिला वनडे विश्व कप के इतिहास में सर्वाधिक फाइव विकेट हॉल लेने वाली गेंदबाज, जानिए नाम

ETV Bharat / sports

हैदराबाद : भारत और श्रीलंका की मेजबानी में आईसीसी महिला वनडे विश्व कप 2025 का आयोजन किया जा रहा है. इस टूर्नामेंट के अब तक कुल 14 मुकाबले खेले जा चुके हैं. इस दौरान कई बड़े रिकॉर्ड बने हैं. टूर्नामेंट का 13वां मुकाबला विशाखापट्टनम में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला गया. इस मैच में ऑस्ट्रेलिया की तेज गेंदबाज एनाबेल सदरलैंड ने एक शानदार रिकॉर्ड अपने नाम किया.

इस मैच में एनाबेल सदरलैंड ने 9.5 ओवर में 40 रन देकर 5 विकेट हासिल किए. इस फाइव विकेट हॉल के साथ वो महिला वनडे वर्ल्ड कप के इतिहास में फाइव विकेट हॉल लेने वाली गेंदबाजों की लिस्ट में शामिल हो गईं. तो आज हम आपको महिला वनडे विश्व कप के इतिहास में सबसे ज्यादा फाइव विकेट हॉल लेने वाली गेंदबाजों के बारे में बताने वाले हैं.

एनाबेल सदरलैंड
एनाबेल सदरलैंड (IANS)

महिला वनडे विश्व कप में सबसे ज्यादा फाइव विकेट हॉल लेने वाली गेंदबाज

1 - लिन फुलस्टन : महिला वनडे विश्व कप के इतिहास में सबसे ज्यादा फाइव विकेट हॉल हासिल करने वाली गेंदबाजों में ऑस्ट्रेलिया की लिन फुलस्टन का नाम शामिल हैं. इस लेफ्ट आर्म स्पिनर ने 1982 से लेकर 1988 तक 2 बार फाइव विकेट हॉल हासिल किया है. उन्होंने 20 वर्ल्ड कप मैचों में कुल 39 विकेट चटकाए हैं.

आन्या श्रुबसोल
आन्या श्रुबसोल (AFP)

2 - आन्या श्रुबसोल : इंग्लैंड की मीडियम पेसर आन्या श्रुबसोल आईसीसी महिला वनडे विश्व कप के इतिहास की सबसे ज्यादा फाइव विकेट हॉल हासिल करने वाली गेंदबाजों में शुमार हैं. उन्होंने 2009 से लेकर 2022 तक कुल 2 बार फाइव विकेट हॉल हासिल किया है. उनके नाम 23 वर्ल्ड कप मैचों में 34 विकेट दर्ज हैं.

इन गेंदबाजों ने भी हासिल किया फाइव विकेट हॉल
इन दोनों गेंदबाजों के अलावा दक्षिण अफ्रीका की पेसर मारिजैन कैप, इंग्लैंड की लेफ्ट आर्म स्पिनर सोफी एक्लेस्टोन, भारत की लेफ्ट आर्म स्पिनर नीतू डेविड, न्यूजीलैंड की लेग ब्रेक बॉलर जैकलीन लॉर्ड, इंग्लैंड की ऑलराउंडर लौरा मार्श, इंग्लैंड की गिल स्मिथ, भारत की लेफ्ट आर्म स्पिनर राजेश्वरी गायकवाड़, न्यूजीलैंड की मीडियम पेसर हन्ना रोवे, वेस्टइंडीज की चेरी-एन सिंह, न्यूजीलैंड की जेनिफर टर्नर और ऑस्ट्रेलिया की एनाबेल सदरलैंड 1-1 बार आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप के इतिहास में फाइव विकेट हॉल हासिल कर चुकी हैं.

मारिजैन कैप
मारिजैन कैप (IANS)
